La Voz Argentina: cuándo empieza el Segundo Round y quiénes serán los co-coaches

Segundo Round de La Voz Argentina: qué figuras se suman como co-coaches Este miércoles 10 de septiembre se dará inicio el “Segundo Round” de La Voz Argentina, una fase decisiva del certamen que marcará el regreso de figuras de gran trayectoria.

En esta etapa, Valeria Lynch acompañará a Soledad Pastorutti, Tiago PZK será el aliado de Luck Ra, mientras que Pablo Tamagnini se unirá a Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda!. Además, La Joaqui sumará su mirada junto a Lali Espósito.

La Voz Argentina Estos reconocidos artistas vuelven a La Voz Argentina como co-coaches Los co-coaches tendrán un rol clave: sus devoluciones no solo aportarán experiencia, sino que también se transformarán en puntaje. De este modo, cada voto puede inclinar la balanza y modificar el rumbo de la competencia.

