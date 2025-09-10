De interés

Quiénes son los nominados de los Martín Fierro a la TV 2025

APTRA reveló la lista completa de nominados a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2025. En esta nota, te contamos todos los detalles.

Quiénes son los nominados de los Martín Fierro a la TV 2025

Quiénes son los nominados de los Martín Fierro a la TV 2025

Por Sitio Andino MuchoShow

Hace poco, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reveló la lista completa de nominados a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2025, que destacan lo mejor de la producción televisiva correspondiente al año 2024.

Entre los candidatos más destacados se encuentran las ficciones El Encargado y Margarita, el fenómeno mediático Gran Hermano, y figuras consagradas como Susana Giménez y Natalia Oreiro, quienes se perfilan como protagonistas de la ceremonia.

Lee además
Qué le pasó a Juliana Gattas y cómo impacta en su participación en La Voz Argentina
Preocupación

Qué le pasó a Juliana Gattas y cómo impacta en su participación en La Voz Argentina
Úrsula Corberó y Chino Darín esperan un bebé: Ricardo Darín será abuelo por primera vez
Tierna noticia

Úrsula Corberó y Chino Darín esperan un bebé: Ricardo Darín será abuelo por primera vez
santiago del moro, gran hermano.jpg
Santiago Del Moro conducirá la gala de los premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2025

Santiago Del Moro conducirá la gala de los premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2025

La gala, que se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre, anticipa una competencia intensa en categorías clave como Ficción, Periodístico y Labor en Conducción, prometiendo una noche cargada de emoción y sorpresas.

Ternas y nominados para los Martín Fierro de Televisión Abierta 2025

Ficción

  • El Encargado (eltrece) - Guillermo Francella y Gabriel Goity
  • El Método (elnueve) – Paola Barrientos
  • Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece) – Natalia Oreiro
  • Margarita (telefe) - Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte

Periodístico

  • A La Tarde (América) - Karina Mazzocco
  • GPS (América) - Rolando Graña
  • LAM (América) - Ángel De Brito

Humorístico / De Actualidad

  • Bendita (elnueve) - “Beto” Casella
  • Pares De Comedia (NET) - Luis Rubio
  • Pasó En América (América) - Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli

Deportivo

  • Carburando (eltrece)
  • Conmebol Libertadores (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
  • Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
  • Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) - Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans

Noticiero Diurno

  • Arriba Argentinos (eltrece) - Nacho Otero y Valeria Sampedro
  • El Noticiero De La Gente (telefe) - Germán Paoloski y Milva Castellini
  • Telenueve Al Mediodía (elnueve) - Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino

Noticiero Nocturno

  • América Noticias (América) Rolando Graña y Soledad Larghi
  • Telefe Noticias (telefe) Rodolfo Barili
  • Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger

Interés General

  • La Noche De Mirtha (eltrece) Mirtha Legrand
  • Nara Que Ver (elnueve) Nara Ferragut
  • Susana Giménez (telefe) Susana Giménez

Musical

  • La Peña De Morfi (telefe) Lizy Tagliani y Diego Leuco
  • Pasión De Sábado (América) Marcela Baños
  • Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra

Magazine

  • A La Barbarossa (telefe) Georgina Barbarossa
  • Cortá Por Lozano (telefe) Verónica Lozano
  • DDM (América) Mariana Fabbiani
  • Mañanísima (eltrece) Carmen Barbieri

Cultural / Educativo

  • Argentina De Película (América) - Tete Coustárot
  • Proyecto Tierras (telefe) - Germán Martitegui
  • Tecno Tendencias (América) - Fernando Carolei

Entretenimientos

  • Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi
  • Escape Perfecto (telefe) Iván De Pineda y “La China” Ansa
  • Los 8 Escalones (eltrece) Guido Kaczka

Big Show

  • Bake Off Famosos (telefe) - Wanda Nara
  • La Noche Perfecta (eltrece) Sebastián Wainraich
  • Noche Al Dente (América) Fernando Dente

Reality

  • Cantando 2024 (América) - Florencia Peña
  • Gran Hermano 2024 (telefe) – Santiago Del Moro
  • Survivor, Expedición Robinson (telefe) – Alejandro “Marley” Wiebe

Gastronomía

  • Ariel En Su Salsa (telefe) - Ariel Rodríguez Palacios
  • Comer Para Creer (América) - Lourdes Sánchez
  • Qué Mañana! (elnueve) - Mariano Peluffo

Viajes / Turismo

  • Iván De Viaje (telefe) - Iván De Pineda
  • Resto Del Mundo (eltrece) - Federico Bal
  • Tenés Que Ir (elnueve) - Hernán Lirio

Programa De Servicios

  • ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz
  • BA Emergencias (elnueve)
  • Intelexis Mujer (NET)

Jurados

  • Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – telefe)
  • Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)
  • Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio De La Cocina – eltrece)

Branded Content

  • El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – telefe)
  • Historias De Estación (Axión – Lele Cristóbal - telefe)
  • Que Nadie Se Quede Afuera (Citroën C3 - telefe)

