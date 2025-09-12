Definición

Quién fue eliminado y cómo quedó el Team Luck Ra tras el 2° Round de La Voz Argentina

El segundo round de La Voz Argentina dejó un nuevo eliminado en el Team Luck Ra. ¿Querés saber quién se fue del reality? Mirá la nota.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el "segundo round", hubo un nuevo eliminado en el Team de Luck Ra. ¿Querés saber quién fue? Te lo contamos en esta nota.

Así quedó el Team Luck Ra tras el 2° Round de La Voz Argentina

En el Team Luck Ra, el coach decidió asegurar el lugar de Emma Roach, Lucas Barros y Nicolás Behringer, quienes pasaron directamente a la próxima etapa. Los demás integrantes quedaron en manos de la votación del jurado. Tal como detalló Nico Occhiato, los más favorecidos por el puntaje fueron Nathalie Aponte y Fede Mestre.

Para mala noticia del cordobés, hubo un empate entre el dúo Enrique y Tomás Olmos y Thomas Dantas. Finalmente, el coach se inclinó por Dantas y, de esta manera, el dúo tucumano quedó eliminado del certamen.

Una vez dicho esto, así quedó conformado el equipo de Luck Ra:

  • Thomas Dantas
  • Nathalie Aponte
  • Lucas Barros
  • Emma Roach
  • Federico Mestre
  • Nicolás Behringer

Cómo funciona el 2° Round en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En la etapa del “2° Round”, cada participante del equipo se presenta ante el jurado. Todos los coaches y co-coaches, salvo el líder del grupo, le asignan una calificación secreta del 1 al 10, la cual se mantiene oculta para la audiencia durante la emisión.

Tras escuchar a los siete participantes, el coach tiene la posibilidad de salvar a tres concursantes sin conocer las puntuaciones de sus colegas. Los cinco restantes quedan en riesgo: se revelan sus resultados y quien obtenga la nota más baja queda eliminado de la competencia.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

