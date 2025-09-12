Quién es Martin Migueles, el hombre que estaría en pareja con Wanda Nara

Supuesto nuevo amor

Wanda Nara estaría iniciando un nuevo romance con Martín Migueles. Enterate quién es su posible pareja y cómo surgió el rumor en esta nota.

Por Sitio Andino MuchoShow

Recientemente, Wanda Nara volvió a estar en el centro de la atención mediática al trascender información sobre su posible nueva pareja, Martín Migueles. En esta nota te contamos quién es, datos relevantes sobre él y cómo surgió el rumor que generó tanta repercusión.

El rumor sobre un posible romance surgió a partir de un video que Wanda Nara compartió, en el que se la ve entrenando en la cinta de correr de un gimnasio, acompañada de un hombre musculoso, quien sería Martín Migueles.

Diversas fuentes señalan que Migueles, un empresario reconocido de Nordelta, conoció a Wanda gracias a un intermediario apodado “El Tano”, amigo de Damián, el peluquero de la conductora.

Según contó Majo Martino en SQP (América), la relación habría comenzado hace “tres meses”. “Es un estilo que le gusta mucho a Wanda: es machote y lleva cartera”, detalló la periodista.

Una publicación de Wanda en sus historias de Instagram mostró una pulsera de oro que, según indican, sería un regalo de Migueles. Sobre su historial sentimental, Yanina Latorre agregó: “Tiene varias exmujeres. Con la primera tiene una hija grande, que es a la única que más o menos reconoció y ve. Pero con una mujer de hace unos años, en 2020 tuvo otro hijo que él nunca conoció, se llama León”.

Lo último que trascendió es una imagen de Wanda y Martín Migueles durante el partido de la selección argentina contra Venezuela, captados juntos en una de las plateas del estadio Monumental, reforzando la posibilidad de un romance en curso. / La Nación

