19 de marzo de 2026
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Jubilación

Cómo acceder a la jubilación con aportes incompletos gracias a la moratoria previsional

Carlos Gallo detalló en Aconcagua Radio cómo funciona la moratoria previsional y cómo permite acceder a la jubilación. Escuchá la nota completa.

Cómo acceder a la jubilación con aportes incompletos gracias a la moratoria previsional

Cómo acceder a la jubilación con aportes incompletos gracias a la moratoria previsional

 Por Aconcagua Radio

Carlos Gallo, especialista en temas previsionales, explicó en Aconcagua Radio los alcances de las moratorias y su importancia para garantizar el derecho constitucional a la jubilación. “Las moratorias que estamos tratando son las provisionales. La primera gran moratoria se implementó en 2004-2005 y marcó un cambio rotundo en las jubilaciones en Argentina”, afirmó.

El especialista destacó que la moratoria permite a quienes llegan a la edad jubilatoria sin completar los años de aporte acceder a su derecho. Gallo agregó que esta herramienta no es un “regalo” -y romper con algunos estigmas-, sino un mecanismo de regularización: “Le digo al ANSES: ‘Haceme un plan de pago. Me faltan 1, 5 o10 años de aporte’”.

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ANSES permite la moratoria previsional.

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La incertidumbre al jubilarse

Gallo explicó que la moratoria permite la “compra” de años de aporte de manera limitada. “Una mujer que hoy cumple 60 años puede comprar 9 años de aporte; un hombre que cumple 65, 14 años”, precisó. Además, recordó:

Toda persona que tiene un trabajo no registrado, incluso el jubilado, sigue aportando al sistema previsional cada vez que compra en supermercados o carga combustible, por ejemplo. Toda persona que tiene un trabajo no registrado, incluso el jubilado, sigue aportando al sistema previsional cada vez que compra en supermercados o carga combustible, por ejemplo.

El especialista advirtió sobre la incertidumbre que genera la jubilación: “A esa edad, la llegada al retiro genera angustia. Hay quienes quieren jubilarse y otros que les da miedo, porque es un cambio de época”. Finalmente, recordó que existe la opción de “cancelación anticipada” para quienes estén en actividad y quieran regularizar su deuda previsional antes de solicitar el turno en ANSES.

Cada vez menos personas se jubilan

De acuerdo a cifras del especialista, el acceso a la jubilación en Argentina muestra una caída significativa: en 2023 se otorgaron 484.000 jubilaciones, en 2024 fueron 424.000 y el año pasado apenas 338.000.

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Hoy cada vez hay menos jubilados.

Hoy cada vez hay menos jubilados.

Gallo resaltó que “una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 varones que llegan a la edad jubilatoria completan los años de aporte; ocho de cada diez no pueden acceder a la jubilación por este motivo”.

Escuchá la nota completa

Escuchá la entrevista completa a Carlos Gallo y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

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