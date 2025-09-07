en vivo Vota Provincia de Buenos Aires

Escrache a Karina, un fiscal "ladrón", el "puchero" de Kicillof, la "estrella culona" y más perlitas de la elección bonaerense

Algunas de las imágenes virales que dejó la jornada electoral en Provincia de Buenos Aires

Algunas de las imágenes virales que dejó la jornada electoral en Provincia de Buenos Aires

Agregados al padrón electoral, presidentes de mesa que quisieron eludir responsabilidades, entrevistas incómodas y hechos curiosos que dejaron las elecciones 2025 en PBA.

Las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires, como cada comicio, dejaron mini historias dignas de ser contadas. Algunas más cómicas, otras más emotivas, y varias que protagonizaron candidatos o dirigentes políticos involucrados en el proceso.

Tiene 100 años, votó sin asistencia y fue aplaudida por toda la mesa

Ángela tiene 100 años de edad y esta mañana acudió a emitir su sufragio en la escuela primaria N°56 "Almafuerte", de la ciudad de La Plata, ubicada en diagonal 73, entre calles 27 y 28.

La mujer arribó al establecimiento educativo acompañada de su familia. Las autoridades de mesa le ofrecieron la alternativa de aproximar la urna hasta el vehículo que la llevó, sin embargo optó por ingresar al colegio y emitir el voto normalmente.

Al finalizar el acto democrática, fue aplaudida por toda la mesa y el resto de la escuela. Un ejemplo.

Ángela tiene 100 años de edad y esta mañana acudió a emitir su sufragio en la escuela primaria N°56 "Almafuerte", de la ciudad de La Plata, ubicada en diagonal 73, entre calles 27 y 28. La mujer arribó al establecimiento educativo acompañada de su familia. Las autoridades de mesa le ofrecieron la alternativa de aproximar la urna hasta el vehículo que la llevó, sin embargo optó por ingresar al colegio y emitir el voto normalmente. Al finalizar el acto democrática, fue aplaudida por toda la mesa y el resto de la escuela. Un ejemplo.

Tenía pedido de captura, fue a votar y lo detuvieron

Como ya ha ocurrido en otras oportunidades, un ciudadano quedó detenido luego de emitir su sufragio. En esta oportunidad ocurrió en una escuela de Lomas de Zamora, donde personal de la Policía Federal Argentina arrestó a un sujeto que contaba con pedido de captura vigente por robo agravado, en la modalidad "piratas del asfalto", tal como lo informó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en sus redes.

"Mientras otros esconden y defienden delincuentes, nosotros los metemos presos. En esta Argentina, el que las hace, las paga", escribió la funcionaria nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1964741841750004017&partner=&hide_thread=false
Apareció la "estrella culona" en las elecciones bonaerenses

En algunas escuelas de Mar del Plata apareció, entre las boletas, un ícono moderno de esa ciudad balnearia: la denominada "estrella culona" que fue viral durante la expedición del Instituto Océano Schmidt, que contó con la colaboración del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) y el Conicet.

Embed

La falsa boleta tiene como candidatos a los personajes de Bob Esponja (Patricio Estrella, Don Cangrejo y el propio protagonista), así como el futbolista chileno Gary Medel. Junto a esa papeleta también figuró una de los memes italianos "Brainrots", que tienen como personaje central al tiburón "Tralalero Tralalá".

"Qué lindo es votar", el mensaje cívico de Esteban Bullrich

El exministro de Educación de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, emitió su voto este mediodía y se expresó en redes sociales. “¡Qué lindo es votar!”, escribió el dirigente en su cuenta oficial, acompañando el mensaje con imágenes del voto asistido que realizó junto a su hijo. El también exsenador, quien desde hace unos años convive con un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, dejó un mensaje de responsabilidad cívica.

Embed - Esteban Bullrich on Instagram: "¡Qué lindo es votar! "
De héroe de Malvinas a presidente de mesa: la historia de Carlos Koren

En la escuela N°28, de Bahía Blanca, asumió la presidencia de una mesa el veterano de la Guerra de Malvinas Carlos Vicente Koren, quien reemplazó a la autoridad que decidió ausentarse. Según relató al medio La Nueva, comenzó a cumplir la función a la 9.05.

Sin embargo, la labor no le es ajena, ya que —contó— "debe ser la décimo cuarta o décimo quinta vez" que la ejerce desde el retorno a la Democracia, en 1983.

