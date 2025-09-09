Tras el revés electoral en PBA

Milei ratificó que no se moverá "ni un milímetro" y el FMI lo respaldó

El organismo valoró la estrategia cambiaria y fiscal de Casa Rosada, tras la derrota electoral. El Presidente aseguró que mantendrá equilibrio fiscal, control monetario y desregulación.

El ente financiero muncial apoyó al presidente, luego de los anuncios de esta semana

El ente financiero muncial apoyó al presidente, luego de los anuncios de esta semana

La portavoz del organismo, Julie Kozack, afirmó que “el personal técnico del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

Lee además
Con el propósito de contener el dólar, el Gobierno intervendrá en el mercado de cambios.
Medida

Con el propósito de contener el dólar, el Gobierno intervendrá en el mercado de cambios
Cómo se forjó la agricultura en Argentina y cuál es la situación actual en la provincia de Mendoza.
AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Cómo se forjó la agricultura en Argentina y cuál es la situación actual en la provincia de Mendoza
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMFSpokesperson/status/1965504816039563774&partner=&hide_thread=false

Además, destacó: “Respaldamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su constante adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”.

El mensaje de Javier Milei sobre el respaldo del FMI

Tras el comunicado del Fondo, el presidente Javier Milei utilizó su cuenta de X para reafirmar el rumbo oficial.

Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico: (1) equilibrio fiscal; (2) mercado monetario ajustado; y (3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando. VLLC!”, escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1965512520720154990&partner=&hide_thread=false

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo replicó el mensaje en español de la vocera del organismo crediticio internacional. El mismo domingo, una vez conocidos los números desfavorables para el Gobierno, el funcionario había anticipado: “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1964860700741996694&partner=&hide_thread=false

Antecedentes y contexto

La última vez que el Fondo había expresado apoyo al Gobierno fue a fines de julio, cuando aprobó un desembolso de USD 2.000 millones tras la primera revisión técnica del acuerdo.

fondo monetario internacional.jpg
El Fondo Monetario Internacional respald&oacute; el rumbo econ&oacute;mico del gobierno de Javier Milei, luego de la derrota electoral en PBA.

El Fondo Monetario Internacional respaldó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, luego de la derrota electoral en PBA.

En las últimas semanas, el equipo económico enfrentó volatilidad en tasas de interés por el desarme de las Lefi, aplicó un ajuste monetario más fuerte y elevó encajes bancarios para reducir la liquidez. El FMI no se había pronunciado sobre estas medidas, aunque el staff técnico no las consideró fuera de la hoja de ruta acordada en abril.

Temas
Seguí leyendo

INV: la Justicia de Mendoza ordena restituir a los trabajadores y cuestiona al Gobierno

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 9 de septiembre de 2025

Cómo quedó el depósito a plazo fijo tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Cuándo y cuánto cobro la jubilación en septiembre 2025

Jimena Latorre: "Mendoza ofrece reglas claras para atraer inversiones"

Agroecología en Malargüe: ovinos y abejas permiten el cultivo de frutos rojos en su naturaleza patagónica

La Rural recibe la muestra de la transformación del petróleo y el gas en Argentina

ANSES: quiénes cobran este martes 9 de septiembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Seguí la cotización del dólar blue en Mendoza para compra y venta. A cuánto opera dólar oficial, dólar Banco Nación y MEP tras la intervención del BCRA.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 9 de septiembre de 2025

Las Más Leídas

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen.
Renovación

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen

El robo ocurrió en plena madrugada de este martes. (Foto ilustrativa).
Atacaron a un hombre mientras dormía

Robaron una fortuna tras un violento robo en el barrio Cementista

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre.
Festejo

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre

Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz. 
amenazó a su ex y lo lincharon

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

El robo ocurrió este lunes, cerca del mediodía, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. 
mirá los videos

Fingió una discapacidad para cometer un robo en pleno centro de la Ciudad

Te Puede Interesar

INV: la Justicia de Mendoza ordena restituir a los trabajadores y cuestiona al Gobierno
Ajuste en el Estado

INV: la Justicia de Mendoza ordena restituir a los trabajadores y cuestiona al Gobierno

Por Marcelo López Álvarez
Cómo se forjó la agricultura en Argentina y cuál es la situación actual en la provincia de Mendoza.
AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Cómo se forjó la agricultura en Argentina y cuál es la situación actual en la provincia de Mendoza

Por Soledad Maturano
Trágico accidente vial en Maipú: falla de frenos provoca la muerte de un motociclista
En ruta 60

Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

Por Luis Calizaya