Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud

Tras un grave accidente en moto en la localidad de Moreno , Thiago Medina lucha por su vida en el Hospital Mariano . Con daños en un pulmón y un riñón, además de la extracción de un vaso, el ex participante de Gran Hermano permanece en estado crítico a 24 horas del incidente .

Su hermana, Camilota, y su ex pareja, Daniela Selis , se mostraron conmocionadas tras el último parte médico .

Polémica en puerta Wanda Nara quiere llevar a L-Gante a la Justicia: qué pasó y detalles de la demanda

Angustia Preocupación por la salud de Thiago Medina: el ex Gran Hermano sufrió un grave accidente en moto

“El paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Está con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, señala el documento médico sobre el estado de salud del joven de 22 años .

Al salir del hospital, Camilota y Daniela fueron captadas por medios televisivos . Aunque decidieron no dar declaraciones , ambas se abrazaron y rompieron en llanto metros más adelante.

Previo a esto, Pestañela compartió en redes que Thiago no mostraba mejoras: “La curva de evolución fue hacia abajo, no mejora”. El joven continúa con asistencia respiratoria mecánica y bajo medicación vasoactiva.

En Instagram, Selis llamó a sus seguidores a sumarse a una cadena de oración por la salud de Thiago: "Cada personita aporta un montón, luz, reiki, fuerzas, cada uno hace la diferencia. Thiago lo necesita, GRACIAS".

Thiago Medina - Gran Hermano Uno por uno: los primeros mensajes de apoyo para Thiago.

Además de fanáticos y personalidades del espectáculo, ex participantes de Gran Hermano, como Tora Villar, Ariel Ansaldo y Juli Poggio, se sumaron a los pedidos de apoyo.