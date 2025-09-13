Un hombre fue hallado sin vida en Las Heras tras recibir un disparo

Tragedia en Las Heras: un hombre fue hallado sin vida tras recibir un disparo

Por Juan Pablo Strappazzon







Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 6:15, un hombre fue hallado sin vida en la intersección de las calles Independencia y Bernardo O’Higgins, en el departamento de Las Heras. La víctima aún no ha sido identificada.

Un hombre fue asesinado en Las Heras durante la madrugada Según datos oficiales, el hecho ocurrió mientras la víctima caminaba por calle Independencia en dirección de sur a norte. En un momento, por causas que aún se investigan, recibió un disparo y cayó al suelo.

Al llegar al lugar, los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el fallecimiento. El hombre se encontraba en posición de cúbito dorsal y presentaba una herida de arma de fuego en el costado izquierdo, a la altura de las costillas, con orificio de entrada y salida.

En la causa intervino la Oficina Fiscal de la jurisdicción correspondiente. Si querés mantenerte informado sobre todas las novedades policiales de la provincia de Mendoza, hacé clic aquí y accedé a los hechos más recientes.