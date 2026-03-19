Cómo acceder a la jubilación con aportes incompletos gracias a la moratoria previsional

Carlos Gallo , especialista en temas previsionales, explicó en Aconcagua Radio los alcances de las moratorias y su importancia para garantizar el derecho constitucional a la jubilación . “Las moratorias que estamos tratando son las provisionales. La primera gran moratoria se implementó en 2004-2005 y marcó un cambio rotundo en las jubilaciones en Argentina”, afirmó.

El especialista destacó que la moratoria permite a quienes llegan a la edad jubilatoria sin completar los años de aporte acceder a su derecho . Gallo agregó que esta herramienta no es un “regalo” -y romper con algunos estigmas-, sino un mecanismo de regularización : “Le digo al ANSES: ‘Haceme un plan de pago. Me faltan 1, 5 o10 años de aporte’”.

Gallo explicó que la moratoria permite la “compra” de años de aporte de manera limitada . “Una mujer que hoy cumple 60 años puede comprar 9 años de aporte; un hombre que cumple 65, 14 años”, precisó. Además, recordó:

Toda persona que tiene un trabajo no registrado, incluso el jubilado, sigue aportando al sistema previsional cada vez que compra en supermercados o carga combustible, por ejemplo. Toda persona que tiene un trabajo no registrado, incluso el jubilado, sigue aportando al sistema previsional cada vez que compra en supermercados o carga combustible, por ejemplo.

El especialista advirtió sobre la incertidumbre que genera la jubilación: “A esa edad, la llegada al retiro genera angustia. Hay quienes quieren jubilarse y otros que les da miedo, porque es un cambio de época”. Finalmente, recordó que existe la opción de “cancelación anticipada” para quienes estén en actividad y quieran regularizar su deuda previsional antes de solicitar el turno en ANSES.

Cada vez menos personas se jubilan

De acuerdo a cifras del especialista, el acceso a la jubilación en Argentina muestra una caída significativa: en 2023 se otorgaron 484.000 jubilaciones, en 2024 fueron 424.000 y el año pasado apenas 338.000.

jubilado jubilada jubilacion supermercado Hoy cada vez hay menos jubilados.

Gallo resaltó que “una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 varones que llegan a la edad jubilatoria completan los años de aporte; ocho de cada diez no pueden acceder a la jubilación por este motivo”.

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