Un hombre fue hallado sin vida en Las Heras tras recibir un disparo

En las últimas horas, encontraron a un hombre muerto en plena calle en Las Heras durante la madrugada. Enterate qué se sabe hasta el momento del caso.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 6:15, un hombre fue hallado sin vida en la intersección de las calles Independencia y Bernardo O’Higgins, en el departamento de Las Heras. La víctima aún no ha sido identificada.

Según datos oficiales, el hecho ocurrió mientras la víctima caminaba por calle Independencia en dirección de sur a norte. En un momento, por causas que aún se investigan, recibió un disparo y cayó al suelo.

Al llegar al lugar, los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el fallecimiento. El hombre se encontraba en posición de cúbito dorsal y presentaba una herida de arma de fuego en el costado izquierdo, a la altura de las costillas, con orificio de entrada y salida.

