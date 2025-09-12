Informe

El impacto en la provincia de Mendoza del veto de Javier Milei a la ley de los ATN

El veto de la ley impulsada por los gobernadores por parte de Javier Milei, tiene un fuerte impacto sobre las arcas de la provincia de Mendoza.

El gobernador Alfredo Cornejo intentó acercar posiciones entre la Nación y los gobernadores. 

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

El veto del presidente Javier Milei a la ley aprobada por el Congreso que buscaba modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), iniciativa impulsada por los gobernadores.; tendrá un impacto fuerte en la provincia de Mendoza. La norma vetada establecía un reparto automático de esos fondos entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuánto perdió la provincia de Mendoza por los ATN

El economista Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), advirtió que ese cambio pretendía dotar de mayor certidumbre financiera a las provincias, al eliminar discrecionalidad en la asignación de los ATN, que tradicionalmente son usados como herramienta del Ejecutivo nacional para responder ante contingencias excepcionales.

Según lo publicado por Argarañaz, por estas partidas (que en total son casi un billón de pesos), a la provincia de Mendoza le correspondían poco más de 23 mil millones de pesos.

Esto es un riesgo no solo para Mendoza, sino para todas las provincias, que seguirán dependiendo de las decisiones discrecionales de la Nación para acceder a fondos del ATN, lo que significa menor previsibilidad de recursos.

Tensión con los gobernadores

A pesar de que el gobierno nacional intentó dar alguna muestra de acercamiento, la convocatoria para reunirse con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, estuvo reducida a algunos mandatarios.

En el caso de Mendoza, Alfredo Cornejo estuvo en la “mesa federal” convocada por el gobierno, donde se habló de fortalecer el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados.

Pero a pesar de ese acercamiento, está claro que Milei tiene algunos puntos en los que no está dispuesto a ceder.

Qué pasará con el veto

Ahora el Congreso tiene la posibilidad de rechazar el veto. Se requiere para ello dos tercios de los votos presentes en cada cámara, lo que supone un desafío político importante. Mientras tanto, los opositores al veto ya anticiparon que podrían convocar a una sesión especial en el Senado para debatir esta estrategia.

