Escrache a Karina, un fiscal "ladrón", el "puchero" de Kicillof, la "estrella culona" y más perlitas de la elección bonaerense

Las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires, como cada comicio, dejaron mini historias dignas de ser contadas. Algunas más cómicas, otras más emotivas, y varias que protagonizaron candidatos o dirigentes políticos involucrados en el proceso.
Tiene 100 años, votó sin asistencia y fue aplaudida por toda la mesa
Ángela tiene 100 años de edad y esta mañana acudió a emitir su sufragio en la escuela primaria N°56 "Almafuerte", de la ciudad de La Plata, ubicada en diagonal 73, entre calles 27 y 28.
La mujer arribó al establecimiento educativo acompañada de su familia. Las autoridades de mesa le ofrecieron la alternativa de aproximar la urna hasta el vehículo que la llevó, sin embargo optó por ingresar al colegio y emitir el voto normalmente.
Al finalizar el acto democrática, fue aplaudida por toda la mesa y el resto de la escuela. Un ejemplo.