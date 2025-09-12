Educación en primera infancia: Guaymallén organiza el IV Congreso Provincial en la UNCuyo

La Municipalidad de Guaymallén organiza el IV Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia . El foro, que nació en 2022, se realizará el 17 de septiembre en el Bloque de Aulas Comunes y Tecnológicas (BACT) de la Universidad Nacional de Cuyo, a partir de las 8 de la mañana .

Desde aquel primer encuentro, el Congreso Provincial en Primera Infancia se ha constituido en la única instancia que convoca de manera especial, y casi exclusiva, a todos quienes trabajan y fortalecen su profesión en pos de miradas asertivas hacia esta franja etaria .

En este cuarto congreso, que se realiza bajo el lema “La infancia en el centro” , se propone abordar, desde diferentes concepciones, la construcción consciente de acuerdos de crianza y reflexionar sobre:

Una vez más, el desafío es repensar nuestras prácticas y roles en los procesos de crianza.

El Congreso Provincial en Primera Infancia tiene 10 horas de carga horaria y está destinado a personal de jardines maternales de gestión privada, de organizaciones no gubernamentales y de la Municipalidad de Guaymallén, incluidos profesores de educación física, directores y educadores en primera infancia de la Provincia, y público en general.

Los interesados en participar pueden inscribirse en: https://ivcongresoeducacionprimerainfancia.guaymallen.gob.ar/

Programación – IV Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia

Lugar: Universidad Nacional de Cuyo – BACT 7 y 8. Centro Universitario, Ciudad de Mendoza

Miércoles 17 de septiembre de 2025

08:30 | Recepción y acreditación

Acto Inaugural

09:40 | Presentación Equipo CEPI

Presentación Equipo DEI – a cargo de Marcelo García

10:30 | Break

11:00 | Charla Magistral (Primera Parte)

a cargo de Lucía Vera – Sonia Gulberg – Pablo Yañez

12:30 | Break

12:45 | Charla Magistral (Segunda Parte)

a cargo de Lucía Vera – Sonia Gulberg – Pablo Yañez

13:30 | Almuerzo

Turno Tarde

14:30 | Inicio del Turno Tarde

Charla Magistral

a cargo de Lucas Raspall

Break

16:30 | Charla Magistral

a cargo de Eduardo Sotelo

Cierre del Congreso