Quiénes son los nominados de los Martín Fierro a la TV 2025

Hace poco, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reveló la lista completa de nominados a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2025, que destacan lo mejor de la producción televisiva correspondiente al año 2024.

Entre los candidatos más destacados se encuentran las ficciones El Encargado y Margarita, el fenómeno mediático Gran Hermano, y figuras consagradas como Susana Giménez y Natalia Oreiro, quienes se perfilan como protagonistas de la ceremonia.

santiago del moro, gran hermano.jpg Santiago Del Moro conducirá la gala de los premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2025 La gala, que se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre, anticipa una competencia intensa en categorías clave como Ficción, Periodístico y Labor en Conducción, prometiendo una noche cargada de emoción y sorpresas.

Ternas y nominados para los Martín Fierro de Televisión Abierta 2025 Ficción

El Encargado (eltrece) - Guillermo Francella y Gabriel Goity

El Método (elnueve) – Paola Barrientos

Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece) – Natalia Oreiro

Margarita (telefe) - Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte Periodístico A La Tarde (América) - Karina Mazzocco

GPS (América) - Rolando Graña

LAM (América) - Ángel De Brito Humorístico / De Actualidad Bendita (elnueve) - “Beto” Casella

Pares De Comedia (NET) - Luis Rubio

Pasó En América (América) - Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli Deportivo Carburando (eltrece)

Conmebol Libertadores (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) - Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans Noticiero Diurno Arriba Argentinos (eltrece) - Nacho Otero y Valeria Sampedro

El Noticiero De La Gente (telefe) - Germán Paoloski y Milva Castellini

Telenueve Al Mediodía (elnueve) - Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino Noticiero Nocturno América Noticias (América) Rolando Graña y Soledad Larghi

Telefe Noticias (telefe) Rodolfo Barili

Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger Interés General La Noche De Mirtha (eltrece) Mirtha Legrand

Nara Que Ver (elnueve) Nara Ferragut

Susana Giménez (telefe) Susana Giménez Musical La Peña De Morfi (telefe) Lizy Tagliani y Diego Leuco

Pasión De Sábado (América) Marcela Baños

Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra Magazine A La Barbarossa (telefe) Georgina Barbarossa

Cortá Por Lozano (telefe) Verónica Lozano

DDM (América) Mariana Fabbiani

Mañanísima (eltrece) Carmen Barbieri Cultural / Educativo Argentina De Película (América) - Tete Coustárot

Proyecto Tierras (telefe) - Germán Martitegui

Tecno Tendencias (América) - Fernando Carolei Entretenimientos Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi

Escape Perfecto (telefe) Iván De Pineda y “La China” Ansa

Los 8 Escalones (eltrece) Guido Kaczka Big Show Bake Off Famosos (telefe) - Wanda Nara

La Noche Perfecta (eltrece) Sebastián Wainraich

Noche Al Dente (América) Fernando Dente Reality Cantando 2024 (América) - Florencia Peña

Gran Hermano 2024 (telefe) – Santiago Del Moro

Survivor, Expedición Robinson (telefe) – Alejandro “Marley” Wiebe Gastronomía Ariel En Su Salsa (telefe) - Ariel Rodríguez Palacios

Comer Para Creer (América) - Lourdes Sánchez

Qué Mañana! (elnueve) - Mariano Peluffo Viajes / Turismo Iván De Viaje (telefe) - Iván De Pineda

Resto Del Mundo (eltrece) - Federico Bal

Tenés Que Ir (elnueve) - Hernán Lirio Programa De Servicios ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz

BA Emergencias (elnueve)

Intelexis Mujer (NET) Jurados Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – telefe)

Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)

Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio De La Cocina – eltrece) Branded Content El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – telefe)

Historias De Estación (Axión – Lele Cristóbal - telefe)

Que Nadie Se Quede Afuera (Citroën C3 - telefe) Labor En Conducción Femenina David, Pamela (Desayuno Americano – América)

Fabbiani, Mariana (DDM – América)

Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe)

Lozano, Verónica (Cortá Por Lozano – telefe)

Nara, Wanda (Bake Off Famosos – telefe)

Viale, Juana (Almorzando Con Juana – eltrece) Labor En Conducción Masculina Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)

De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván De Viaje – telefe)

Del Moro, Santiago (Gran Hermano - telefe)

Kaczka, Guido (Los 8 Escalones - eltrece) Labor Periodística Femenina Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)

Larghi, Soledad (América Noticias – América)

Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)

Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – telefe) Labor Periodística Masculina Barili, Rodolfo (Telefe Noticias - telefe)

Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)

Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve) Cronista / Movilero Funes Ugarte, Roberto (A La Barbarossa – telefe)

Insinga, Cecilia (Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – eltrece)

Quiroz, Oliver (A La Tarde – América)

Roggiano, Daniel (El Noticiero De La Gente - telefe) Panelista Bremer, Luís (A La Tarde – América)

García Sáez, Diego (Todas Las Tardes - elnueve)

Kavlin, David (Todas Las Tardes - elnueve)

Shaw, Pía (A La Barbarossa – telefe) Actor Protagonista De Ficción Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece)

Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece)

Vicuña, Benjamín (Terapia Alternativa – eltrece) Actriz Protagonista De Ficción Macedo, Isabel (Margarita – telefe)

Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece) Actor De Reparto Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Ferro, Rafael (Margarita – telefe) Actriz De Reparto Calvo, Julia (Margarita – telefe)

Gaetani, Romina (Buenos Chicos – eltrece)

Llinás, Verónica (El Fin Del Amor – eltrece) Revelación Abraldes, Lola (Margarita – telefe – Personaje: Daisy)

Bianchi, Mora (Margarita – telefe – Personaje: Margarita)

Spangenberg, Ramiro “Toti” (Margarita – telefe – Personaje: Merlín) Labor Humorística Gómez, Marcos “Bicho” (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública)

Menahem, Peto (La Noche Perfecta – eltrece)

Mottola, Nazareno (La Peña De Morfi y Susana Giménez – telefe) Autor/Guionista Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – telefe)

Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece) Director Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – telefe)

Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece) Director De No Ficción Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)

Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – telefe)

Vicente, Ramiro (Telefe Noticias, telefe)

Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – telefe) Aviso Publicitario Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América

Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis

Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla Producción Integral Bake Off Famosos (Wanda Nara - telefe)

Survivor, Expedición Robinson (Alejandro “Marley” Wiebe – telefe)