Koren destacó la importancia de cumplir con el deber cívico y lamentó la ausencia del presidente de mesa titular. "La responsabilidad ante todo", remarcó.

Carlos Koren, héroe de Malvinas, presidente de mesa elecciones Provincia Buenos Aires 07-09-25
Carlos Koren combati&oacute; en Malvinas y este domingo ejerci&oacute; como presidente de mesa en las elecciones 2025 de PBA.

Carlos Koren combatió en Malvinas y este domingo ejerció como presidente de mesa en las elecciones 2025 de PBA.

El fiscal atrapado in fraganti robando boletas

Un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido en el distrito de Malvinas Argentinas tras ser descubierto robando boletas del frente Fuerza Patria dentro de un cuarto oscuro. El hecho ocurrió en la Escuela N°12 de la localidad de Villa de Mayo.

El escándalo fue reportado por el medio Zona Norte Diario y se viralizó rápidamente. Según la agencia Noticias Argentinas, el fiscal fue descubierto "in fraganti" por un votante que ingresó al cuarto oscuro y se encontró al hombre guardando fajos de boletas del partido oficialista en un sobre para sustraerlas y anular la opción electoral.

Escándalo en Malvinas Argentinas: un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido mientras intentaba robar boletas del partido opositor Fuerza Patria dentro de un cuarto oscuro en la Escuela N°12 de Villa de Mayo. Un votante lo sorprendió in fraganti y registró el momento en video, alertando de inmediato a las autoridades de mesa. La indignación se extendió entre los presentes y la noticia se viralizó rápidamente. El fiscal fue retirado por la policía y puesto a disposición de la autoridad electoral por violar la veda y sustraer boletas, en un hecho que generó fuerte repercusión política.

El propio votante que ingresó al recinto filmó la secuencia del robo de boletas y alertó inmediatamente a las autoridades de mesa, generando indignación en el establecimiento.

Tras el episodio y la denuncia de los fiscales de los otros partidos, el individuo que fiscalizaba para LLA fue retirado del establecimiento por efectivos policiales y puesto a disposición de la autoridad electoral por violación de la veda y robo de boletas.

La diputada "sacada" con el periodismo

En la misma escuela que Karina Milei emitió su voto, unos minutos más tarde lo hizo la diputada nacional de LLA Lilia Lemoine, quien días atrás protagonizó un escándalo en el Congreso junto con su par Marcela Pagano. Tras una serie de cruces con los periodistas que cubrían el voto de la secretaria de la Presidencia, la legisladora libertaria los acusó de acosarla.

"Te agarran, empujan, impiden el paso, mienten, provocan... les pedís que paren y no paran. Tres cuadras me siguieron a los empujones poniéndome el micrófono en la cara y parándose adelante. Se detienen recién cuando sacás el celular y los grabás", escribió en sus redes, donde publicó el video en el que filmó a los cronistas que la interrogaban.

La diputada libertaria Lilia Lemoine volvió a quedar en el centro de la polémica. Tras emitir su voto en Vicente López, acusó a periodistas de acosarla con empujones y micrófonos en la cara, incluso compartiendo un video en sus redes para respaldar su versión. Del otro lado, los cronistas presentes aseguraron que fue ella quien pidió hablar y luego reaccionó con enojo, contradiciendo su denuncia pública. Los registros muestran momentos tensos y versiones opuestas.

Por el lado de los periodistas, afirmaron que fue la propia Lemoine quien pidió ser entrevistada y luego mostró indignación. Mirando los dos videos, ¿a quién le creés?

Embed
Salió corriendo para no ser presidente de mesa, lo persiguió la policía y debió quedarse

Pasadas las 8, otro episodio curioso se produjo en la escuela Valentín Vergara de La Plata, ubicada en 7 y 33. Un joven de 21 años intentó huir tras ser designado presidente de mesa, situación que obligó a la intervención de la Policía.

Según informaron los medios locales, el hecho ocurrió cerca de las 8.20. El establecimiento permanecía cerrado porque todavía no se habían conformado las mesas por falta de autoridades. Una mujer salió al exterior y solicitó a los oficiales de seguridad que llamaran al joven, quien había llegado temprano para votar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/matomosco/status/1964663038918922291&partner=&hide_thread=false

Al ser notificado de la designación, el muchacho se negó y salió corriendo. Solo pudo avanzar media cuadra antes de ser alcanzado por los efectivos, que lo acompañaron de regreso a la puerta del establecimiento para que cumpliera con la obligación. Las cinco personas que aguardaban el inicio del acto electoral presenciaron la escena con asombro.

