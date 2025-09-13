En estado crítico

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina sufrió graves lesiones en un accidente de tránsito.

Por Sitio Andino MuchoShow

Tras un grave accidente en moto en la localidad de Moreno, Thiago Medina lucha por su vida en el Hospital Mariano. Con daños en un pulmón y un riñón, además de la extracción de un vaso, el ex participante de Gran Hermano permanece en estado crítico a 24 horas del incidente.

Su hermana, Camilota, y su ex pareja, Daniela Selis, se mostraron conmocionadas tras el último parte médico.

Thiago Medina sigue en estado crítico: esto dice el nuevo parte

El paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Está con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, señala el documento médico sobre el estado de salud del joven de 22 años.

Al salir del hospital, Camilota y Daniela fueron captadas por medios televisivos. Aunque decidieron no dar declaraciones, ambas se abrazaron y rompieron en llanto metros más adelante.

Previo a esto, Pestañela compartió en redes que Thiago no mostraba mejoras: “La curva de evolución fue hacia abajo, no mejora”. El joven continúa con asistencia respiratoria mecánica y bajo medicación vasoactiva.

En Instagram, Selis llamó a sus seguidores a sumarse a una cadena de oración por la salud de Thiago: "Cada personita aporta un montón, luz, reiki, fuerzas, cada uno hace la diferencia. Thiago lo necesita, GRACIAS".

Thiago Medina - Gran Hermano
Uno por uno: los primeros mensajes de apoyo para Thiago.

Uno por uno: los primeros mensajes de apoyo para Thiago.

Además de fanáticos y personalidades del espectáculo, ex participantes de Gran Hermano, como Tora Villar, Ariel Ansaldo y Juli Poggio, se sumaron a los pedidos de apoyo.

