Quién fue eliminado y cómo quedó el Team Luck Ra tras el 2° Round de La Voz Argentina

Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el " segundo round ", hubo un nuevo eliminado en el Team de Luck Ra . ¿Querés saber quién fue? Te lo contamos en esta nota.

En el Team Luck Ra , el coach decidió asegurar el lugar de Emma Roach , Lucas Barros y Nicolás Behringer , quienes pasaron directamente a la próxima etapa. Los demás integrantes quedaron en manos de la votación del jurado. Tal como detalló Nico Occhiato, los más favorecidos por el puntaje fueron Nathalie Aponte y Fede Mestre .

Para mala noticia del cordobés, hubo un empate entre el dúo Enrique y Tomás Olmos y Thomas Dantas . Finalmente, el coach se inclinó por Dantas y, de esta manera, el dúo tucumano quedó eliminado del certamen.

Cómo funciona el 2° Round en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En la etapa del “2° Round”, cada participante del equipo se presenta ante el jurado. Todos los coaches y co-coaches, salvo el líder del grupo, le asignan una calificación secreta del 1 al 10, la cual se mantiene oculta para la audiencia durante la emisión.

Tras escuchar a los siete participantes, el coach tiene la posibilidad de salvar a tres concursantes sin conocer las puntuaciones de sus colegas. Los cinco restantes quedan en riesgo: se revelan sus resultados y quien obtenga la nota más baja queda eliminado de la competencia.

