Turismo en Mendoza: la provincia busca afianzarse como un destino ideal para casarse.

Con el objetivo de fortalecer el turismo y atraer a más visitantes nacionales e internacionales, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) convocó a representantes de instituciones locales para que mostraran las bondades de la provincia. La indención es afianzarse como destino de bodas.
El encuentro tuvo lugar en Salta y reunió a organizadores de bodas, proveedores y referentes de Argentina y el exterior, quienes analizaron la elección del país para este tipo de eventos.
La directora de Promoción Turística del Emetur, Cristina Mengarelli, destacó que Mendoza es un destino con propuestas para todo el año y que, desde el Ente, se está trabajando para atraer a públicos específicos como el de las bodas.
mendoza destino bodas
En el encuentro participaron wedding planners, organizadores, empresarios gastronómicos y estudiantes.
Mengarelli también señaló que la provincia cuenta con los paisajes, la infraestructura y los servicios necesarios para la realización de bodas, lo que la convierte en una opción cada vez más popular. "Cada vez más personas, de Argentina y otros países como Brasil, México o Paraguay, nos eligen para disfrutar de este momento tan importante", agregó.
Testigos en las bodas f02 750x440 - 497589
En el evento, Mendoza tuvo un espacio propio para mostrar su oferta, con la presencia de María Quiroga, de Mendoza Bureau, y Marcia Mercado, de San Rafael Bureau, representantes del sector privado.
El encuentro, organizado por la Comisión de Bodas Destino de AOCA y el Salta Convention Bureau, contó con más de 120 participantes, entre wedding planners, organizadores, empresarios gastronómicos y estudiantes.
fotos expo bodas y fiestas (3)
A lo largo de la jornada, expertos analizaron las fortalezas de Argentina como destino de bodas y los mercados con los que compite.