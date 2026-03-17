17 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
PAMI

Crece la preocupación en ópticas por la falta de pago de PAMI que complica la atención a jubilados

Ópticas de Mendoza alertan por atrasos en pagos de PAMI que limitan el acceso de jubilados a anteojos. Cuál es la situación actual.

Crece la preocupación en ópticas por la falta de pago de PAMI que complica la atención a jubilados

Crece la preocupación en ópticas por la falta de pago de PAMI que complica la atención a jubilados

Por Sitio Andino Economía

Los jubilados afiliados al PAMI atraviesan una situación compleja por la falta de pago del organismo a las ópticas. Según la Cámara de Ópticas de Mendoza, las prestaciones no se abonan desde fines de 2025. “Estamos ya a mediados de marzo y las prestaciones no se han pagado”, advirtió Raúl Videla, presidente de la entidad.

En diálogo con Noticiero Andino, el referente aseguró que existe voluntad por parte del sector para seguir atendiendo a los jubilados, pero remarcó que sin cobros regulares la situación se vuelve insostenible. “Lo que menos quiere y le conviene a una óptica es cortar la prestación”, enfatizó.

Lee además
Vacunación antigripal: cuánto cuesta la vacuna en Mendoza y qué pasa con las dosis de PAMI.

Cuánto sale la vacuna antigripal y por qué no llegan las de PAMI
Viruela del mono: confirmaron el primer caso de la variante más letal en Argentina.

Viruela del mono detectan la variante más letal en Argentina
anteojo pami lentes
Desde fines de 2025, PAMI no paga a las ópticas para brindar la prestación a jubilados afiliados.

Desde fines de 2025, PAMI no paga a las ópticas para brindar la prestación a jubilados afiliados.

Incertidumbre sobre la regularización de pagos

De acuerdo con Videla, pese a las reuniones mantenidas con el organismo, aún no hay una respuesta concreta sobre cuándo se normalizarán los pagos. Desde el instituto señalaron la falta de partidas presupuestarias, aunque el dirigente fue contundente: “Tiene que quedar claro que PAMI no está pagando”.

Por el momento, no existe certeza sobre la regularización de la prestación En este contexto, los más perjudicados son los jubilados, especialmente aquellos que perciben haberes mínimos, para quienes afrontar el costo de los anteojos de manera particular resulta prácticamente imposible.

Impacto en jubilados y ópticas

La demora en los pagos no sólo afecta a los afiliados, sino también al sector. Las ópticas enfrentan un impacto económico directo.

“A las ópticas también les genera un perjuicio porque dejan de vender”, explicó Videla.

Mirá la nota completa

Embed - LAS ÓPTICAS SUSPENDIERON LA ATENCIÓN A JUBILADOS DE PAMI

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 17 de diciembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 17 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 17 de marzo

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, martes 17 de marzo de 2026

Así estará el pronóstico del tiempo este martes 17 de marzo en Mendoza

El motivo por el que el 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio

En imágenes: una multitud recibió a la virreina Agustina Giacomelli en Tunuyán

La respuesta de OSEP tras las acusaciones por la muerte del trabajador en el Frank Romero Day

LO QUE SE LEE AHORA
La obra social emitió un comunicado oficial para responder a las acusaciones y brindar su versión 

La respuesta de OSEP tras las acusaciones por la muerte del trabajador en el Frank Romero Day

Las Más Leídas

Cómo impacta en la provincia de Mendoza los cambios de Nación a la RTO.

Cómo impacta en la provincia de Mendoza los cambios de Nación a la RTO

Qué descuentos pueden aprovechar los clientes del Banco Nación en Mendoza del 16 al 22 de marzo

¡Imperdible! Estos son los descuentos del Banco Nación para ahorrar en Mendoza esta semana

La muerte ocurrió en las inmediaciones al ingreso del Teatro Griego Frank Romero Day.

Trágica muerte de un hombre durante la limpieza del Teatro Griego Frank Romero Day

Terrible agresión en Maipú. (Foto ilustrativa).

Lo detuvieron en Maipú por una brutal agresión a su hermana policía

Grave accidente vial en Maipú.

Maipú: chocó, volcó y el control de alcoholemia dio un número alarmante