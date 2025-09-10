Quiénes son los nominados de los Martín Fierro a la TV 2025

Hace poco, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reveló la lista completa de nominados a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2025, que destacan lo mejor de la producción televisiva correspondiente al año 2024.
Entre los candidatos más destacados se encuentran las ficcionesEl Encargado y Margarita, el fenómeno mediático Gran Hermano, y figuras consagradas como Susana Giménez y Natalia Oreiro, quienes se perfilan como protagonistas de la ceremonia.
Santiago Del Moro conducirá la gala de los premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2025
La gala, que se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre, anticipa una competencia intensa en categorías clave como Ficción, Periodístico y Labor en Conducción, prometiendo una noche cargada de emoción y sorpresas.
Ternas y nominados para los Martín Fierro de Televisión Abierta 2025
Ficción
El Encargado (eltrece) - Guillermo Francella y Gabriel Goity
El Método (elnueve) – Paola Barrientos
Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece) – Natalia Oreiro
Margarita (telefe) - Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte
Periodístico
A La Tarde (América) - Karina Mazzocco
GPS (América) - Rolando Graña
LAM (América) - Ángel De Brito
Humorístico / De Actualidad
Bendita (elnueve) - “Beto” Casella
Pares De Comedia (NET) - Luis Rubio
Pasó En América (América) - Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli
Deportivo
Carburando (eltrece)
Conmebol Libertadores (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) - Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans
Noticiero Diurno
Arriba Argentinos (eltrece) - Nacho Otero y Valeria Sampedro
El Noticiero De La Gente (telefe) - Germán Paoloski y Milva Castellini
Telenueve Al Mediodía (elnueve) - Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino
Noticiero Nocturno
América Noticias (América) Rolando Graña y Soledad Larghi
Telefe Noticias (telefe) Rodolfo Barili
Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger
Interés General
La Noche De Mirtha (eltrece) Mirtha Legrand
Nara Que Ver (elnueve) Nara Ferragut
Susana Giménez (telefe) Susana Giménez
Musical
La Peña De Morfi (telefe) Lizy Tagliani y Diego Leuco
Pasión De Sábado (América) Marcela Baños
Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra
Magazine
A La Barbarossa (telefe) Georgina Barbarossa
Cortá Por Lozano (telefe) Verónica Lozano
DDM (América) Mariana Fabbiani
Mañanísima (eltrece) Carmen Barbieri
Cultural / Educativo
Argentina De Película (América) - Tete Coustárot
Proyecto Tierras (telefe) - Germán Martitegui
Tecno Tendencias (América) - Fernando Carolei
Entretenimientos
Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi
Escape Perfecto (telefe) Iván De Pineda y “La China” Ansa