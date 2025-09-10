Preocupación

Qué le pasó a Juliana Gattas y cómo impacta en su participación en La Voz Argentina

Recientemente, Juliana Gattas, de Miranda!, tuvo un percance. Enterate qué ocurrió y cómo impacta en su participación en La Voz Argentina.

Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas trascendió que Juliana Gattas, de Miranda!, sufrió un percance. La noticia fue confirmada por la periodista Sofi Martínez en sus redes sociales. En esta nota te contamos qué ocurrió y cómo podría influir en su participación en La Voz Argentina.

Hace poco, Sofi Martínez compartió en Instagram una historia junto a Juliana Gattas, donde la cantante de Miranda! contó el percance que atravesó.

"Me hicieron un tratamiento de conducto temprano en la mañana. Me dijeron que se me iba a ir la anestesia en una o dos horas y no se me terminó de ir", afirmó preocupada.

Entre risas, le consultaron cómo haría para continuar con las grabaciones de La Voz Argentina, y respondió: "Le voy a hacer mis declaraciones al oído a mis compañeros y que él hable por mí".

De esta manera, Gattas llevó tranquilidad a sus seguidores y confirmó que seguirá presente en las próximas emisiones del reality. Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

