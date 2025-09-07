Escrache a Karina, un fiscal "ladrón", el "puchero" de Kicillof, la "estrella culona" y más perlitas de la elección bonaerense

Live Blog Post

El fiscal atrapado in fraganti robando boletas

Un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido en el distrito de Malvinas Argentinas tras ser descubierto robando boletas del frente Fuerza Patria dentro de un cuarto oscuro. El hecho ocurrió en la Escuela N°12 de la localidad de Villa de Mayo.

El escándalo fue reportado por el medio Zona Norte Diario y se viralizó rápidamente. Según la agencia Noticias Argentinas, el fiscal fue descubierto "in fraganti" por un votante que ingresó al cuarto oscuro y se encontró al hombre guardando fajos de boletas del partido oficialista en un sobre para sustraerlas y anular la opción electoral.

El propio votante que ingresó al recinto filmó la secuencia del robo de boletas y alertó inmediatamente a las autoridades de mesa, generando indignación en el establecimiento.

Tras el episodio y la denuncia de los fiscales de los otros partidos, el individuo que fiscalizaba para LLA fue retirado del establecimiento por efectivos policiales y puesto a disposición de la autoridad electoral por violación de la veda y robo de boletas.