Una impactante fiesta regresa al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day

Este sábado 13 de septiembre, el imponente Teatro Griego Frank Romero Day se convertirá en el epicentro de la música electrónica, albergando un espectáculo de primer nivel con la presencia de dos figuras de renombre internacionales como son: Øostil y Magdalena .

Después de diez años de la última Vendimia Electrónica, el espectáculo contará también con la participación de talentos mendocinos como Waiss B2B Matías Burna y Alexia García , quienes calentarán la pista antes de los platos fuertes de la noche

Tras un reclamo histórico Nuevo corral del Estado en General Alvear: una obra clave que bajará costos de la ganadería

Educación El ITU de Valle de Uco abre inscripciones a una carrera corta con rápida salida laboral

Por el show, que se espera que atraiga a miles de mendocinos y turistas , habrá algunas modificaciones. Entre ellas, se anunció el cierre del Parque Deportivo de Montaña y algunos desvíos en el tránisto.

Øostil , un artista de origen argentino, se ha posicionado como un referente global del techno melódico . Sus presentaciones han conquistado escenarios icónicos, incluyendo su reciente actuación en las Pirámides de Giza y un masivo show open to close en Buenos Aires ante 9.000 personas. El artista cuenta con el respaldo de Afterlife , uno de los sellos más influyentes del género.

Embed

Por su parte, la DJ alemana Magdalena es una de las figuras más versátiles e influyentes del circuito global. Conocida por sus sets cargados de energía, ha hecho vibrar pistas en festivales de la talla de Tomorrowland, Afterlife y Cercle. Es además la fundadora de las icónicas noches EGO en Hamburgo, un sello distintivo en la escena alemana.

La combinación de un artista local con proyección global y una DJ de renombre internacional en un marco tan representativo como el Teatro Griego, genera una gran expectativa en el público amante de la música electrónica. Se anticipa una noche inolvidable, con una producción de primer nivel y un sonido que promete resonar en los Cerros.

Parque Deportivo de Montaña, cerrado

Como consecuencia de este evento de gran convocatoria, la Ciudad de Mendoza informó que el Parque Deportivo de Montaña permanecerá cerrado durante este sábado, facilitando así la logística y seguridad de la fiesta.

Parque Deportivo de Montaña Ciudad de Mendoza El Parque Deportivo de Montaña permanecerá cerrado este sábado. Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza

Recuperadores urbanos acopian residuos

Por otro lado, la Municipalidad de Guaymallén informó que recuperadores urbanos del municipio se harán cargo de la clasificación y acopio de todos los residuos secos reciclables para llevarlos al Centro Verde de la Municipalidad de Guaymallén.

recuperadores urbanos guaymallén Recuperadores urbanos de Guaymallén.

De acuerdo con la información oficial, 16 recuperadores urbanos de Guaymallén, organizados en dos equipos, se harán cargo de la cobertura de todo el predio, recogiendo los residuos secos reciclables, así como también informar al público cómo y dónde disponer los reciclables.