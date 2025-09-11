San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder Foto: Mun. de San Rafael

Por Sitio Andino Departamentales







Este sábado 13 de septiembre, en San Rafael, se presentará la nueva marca turística que buscará darle al departamento una identidad renovada y mayor promoción. Con música en vivo, regalos y sorteos, habrá actividades abiertas a todo el público en el West Mall de Maluenda 2200, desde las 19.30.

San Rafael fortalece su identidad turística con un anuncio clave Con el apoyo de la Cámara de Turismo, este sábado se realizará una actividad de presentación para toda la familia, con propuestas recreativas y un anuncio central que apunta a posicionar a San Rafael como uno de los destinos más importantes de Mendoza.

En conferencia de prensa, la directora de Turismo, Victoria Contardo, expresó: “Esta es la etapa final de un trabajo de marketing estratégico para refrescar la identidad turística de San Rafael, con una propuesta visual y comunicacional destinada a promocionar nuestro destino”.

marca de turismo San Rafael Por su parte, la titular de la Cámara de Turismo, Martha Sotomayor, señaló: “Es una propuesta que presentaremos aquí en San Rafael y también llevaremos junto a los prestadores a la Feria Internacional del Turismo en octubre, en Buenos Aires”.

La iniciativa incluyó consultas a prestadores turísticos, vecinos y visitantes de otras provincias. De ese proceso surge la nueva identidad, que buscará proyectarse a través de diversos medios de promoción, desde la publicidad tradicional hasta una fuerte presencia en redes sociales.