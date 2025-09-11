Turismo local

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder

Este sábado se realizará el evento de presentación, abierto a todo el público, con música, actividades, sorpresas y más.

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder

Foto: Mun. de San Rafael
Por Sitio Andino Departamentales

Este sábado 13 de septiembre, en San Rafael, se presentará la nueva marca turística que buscará darle al departamento una identidad renovada y mayor promoción. Con música en vivo, regalos y sorteos, habrá actividades abiertas a todo el público en el West Mall de Maluenda 2200, desde las 19.30.

San Rafael fortalece su identidad turística con un anuncio clave

Con el apoyo de la Cámara de Turismo, este sábado se realizará una actividad de presentación para toda la familia, con propuestas recreativas y un anuncio central que apunta a posicionar a San Rafael como uno de los destinos más importantes de Mendoza.

Lee además
San Rafael fue sede por primera vez del 6° Foro de Origen e Identidad Gastronómica video
Evento provincial

San Rafael fue sede por primera vez del 6° Foro de Origen e Identidad Gastronómica
El gobernador Alfredo Cornejo inauguró en San Rafael nuevas oficinas del Ministerio Público Fiscal. video
Justicia

Alfredo Cornejo inauguró en San Rafael nuevas oficinas del Ministerio Público Fiscal

En conferencia de prensa, la directora de Turismo, Victoria Contardo, expresó: Esta es la etapa final de un trabajo de marketing estratégico para refrescar la identidad turística de San Rafael, con una propuesta visual y comunicacional destinada a promocionar nuestro destino.

marca de turismo San Rafael

Por su parte, la titular de la Cámara de Turismo, Martha Sotomayor, señaló: “Es una propuesta que presentaremos aquí en San Rafael y también llevaremos junto a los prestadores a la Feria Internacional del Turismo en octubre, en Buenos Aires”.

La iniciativa incluyó consultas a prestadores turísticos, vecinos y visitantes de otras provincias. De ese proceso surge la nueva identidad, que buscará proyectarse a través de diversos medios de promoción, desde la publicidad tradicional hasta una fuerte presencia en redes sociales.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael disfrutó una gran actuación de la Sinfónica San Rafael del IPA en el Club Sirio Libanés

Empresas alimentarias en San Rafael saldan pagos atrasados a sus empleados

La agricultura de Mendoza en alerta por el impacto de las medidas económicas nacionales

Omar Félix llamó a defender la producción y el trabajo del campo

Suspensiones y caída de ventas: el incierto panorama del comercio en San Rafael

Operativos en el Sur de Mendoza: cinco detenidos, armas secuestradas y un auto robado recuperado

Estafas con lotes en San Rafael: alertan por ventas fraudulentas

San Rafael organiza un simulacro histórico para actuar ante emergencias

LO QUE SE LEE AHORA
Ulpiano Suarez anunció una nueva edición de la Maratón Nocturna: recorrido, fechas y cómo sumarte
LANZAMIENTO OFICIAL

Ulpiano Suarez anunció una nueva edición de la Maratón Nocturna: recorrido, fechas y cómo sumarse

Las Más Leídas

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Repercusión interprovincial

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

Más de cinco horas de negociaciones en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. 
conmoción en el este

Cómo fue la negociación con la menor atrincherada en La Paz y por qué no se usaron las Taser

Qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco de La Paz y qué medidas se tomarán
Este mendocino

La Paz: qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco y qué medidas se tomarán

Te Puede Interesar

Cornejo pasó por Casa Rosada y se reunió con tres funcionarios nacionales
En Casa Rosada

Cornejo en la reunión con el nuevo ministro del Interior: qué pidió y su rol en la "mesa federal"

Por Facundo La Rosa
Crisis del consumo: ¿Cuánto cayeron las ventas minoristas PyME en agosto pese al Día del Niño?
Economía congelada

Crisis del consumo: ¿Cuánto cayeron las ventas minoristas PyME en agosto pese al Día del Niño?

Por Marcelo López Álvarez
Bullying escolar: el desafío de abordar la salud mental de adolescentes, tras el incidente en La Paz.
El día después

Bullying escolar: el desafío de abordar la salud mental de adolescentes, tras el incidente en La Paz

Por Natalia Mantineo