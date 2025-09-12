Promoción

Turismo en Mendoza: la provincia busca afianzarse como un destino ideal para casarse

La provincia de Mendoza refuerza la promoción turística para atraer a más visitantes nacionales e internacionales. Apuesta al turismo de bodas.

Turismo en Mendoza: la provincia busca afianzarse como un destino ideal para casarse.

Turismo en Mendoza: la provincia busca afianzarse como un destino ideal para casarse.

Por Sitio Andino Sociedad

Con el objetivo de fortalecer el turismo y atraer a más visitantes nacionales e internacionales, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) convocó a representantes de instituciones locales para que mostraran las bondades de la provincia. La indención es afianzarse como destino de bodas.

El encuentro tuvo lugar en Salta y reunió a organizadores de bodas, proveedores y referentes de Argentina y el exterior, quienes analizaron la elección del país para este tipo de eventos.

Lee además
Destino espiritual en Mendoza: el centro religioso que fascina a fieles y viajeros
Una experiencia única

Destino espiritual en Mendoza: el centro religioso que fascina a fieles y viajeros
San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder
Turismo local

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder

La directora de Promoción Turística del Emetur, Cristina Mengarelli, destacó que Mendoza es un destino con propuestas para todo el año y que, desde el Ente, se está trabajando para atraer a públicos específicos como el de las bodas.

mendoza destino bodas
En el encuentro participaron wedding planners, organizadores, empresarios gastronómicos y estudiantes.

En el encuentro participaron wedding planners, organizadores, empresarios gastronómicos y estudiantes.

Turismo en Mendoza: un destino para bodas

"Desde el Emetur, hemos diseñado un calendario de acciones para promocionar a Mendoza, teniendo en cuenta los diferentes públicos y mercados. También trabajamos con segmentos como el Turismo de bodas, que viene creciendo con fuerza", explicó la funcionaria.

Mengarelli también señaló que la provincia cuenta con los paisajes, la infraestructura y los servicios necesarios para la realización de bodas, lo que la convierte en una opción cada vez más popular. "Cada vez más personas, de Argentina y otros países como Brasil, México o Paraguay, nos eligen para disfrutar de este momento tan importante", agregó.

Testigos en las bodas f02 750x440 - 497589
Turismo en Mendoza: la provincia se afianza como destino de bodas.

Turismo en Mendoza: la provincia se afianza como destino de bodas.

En el evento, Mendoza tuvo un espacio propio para mostrar su oferta, con la presencia de María Quiroga, de Mendoza Bureau, y Marcia Mercado, de San Rafael Bureau, representantes del sector privado.

El encuentro, organizado por la Comisión de Bodas Destino de AOCA y el Salta Convention Bureau, contó con más de 120 participantes, entre wedding planners, organizadores, empresarios gastronómicos y estudiantes.

fotos expo bodas y fiestas (3)

A lo largo de la jornada, expertos analizaron las fortalezas de Argentina como destino de bodas y los mercados con los que compite.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto

Maipú impulsa su programa de Turismo Social para adultos mayores

San Rafael fue sede por primera vez del 6° Foro de Origen e Identidad Gastronómica

La historia detrás del Museo Histórico y Natural de Lavalle: más que un recorrido educativo

Juan Carlos Sansone en Aconcagua Radio: "El sector turístico está en terapia intensiva ahora"

La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita

Comenzaron las obras en el perilago de Potrerillos para brindar servicios a los visitantes

El Gobierno de Mendoza financiará obras de infraestructura turística a los municipios

LO QUE SE LEE AHORA
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 12 de septiembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 12 de septiembre

Las Más Leídas

Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto
SIN ESCALA

Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos 
Siniestro

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

El robo ocurrió este miércoles, a plena luz del día, en Las Heras. 
los ladrones escaparon

Las Heras: dispararon cuatro veces para intentar robar una bicicleta

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder
Turismo local

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder

Terrible vuelco en Alta Montaña. El conductor se salvó. 
un herido

Un auto volcó en Alta Montaña por un derrame de aceite de un camión

Te Puede Interesar

Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión del servicio.
Transporte

Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión de la traza

Por Florencia Martinez del Rio
Norberto Sánchez fue apuñalado, prendido fuego y abandonado en un descampado de Guaymallén.
la víctima tenía 74 años

Qué hipótesis se investiga por el cadáver en Guaymallén

Por Pablo Segura
Pasaportes con fallas: las recomendaciones de las autoridades para no saturar las oficinas en Mendoza.
Alerta

Pasaportes con fallas: las recomendaciones de las autoridades para no saturar las oficinas en Mendoza

Por Natalia Mantineo