Pérez Colman en Aconcagua Radio: "El precio de griferías que tienen cobre varía si sube el dólar"

Diego Pérez Colman, gerente general de Hipercerámico y representante de la red Edificar , dialogó con Aconcagua Radio sobre la situación actual de la construcción en Argentina, un tema que genera preocupación en distintos sectores tras la caída mensual del 1,8% en la actividad.

Pérez Colman explicó que esta paralización afecta principalmente a la obra pública , destacando su impacto en la economía local: "La obra pública es volumen, y no se puede subestimar lo que genera en cuanto a mano de obra y otros sectores". Sin embargo, señaló que la situación varía según el sector: "Desde enero, las ventas de materiales han mostrado un desempeño razonable, pero hemos tenido que ajustar nuestros márgenes para adaptarnos a una nueva realidad económica".

El directivo también mencionó la formación de una nueva Cámara de Desarrolladores , indicando que "hay un ímpetu de seguir adelante", y que muchos desarrolladores continúan operando con planes en marcha.

En cuanto a los precios , destacó que tras el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, los precios en la red Edificar no se han disparado. No obstante, aclaró que en el caso de grifería que involucra cobre, “si el dólar aumenta tiene una repercusión, porque se cotiza de esa manera”.

Demanda habitacional

Pérez Colman también reflexionó sobre el acceso a créditos hipotecarios, afirmando que "la demanda habitacional sigue siendo fuerte", aunque reconoció que para las familias con ingresos moderados puede resultar complicado acceder a estos créditos.

Durante la entrevista, destacó que quienes hoy están construyendo su vivienda “tienen oportunidad de comparar precios” mediante sitios web y diferentes ofertas, lo que permite evaluar opciones según el presupuesto personal.

