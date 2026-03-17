Crece la preocupación en ópticas por la falta de pago de PAMI que complica la atención a jubilados

Por Sitio Andino Economía







Los jubilados afiliados al PAMI atraviesan una situación compleja por la falta de pago del organismo a las ópticas. Según la Cámara de Ópticas de Mendoza, las prestaciones no se abonan desde fines de 2025. “Estamos ya a mediados de marzo y las prestaciones no se han pagado”, advirtió Raúl Videla, presidente de la entidad.

En diálogo con Noticiero Andino, el referente aseguró que existe voluntad por parte del sector para seguir atendiendo a los jubilados, pero remarcó que sin cobros regulares la situación se vuelve insostenible. “Lo que menos quiere y le conviene a una óptica es cortar la prestación”, enfatizó.

anteojo pami lentes Desde fines de 2025, PAMI no paga a las ópticas para brindar la prestación a jubilados afiliados. Incertidumbre sobre la regularización de pagos De acuerdo con Videla, pese a las reuniones mantenidas con el organismo, aún no hay una respuesta concreta sobre cuándo se normalizarán los pagos. Desde el instituto señalaron la falta de partidas presupuestarias, aunque el dirigente fue contundente: “Tiene que quedar claro que PAMI no está pagando”.

Por el momento, no existe certeza sobre la regularización de la prestación En este contexto, los más perjudicados son los jubilados, especialmente aquellos que perciben haberes mínimos, para quienes afrontar el costo de los anteojos de manera particular resulta prácticamente imposible.

Impacto en jubilados y ópticas La demora en los pagos no sólo afecta a los afiliados, sino también al sector. Las ópticas enfrentan un impacto económico directo. “A las ópticas también les genera un perjuicio porque dejan de vender”, explicó Videla. Mirá la nota completa Embed - LAS ÓPTICAS SUSPENDIERON LA ATENCIÓN A JUBILADOS DE PAMI

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