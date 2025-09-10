Atención

La Voz Argentina: cuándo empieza el Segundo Round y quiénes serán los co-coaches

La Voz Argentina se prepara para su nueva etapa: el “Segundo Round”. Descubrí cuándo arranca en el reality y qué artistas serán co-coaches.

Por Juan Pablo Strappazzon

La Voz Argentina continúa sorprendiendo con el talento y la calidad de sus participantes. Tras varias semanas con el “primer round” de los equipos, surge la expectativa por saber cuándo termina esta fase y arranca el “segundo round” en el reality. Te contamos cómo sigue el certamen de Telefe.

Segundo Round de La Voz Argentina: qué figuras se suman como co-coaches

Este miércoles 10 de septiembre se dará inicio el “Segundo Round” de La Voz Argentina, una fase decisiva del certamen que marcará el regreso de figuras de gran trayectoria.

En esta etapa, Valeria Lynch acompañará a Soledad Pastorutti, Tiago PZK será el aliado de Luck Ra, mientras que Pablo Tamagnini se unirá a Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda!. Además, La Joaqui sumará su mirada junto a Lali Espósito.

Los co-coaches tendrán un rol clave: sus devoluciones no solo aportarán experiencia, sino que también se transformarán en puntaje. De este modo, cada voto puede inclinar la balanza y modificar el rumbo de la competencia.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

