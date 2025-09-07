Elecciones legislativas

A la espera de datos oficiales, crece el optimismo en Fuerza Patria y cautela libertaria

La participación ciudadana fue del 63% y hay expectativas peronistas por los bocas de urna. "Es un día histórico", la primera reacción del kicillofismo. Javier Milei viaja al búnker libertario.

La militancia peronista celebra en las afueras del búnker de Fuerza Patria

Foto: NA
Expectativas en todo el país por las elecciones en PBA

Foto: Noticias Argentinas
El reloj tocó las 18 y las elecciones legislativas 2025 en provincia de Buenos Aires se dieron por terminadas. A la espera de resultados oficiales, en la previa se advertía mayor movimiento en el búnker de Fuerza Patria, ya que los primeros indicios de los bocas de urna son favorables para el oficialismo provincial.

Un dato a destacar es que la presencia en las escuelas este domingo fue mayor a la esperada. La Junta Electoral de PBA informó que votó el 63 por ciento del padrón. La cantidad de participantes fue superior a lo que se preveía.

Carlos Bianco, el primero en hablar tras el cierre de comicios
Elecciones 2025

"Es un día histórico", la primera reacción del gobierno bonaerense tras el cierre de los comicios

Si bien los primeros guarismos del escrutinio se conocerían alrededor de las 21, la mayoría de los sondeos marcan una diferencia de entre ocho y doce puntos para la fuerza ganadora. Está previsto que el gobernador Axel Kicillof hable cerca de las 22.

Axel Kicillof, voto elecciones 2025 provincia de Buenos Aires 07-09-25
Hay expectativa en Fuerza Patria, el frente que lidera el gobernador Axel Kicillof, sobre los resultados de las elecciones 2025.

"Es un día histórico", la primera reacción del gobierno bonaerense tras el cierre de los comicios

A las 18.15, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó algunos datos de los comicios. "Es un día histórico. Es la primera vez que la Provincia organiza elecciones desdobaldas de la Nación y que se encarga de organizar una elección de esta magnitud", ponderó el funcionario local.

Asimismo, subrayó que la jornada electoral "ha transcurrido con total normalidad, más allá de algunas demoras usuales, pero a las 10 estaban todas las mesas abiertas en la Provincia". "No hubo largas filas y fue un proceso muy bien organizado", celebró.

Confirmó Bianco que los resultados oficiales comenzarán a conocerse a partir de las 21, "siempre y cuando esté escrutado el 30% de cada una de las mesas de las secciones electorales".

"Crecimos una barbaridad", cautela en La Libertad Avanza

Con números similares a los que manejaba el peronismo, pero más optimista, en el búnker libertario había cautela tras el cierre de los comicios. "Es un empate técnico", insisten sus armadores en off.

El armador de LLA en esa jurisdicción, Sebastián Pareja, habló después de las 18 y bajó una evaluación positiva. "Estamos muy contentos por lo que hemos hecho; hemos crecido una barbaridad", destacó.

"Estamos orgullosos por el trabajo que hemos hecho", aseguró, con énfasis en que el espacio presentó candidaturas para todas las categorías y secciones electorales provinciales.

"El resultado es positivo, la elección fue buena. El hecho de que hayamos puesto en la cancha un ejército de fiscales hace que uno se sienta más respaldado y que el bonarense sepa que La Libertad Avanza está preparándose para gobernar la provincia", sentenció.

En cuanto al presidente Javier Milei, desde su entorno confirmaron que estará presente en el búnker libertario en Gonnet. "Se estima que saldrá de Olivos en torno a las 20. El traslado será vía terrestre como es habitual y estará acompañado por Karina Milei", informó su vocero, Manuel Adorni.

Elecciones 2025 en provincia de Buenos Aires: seguí el escrutinio provisorio

