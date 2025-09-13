Preocupación por la salud de Thiago Medina: el ex Gran Hermano sufrió un grave accidente en moto

Recientemente, Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sufrió un grave accidente en moto y fue internado de urgencia en un hospital de Moreno. En esta nota te contamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre lo ocurrido.
Recientemente, Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sufrió un grave accidente en moto y fue internado de urgencia en un hospital de Moreno. En esta nota te contamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre lo ocurrido.
Según informó su expareja, Daniela Celis, quien está acompañando a Thiago Medina en el hospital, el estado del influencer es de pronóstico reservado.
Daniela, con quien Thiago tiene dos gemelas, compartió la angustiante noticia a través de sus redes sociales: "Estoy en el hospital esperando el parte médico. Thiago en este momento está en el quirófano. Solo pido luz y amor. Les daré noticias pronto. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo." En el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, Daniela agregó conmovida: "No sé qué pasó. Lo único que pido es una cadena de oración entre todos."
Según diversas fuentes, el accidente ocurrió durante la noche en un cruce con poca señalización, donde la moto de Thiago Medina impactó contra un automóvil. La noticia rápidamente generó una ola de preocupación entre sus seguidores y excompañeros de Gran Hermano. Entre ellos, Julieta Poggio, también exparticipante del reality, se sumó a los pedidos de oración en sus redes sociales con un mensaje esperanzador: "Vamos, todo va a estar bien."
La comunidad virtual se volcó a enviar mensajes de apoyo y buenos deseos para la pronta recuperación de Thiago, mientras la familia y amigos permanecen a su lado en estos momentos difíciles. / NA
