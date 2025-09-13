Preocupación por la salud de Thiago Medina: el ex Gran Hermano sufrió un grave accidente en moto

Por Juan Pablo Strappazzon







Recientemente, Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sufrió un grave accidente en moto y fue internado de urgencia en un hospital de Moreno. En esta nota te contamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre lo ocurrido.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " Thiago Medina, ex Gran Hermano, sufrió un grave accidente automovilístico y fue internado de urgencia en un hospital de Moreno. El joven de 22 años circulaba en moto cuando colisionó con un auto. Según trascendió, “voló por arriba del vehículo” y su estado es delicado, con pronóstico reservado. Daniela Celis, madre de sus hijas, confirmó que debió ser intervenido quirúrgicamente y pidió luz, amor y una cadena de oración mientras aguardan el parte médico. Según detalló @danielacelis01, @thi4go_km llevaba casco en el momento del choque, pero el impacto afectó uno de sus pulmones y el bazo, por lo que tuvo que ser operado de urgencia. #ThiagoMedina #Accidente #GranHermano" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Cuál es su estado de salud de Thiago Medina tras su grave accidente Según informó su expareja, Daniela Celis, quien está acompañando a Thiago Medina en el hospital, el estado del influencer es de pronóstico reservado.

Daniela, con quien Thiago tiene dos gemelas, compartió la angustiante noticia a través de sus redes sociales: "Estoy en el hospital esperando el parte médico. Thiago en este momento está en el quirófano. Solo pido luz y amor. Les daré noticias pronto. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo." En el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, Daniela agregó conmovida: "No sé qué pasó. Lo único que pido es una cadena de oración entre todos."

thiago medina, Gran Hermano (2) Piden cadena de oración por la salud de Thiago Medina Según diversas fuentes, el accidente ocurrió durante la noche en un cruce con poca señalización, donde la moto de Thiago Medina impactó contra un automóvil. La noticia rápidamente generó una ola de preocupación entre sus seguidores y excompañeros de Gran Hermano. Entre ellos, Julieta Poggio, también exparticipante del reality, se sumó a los pedidos de oración en sus redes sociales con un mensaje esperanzador: "Vamos, todo va a estar bien."

La comunidad virtual se volcó a enviar mensajes de apoyo y buenos deseos para la pronta recuperación de Thiago, mientras la familia y amigos permanecen a su lado en estos momentos difíciles. / NA Si querés estar siempre al día con las últimas noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo, hacé clic aquí y no te pierdas nada.