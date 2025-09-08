Entrevista

Juan Carlos Sansone en Aconcagua Radio: "El sector turístico está en terapia intensiva ahora"

El Presidente de la Cámara de Turismo de Guaymallén, Juan Carlos Sansone, habló en Aconcagua Radio por el pedido de emergencia turística en el sector.

Juan Carlos Sansone, presidente de la Cámara de Turismo de Guaymallén, pidió que se declare la emergencia en el sector.

Juan Carlos Sansone, presidente de la Cámara de Turismo de Guaymallén, pidió que se declare la emergencia en el sector.

 Por Aconcagua Radio

El presidente de la Cámara de Turismo de Guaymallén, José Carlos Sansone, abordó la delicada situación del sector, haciendo énfasis en la necesidad de declarar una emergencia turística. "Estamos en terapia intensiva ahora", afirmó Sansone, aludiendo a una crisis que se ha prolongado durante más de diez años y ha llevado a muchas empresas familiares al borde del colapso.

Crisis prolongada y emergencia turística

En una reciente conversación con Aconcagua Radio, Sansone ofreció cifras preocupantes sobre la situación económica de la industria turística. Destacó que, en el año 2024, la facturación mensual promedio de los hoteles y agencias de turismo no alcanzó el 30%, y en el primer semestre de 2025, la facturación se ha reducido a un alarmante 15%. Esta caída ha tenido consecuencias graves: un 18% de los establecimientos han cerrado y otro 28% se han visto obligados a operar en la ilegalidad debido a la presión impositiva.

Lee además
Alberto Carletti en Aconcagua Radio: Lo más urgente es corregir el esquema impositivo
ENTREVISTA

Alberto Carletti en Aconcagua Radio: "Lo más urgente es corregir el esquema impositivo"
hebe casado le mando un mensaje con reclamo a javier milei tras la derrota en buenos aires: que le dijo
WHATSAPP FILOSO

Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo

"La carga impositiva no nos deja trabajar", argumenta Sansone, lo que ha resultado en una reducción significativa de contribuyentes en el sector. Subrayó que de las empresas turísticas originales, solo un 33% permanece. Propuso entonces una declaración de emergencia turística que incluya una reducción de impuestos y un plan de reactivación que, según su perspectiva, podría revitalizar el sector y convertirlo en un pilar de la economía local.

El turismo cultural como alternativa de desarrollo

En el contexto de su propuesta, Sansone también presentó un programa que busca revitalizar la actividad del sector a través del desarrollo de un turismo cultural y de eventos. "Necesitamos que cualquier movimiento político comprenda que este turismo es el más fuerte y que debemos potenciarlo", expresó.

Sansone también hizo hincapié en que, con una mejor promoción turística y apoyo institucional, Guaymallén podría atraer una cantidad significativa de visitantes interesados en el patrimonio cultural, el enoturismo y el turismo emocional, una tendencia que ha crecido en otras partes del mundo, donde los visitantes buscan experiencias únicas y auténticas.

Sin embargo, la falta de apoyo gubernamental es un obstáculo que ha dificultado el progreso del sector. "Nosotros no hemos hablado directamente con el Ejecutivo, sino que hemos trabajado más con el Poder Legislativo", afirmó, sugiriendo que la solución a los problemas del sector no solo radica en las políticas públicas, sino también en una mayor colaboración entre el sector privado y el sector gubernamental.

Escuchá la entrevista completa de Juan Carlos Sansone, Presidente de la Cámara de Turismo de Guaymallén, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

Embed

Temas
Seguí leyendo

Federico González habló en Aconcagua Radio sobre los beneficios del estacionamiento medido en Mendoza

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

Roberto Righi, candidato fuera del PJ: "Tenemos que trabajar con los que ideologicamente estemos más cerca"

Uma Flores en Aconcagua Radio: "El proyecto deja en vulnerabilidad a trabajadores estatales"

Cómo reconocer la codependencia: un tema que afecta a la pareja, amistades y familia

LO QUE SE LEE AHORA
Alberto Carletti en Aconcagua Radio: Lo más urgente es corregir el esquema impositivo
ENTREVISTA

Alberto Carletti en Aconcagua Radio: "Lo más urgente es corregir el esquema impositivo"

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Críticas a la gestión Milei, el denominador común en las primeras reacciones en Mendoza
Elecciones 2025

Las reacciones en Mendoza tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires

Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un accidente en Tunuyán y está grave

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino
Trabajo

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino

Conocé el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza.
El clima

Zonda en algunas zonas y ascenso de la temperatura: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Te Puede Interesar

Las críticas de Alfredo Cornejo a la estrategia de Milei tras perder en la provincia de Buenos Aires
Elecciones 2025

Las críticas de Alfredo Cornejo a la estrategia de Milei tras perder en la provincia de Buenos Aires

Por Florencia Martinez del Rio
Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo
WHATSAPP FILOSO

Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo

Por Cecilia Zabala
Mauco Cuello está grave tras sufrir una golpiza en Godoy Cruz. 
la víctima está en terapia intensiva

Godoy Cruz: piden ayuda para esclarecer una brutal golpiza a un músico

Por Pablo Segura