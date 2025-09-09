Milei ratificó que no se moverá "ni un milímetro" y el FMI lo respaldó

El ente financiero muncial apoyó al presidente, luego de los anuncios de esta semana

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó las últimas medidas del Gobierno para contener el tipo de cambio y ratificó su apoyo al plan económico en marcha. El pronunciamiento llegó luego de la derrota electoral bonaerense y tras las intervenciones del Ministerio de Economía en el mercado cambiario .

La portavoz del organismo, Julie Kozack , afirmó que “ el personal técnico del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país ”.

Además, destacó: “ Respaldamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su constante adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación ”.

Tras el comunicado del Fondo, el presidente Javier Milei utilizó su cuenta de X para reafirmar el rumbo oficial.

“Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico: (1) equilibrio fiscal; (2) mercado monetario ajustado; y (3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando. VLLC!”, escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1965512520720154990&partner=&hide_thread=false Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico:

(1) equilibrio fiscal;

(2) mercado monetario ajustado; y

(3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI.

Además, seguiremos desregulando.

VLLC! https://t.co/uCuOXpUj3S — Javier Milei (@JMilei) September 9, 2025

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo replicó el mensaje en español de la vocera del organismo crediticio internacional. El mismo domingo, una vez conocidos los números desfavorables para el Gobierno, el funcionario había anticipado: “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1964860700741996694&partner=&hide_thread=false Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario.

Un abrazo a todos — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 8, 2025

Antecedentes y contexto

La última vez que el Fondo había expresado apoyo al Gobierno fue a fines de julio, cuando aprobó un desembolso de USD 2.000 millones tras la primera revisión técnica del acuerdo.

fondo monetario internacional.jpg El Fondo Monetario Internacional respaldó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, luego de la derrota electoral en PBA.

En las últimas semanas, el equipo económico enfrentó volatilidad en tasas de interés por el desarme de las Lefi, aplicó un ajuste monetario más fuerte y elevó encajes bancarios para reducir la liquidez. El FMI no se había pronunciado sobre estas medidas, aunque el staff técnico no las consideró fuera de la hoja de ruta acordada en abril.