Labor En Conducción Femenina

  • David, Pamela (Desayuno Americano – América)
  • Fabbiani, Mariana (DDM – América)
  • Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe)
  • Lozano, Verónica (Cortá Por Lozano – telefe)
  • Nara, Wanda (Bake Off Famosos – telefe)
  • Viale, Juana (Almorzando Con Juana – eltrece)

Labor En Conducción Masculina

  • Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)
  • De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván De Viaje – telefe)
  • Del Moro, Santiago (Gran Hermano - telefe)
  • Kaczka, Guido (Los 8 Escalones - eltrece)

Labor Periodística Femenina

  • Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)
  • Larghi, Soledad (América Noticias – América)
  • Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)
  • Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – telefe)

Labor Periodística Masculina

  • Barili, Rodolfo (Telefe Noticias - telefe)
  • Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)
  • Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)

Cronista / Movilero

  • Funes Ugarte, Roberto (A La Barbarossa – telefe)
  • Insinga, Cecilia (Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – eltrece)
  • Quiroz, Oliver (A La Tarde – América)
  • Roggiano, Daniel (El Noticiero De La Gente - telefe)

Panelista

  • Bremer, Luís (A La Tarde – América)
  • García Sáez, Diego (Todas Las Tardes - elnueve)
  • Kavlin, David (Todas Las Tardes - elnueve)
  • Shaw, Pía (A La Barbarossa – telefe)

Actor Protagonista De Ficción

  • Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece)
  • Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece)
  • Vicuña, Benjamín (Terapia Alternativa – eltrece)

Actriz Protagonista De Ficción

  • Macedo, Isabel (Margarita – telefe)
  • Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)

Actor De Reparto

  • Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Ferro, Rafael (Margarita – telefe)

Actriz De Reparto

  • Calvo, Julia (Margarita – telefe)
  • Gaetani, Romina (Buenos Chicos – eltrece)
  • Llinás, Verónica (El Fin Del Amor – eltrece)

Revelación

  • Abraldes, Lola (Margarita – telefe – Personaje: Daisy)
  • Bianchi, Mora (Margarita – telefe – Personaje: Margarita)
  • Spangenberg, Ramiro “Toti” (Margarita – telefe – Personaje: Merlín)

Labor Humorística

  • Gómez, Marcos “Bicho” (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública)
  • Menahem, Peto (La Noche Perfecta – eltrece)
  • Mottola, Nazareno (La Peña De Morfi y Susana Giménez – telefe)

Autor/Guionista

  • Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – telefe)
  • Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)

Director

  • Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – telefe)
  • Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)

Director De No Ficción

  • Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)
  • Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – telefe)
  • Vicente, Ramiro (Telefe Noticias, telefe)
  • Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – telefe)

Aviso Publicitario

  • Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
  • Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América
  • Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis
  • Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

Producción Integral

  • Bake Off Famosos (Wanda Nara - telefe)
  • Survivor, Expedición Robinson (Alejandro “Marley” Wiebe – telefe)
  • Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón - elnueve) / NA

Si querés estar siempre al día con las últimas noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo, hacé clic aquí y no te pierdas nada.

Temas
Seguí leyendo

La Voz Argentina: cuándo empieza el Segundo Round y quiénes serán los co-coaches

¡La que se armó! Dos participantes discutieron en La Voz Argentina y sorprendieron a todos

Fuerte sorpresa en La Voz Argentina: quién dejó el equipo de Soledad Pastorutti

Santiago Motorizado regresa a Mendoza presentando su primer disco solista "El Retorno"

Revive "El amor después del amor", el disco inolvidable de Fito Páez, con Toca Discos

Crisis en La Voz Argentina: Telefe tomó una drástica medida por el bajo rating

Katy Perry llegó a la Argentina y sorprendió al levantar un cuadro de Evita

La obra de teatro "Mi Casa" regresa a Mendoza después de triunfar en Nueva York

LO QUE SE LEE AHORA
Qué le pasó a Juliana Gattas y cómo impacta en su participación en La Voz Argentina
Preocupación

Qué le pasó a Juliana Gattas y cómo impacta en su participación en La Voz Argentina

Las Más Leídas

El robo ocurrió en plena madrugada de este martes. (Foto ilustrativa).
Atacaron a un hombre mientras dormía

Robaron una fortuna tras un violento robo en el barrio Cementista

Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz. 
amenazó a su ex y lo lincharon

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

Trágico accidente vial en Maipú: falla de frenos provoca la muerte de un motociclista
En ruta 60

Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre
El clima

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

En qué puesto del ranking de gobernadores quedó Cornejo
Encuesta

Mejora la imagen de Cornejo y dos intendentes mendocinos figuran en el top ten nacional

Te Puede Interesar

Conmoción en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. 
mirá el video

Revuelo en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Por Pablo Segura
Javier Milei nombró a un ministro del Interior para reactivar el diálogo con los gobernadores: quién es.
Tras la derrota electoral

Javier Milei nombró a un ministro del Interior para reactivar el diálogo con los gobernadores: quién es

Por Cecilia Zabala
El presidente de la Corte explicó cómo será el proceso electoral en la Provincia video
Todo lo que tenés que saber

Elecciones 2025: qué se vota, cuándo se vota y cómo se vota en Mendoza

Por Facundo La Rosa