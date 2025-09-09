ENTREVISTA

Pérez Colman en Aconcagua Radio: "El precio de griferías que tienen cobre varía si sube el dólar"

El representante de la red Edificar, Diego Pérez Colman, conversó con Aconcagua Radio sobre la construcción en Mendoza. Escuchá la nota completa.

Pérez Colman en Aconcagua Radio: El precio de griferías que tienen cobre varía si sube el dólar

Pérez Colman en Aconcagua Radio: "El precio de griferías que tienen cobre varía si sube el dólar"

 Por Aconcagua Radio

Diego Pérez Colman, gerente general de Hipercerámico y representante de la red Edificar, dialogó con Aconcagua Radio sobre la situación actual de la construcción en Argentina, un tema que genera preocupación en distintos sectores tras la caída mensual del 1,8% en la actividad.

Pérez Colman explicó que esta paralización afecta principalmente a la obra pública, destacando su impacto en la economía local: "La obra pública es volumen, y no se puede subestimar lo que genera en cuanto a mano de obra y otros sectores". Sin embargo, señaló que la situación varía según el sector: "Desde enero, las ventas de materiales han mostrado un desempeño razonable, pero hemos tenido que ajustar nuestros márgenes para adaptarnos a una nueva realidad económica".

Lee además
Ernesto Sanz hizo un análisis post electoral en Aconcagua Radio.
ENTREVISTA

Ernesto Sanz en Aconcagua Radio: "Milei y Kicillof como únicas opciones me genera angustia"
Las acciones más efectivas para combatir la discriminación deben implementarse en etapas tempranas.
Entrevista

Castro Santander en Aconcagua Radio: "En la escuela, los niños son el reflejo de lo que pasa en casa"

El directivo también mencionó la formación de una nueva Cámara de Desarrolladores, indicando que "hay un ímpetu de seguir adelante", y que muchos desarrolladores continúan operando con planes en marcha.

En cuanto a los precios, destacó que tras el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, los precios en la red Edificar no se han disparado. No obstante, aclaró que en el caso de grifería que involucra cobre, “si el dólar aumenta tiene una repercusión, porque se cotiza de esa manera”.

Demanda habitacional

Pérez Colman también reflexionó sobre el acceso a créditos hipotecarios, afirmando que "la demanda habitacional sigue siendo fuerte", aunque reconoció que para las familias con ingresos moderados puede resultar complicado acceder a estos créditos.

Durante la entrevista, destacó que quienes hoy están construyendo su vivienda “tienen oportunidad de comparar precios” mediante sitios web y diferentes ofertas, lo que permite evaluar opciones según el presupuesto personal.

Escuchá la entrevista completa a Diego Pérez Colman, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

Embed

Temas
Seguí leyendo

Alberto Carletti en Aconcagua Radio: "Lo más urgente es corregir el esquema impositivo"

Juan Carlos Sansone en Aconcagua Radio: "El sector turístico está en terapia intensiva ahora"

Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo

Federico González habló en Aconcagua Radio sobre los beneficios del estacionamiento medido en Mendoza

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

Roberto Righi, candidato fuera del PJ: "Tenemos que trabajar con los que ideologicamente estemos más cerca"

Cómo reconocer la codependencia: un tema que afecta a la pareja, amistades y familia

LO QUE SE LEE AHORA
Ernesto Sanz hizo un análisis post electoral en Aconcagua Radio.
ENTREVISTA

Ernesto Sanz en Aconcagua Radio: "Milei y Kicillof como únicas opciones me genera angustia"

Las Más Leídas

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen.
Renovación

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen

La obra que inaguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial.
Acto oficial

La obra que inauguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial

El robo ocurrió en plena madrugada de este martes. (Foto ilustrativa).
Atacaron a un hombre mientras dormía

Robaron una fortuna tras un violento robo en el barrio Cementista

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén. Imagen ilustrativa
En un descampado

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre.
Festejo

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre

Te Puede Interesar

Mendoza avanza con el Tren de Cercanías: Cornejo lanzó la licitación y reveló detalles del proyecto
conectividad

Mendoza avanza con el Tren de Cercanías: Cornejo lanzó la licitación y reveló detalles del proyecto

Por Cecilia Zabala
Suspenden las clases vespertinas y nocturnas en el sur mendocino por viento
Atención

Suspenden las clases vespertinas y nocturnas en el sur mendocino por Zonda

Por Sitio Andino Departamentales
El Senado aprobó el pliego enviado por el gobernador Alfredo Cornejo para que Andrea Molina sea la nueva vocal del Honorable Tribunal de Cuentas.
Legislatura

El Honorable Tribunal de Cuentas incorporará a Andrea Molina, postulada por Alfredo Cornejo

Por Florencia Martinez del Rio