Crece la preocupación en San Rafael por la falta de medicamentos

Falta de medicamentos en farmacias de San Rafael.

María Eugenia Moreno, delegada de la Cámara de Farmacias contó a Noticiero Andino mayores detalles al respecto; "esto es un tema que se viene produciendo desde hace mucho tiempo, el problema es la forma en que cobran, nosotros somos la última cadena, porqué primero están los laboratorios, luego las droguerías y por último las farmacias, que atendemos las obras sociales que pagan a 60 días".

Los farmacéuticos advierten que el desabastecimiento ya se siente en todo el país, incluyendo la zona de Mendoza. Causa Financiera: La brecha entre el cobro a las obras sociales y el pago a proveedores complica la reposición constante de medicamentos. Causas principales de la falta de stock en San Rafael Atrasos de Obras Sociales : Según informes de marzo de 2026 de Sitio Andino y Diario San Rafael , la falta de pago de las obras sociales (especialmente PAMI , que es el principal deudor) ha generado que las farmacias no tengan liquidez para comprar nuevos insumos.

: Según informes de marzo de 2026 de y , la falta de pago de las obras sociales (especialmente , que es el principal deudor) ha generado que las farmacias no tengan liquidez para comprar nuevos insumos. Corte en la cadena de pagos : La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) advirtió que el desfasaje entre el momento en que la farmacia entrega el medicamento y el momento en que recibe el pago de la prestadora hace insostenible la reposición de mercadería.

: La advirtió que el desfasaje entre el momento en que la farmacia entrega el medicamento y el momento en que recibe el pago de la prestadora hace insostenible la reposición de mercadería. Situación de OSEP: En San Rafael, se han reportado demoras de más de 30 días en la entrega de medicamentos específicos, como tratamientos oncológicos, afectando a decenas de pacientes. Impacto en pacientes de San Rafael La escasez afecta principalmente a medicamentos crónicos y de alta complejidad. En el ámbito público, el Hospital Pediátrico y otros centros de salud han registrado faltantes de medicinas esenciales para niños y pacientes con patologías graves.