Los agentes le informaron al joven que asumir la presidencia de mesa era una responsabilidad ciudadana y que eludirla implicaba consecuencias legales. Finalmente, el joven aceptó y debió desempeñarse en ese rol durante toda la jornada.

José Luis Espert y el incidente con un micrófono

El diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, protagonizó un hecho curioso. Después de emitir su voto, el legislador (que es primer candidato para las elecciones del 26 de octubre) habló con la prensa. Sin embargo, al cronista de La Nación + se le cayó el micrófono tras formular su pregunta, lo que generó que se frene el cuestionario, hasta tanto el propio dirigente levantase la herramienta de trabajo del periodista.

Embed
Elecciones en Buenos Aires: el candidato que se sorprendió al verse en la boleta

El candidato a diputado de La Libertad Avanza por la Octava Sección Electoral, Francisco Adorni (hermano del vocero Manuel Adorni) votó en el Colegio Nacional La Plata. Al dialogar con la prensa, una de sus frases llamó la atención: "Es muy loco ver mi cara en la boleta", dijo el dirigente libertario, que debuta para un cargo electivo.

Embed

También despertó algunas risas entre los periodistas cuando relató lo que haría en lo que resta de la jornada. Aseguró que antes de ir al búnker libertario de Gonnet para esperar los resultados, almorzaría en familia unos ravioles de pollo, maridados con canciones de "Cacho" Castaña de fondo.

Más tarde, a la hora de emitir su voto, Adorni padeció un momento incómodo cuando un militante opositor se le acercó para aparentemente tomar una "selfie", pero en realidad lo estaba filmando. En ese momento, exhibió un billete de mil pesos, bajo la frase "Acá le dejó el 3% para Karina". Luego, el hombre continuó el ataque verbal acusándolo: "Son delincuentes ustedes, se meten con los jubilados, con los pensionados".

Embed
El homenaje a Pablo Grillo en las elecciones 2025

En las afueras de la escuela N°45 “Comandante Luis Piedra Buena” de Lanús, vecinos colocaron una silueta a escala real del fotoperiodista Pablo Grillo, quien debía votar allí. El reportero resultó herido con un proyectil en la cabeza durante una manifestación frente al Congreso, el pasado 12 de marzo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HernanNucera/status/1964671459516916098&partner=&hide_thread=false

El trabajador de prensa casi pierde la vida y este domingo, debido a su condición médica, no pudo sufragar.

Hoy Pablo no puede ir a votar, pero está más presente que nunca en su barrio, sus amigos y vecinos. Por Pablo y por todas las víctimas de este gobierno violento, que la mentira, la violencia y el individualismo no avance.
El "puchero" de Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto después de las 10.30 en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata. Emocionado -al tratarse de la primera vez que su hijo mayor, León, sufragaba-, el mandatario no pudo evitar hacer "un puchero" y derramar una lágrima por la situación de su primogénito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1964694860327182674&partner=&hide_thread=false
El escrache a Karina Milei en el padrón electoral

La jornada electoral arrancó con un fuerte gesto de provocación política. En el Instituto Pedro Poveda, de Vicente López, donde al mediodía votó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los padrones exhibidos en la entrada amanecieron vandalizados con la inscripción “3%” junto a su nombre.

En un hecho que rápidamente se volvió viral, el nombre de Karina Milei apareció en el padrón electoral del Instituto Pablo Poveda en Vicente López con un "3%" escrito a mano junto a él, en referencia a los audios que la vinculan con supuestas coimas de la ANDIS. La situación refleja la tensión política que atraviesa La Libertad Avanza, con críticas internas y externas mientras los bonaerenses votan este domingo en los comicios desdoblados para elegir diputados, senadores, concejales y consejeros escolares.

Se trata de una chicana que hace referencia al escándalo en La Libertad Avanza por los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en relación al presunto pedido de coimas vía sobreprecios en la compra de medicamentos por parte de esa dependencia.

La hermana del Presidente emitió su voto a las 12.15, con una fuerte custodia de personal de seguridad de Casa Militar y militantes, que impidieron el acceso de la prensa hacia su figura. Karina fue “perseguida” por los periodistas durante más de una cuadra, pero evitó brindar declaraciones, más allá de un escueto “gracias” a la militancia que vitoreaba “Jefe, Jefe, Jefe”, en relación al apodo que le puso el propio Jefe de Estado.

Embed

