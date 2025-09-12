Turismo en Mendoza: la provincia busca afianzarse como un destino ideal para casarse.

Con el objetivo de fortalecer el turismo y atraer a más visitantes nacionales e internacionales, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) convocó a representantes de instituciones locales para que mostraran las bondades de la provincia. La indención es afianzarse como destino de bodas.

El encuentro tuvo lugar en Salta y reunió a organizadores de bodas, proveedores y referentes de Argentina y el exterior, quienes analizaron la elección del país para este tipo de eventos.

La directora de Promoción Turística del Emetur, Cristina Mengarelli , destacó que Mendoza es un destino con propuestas para todo el año y que, desde el Ente, se está trabajando para atraer a públicos específicos como el de las bodas.

"Desde el Emetur, hemos diseñado un calendario de acciones para promocionar a Mendoza , teniendo en cuenta los diferentes públicos y mercados. También trabajamos con segmentos como el Turismo de bodas, que viene creciendo con fuerza", explicó la funcionaria.

Mengarelli también señaló que la provincia cuenta con los paisajes, la infraestructura y los servicios necesarios para la realización de bodas, lo que la convierte en una opción cada vez más popular. "Cada vez más personas, de Argentina y otros países como Brasil, México o Paraguay, nos eligen para disfrutar de este momento tan importante", agregó.

Turismo en Mendoza: la provincia se afianza como destino de bodas.

En el evento, Mendoza tuvo un espacio propio para mostrar su oferta, con la presencia de María Quiroga, de Mendoza Bureau, y Marcia Mercado, de San Rafael Bureau, representantes del sector privado.

El encuentro, organizado por la Comisión de Bodas Destino de AOCA y el Salta Convention Bureau, contó con más de 120 participantes, entre wedding planners, organizadores, empresarios gastronómicos y estudiantes.

A lo largo de la jornada, expertos analizaron las fortalezas de Argentina como destino de bodas y los mercados con los que compite.