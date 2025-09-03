Cierre de campaña en PBA

Javier Milei defendió a Karina: "Víctima de injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política"

El presidente encabezó el acto de cierre de campaña en Provincia de Buenos Aires y volvió a defender a su hermana, en medio de las sospechas por coimas. Qué dijo.

El Presidente cerró el acto en Moreno, de cara a las elecciones del domingo

El Presidente cerró el acto en Moreno, de cara a las elecciones del domingo

Foto: NA

Al iniciar su alocución en el escenario del partido de Moreno, el jefe de Estado agradeció a la "Jefa" por "haberse encargado de la odisea de organizar el partido a nivel nacional y por acompañarme a diario en esta lucha por las ideas de la libertad; a pesar de las injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días".

Javier Milei denunció un plan kirchnerista y advirtió sobre un posible atentado.
Polémica

Javier Milei acusó al kirchnerismo sobre un posible atentado en su contra
El presidente Javier Milei participará este miércoles de un acto de campaña en Moreno, Buenos Aires, pese a la advertencia de las condiciones de seguridad del lugar. 
Acto oficial

Javier Milei desafía la advertencia del gobierno bonaerense y cierra la campaña en Moreno
De este modo, ratificó la defensa que ya había hecho en redes sociales hacia la funcionaria. “A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte. Estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”, había escrito Milei en su cuenta de X días atrás.

Las críticas de Javier Milei al kirchnerismo y Axel Kicillof

De cara a las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo 7 de septiembre, Milei afirmó que "la casta tiene miedo, el domingo vamos a teñir la provincia de violeta".

No obstante, reconoció que la competencia está pareja —tal como lo dictan las encuestas—, razón por la cual llamó a la ciudadanía a acudir a las urnas. "Este domingo hay que ir a votar como si se definiera el futuro de la provincia, porque es exactamente de lo que se trata", lanzó.

Les vamos a decir kirchnerismo nunca más Les vamos a decir kirchnerismo nunca más

En medio de un clima de tensión en las afueras, con detenidos y heridos, el mandatario subrayó: "El domingo les vamos a pintar la cara de violeta". Y remarcó: "Les vamos a decir kirchnerismo nunca más".

Javier cierre de campaña PBA 03-09-25, La Libertad Avanza, festejando
Javier Milei cerr&oacute; campa&ntilde;a electoral en provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones dek domingo.

Javier Milei cerró campaña electoral en provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones dek domingo.

Milei dedicó varios pasajes de su discurso al gobernador local Axel Kicillof, a quien calificó como "inútil esférico", y a su políticas basadas en la "Justicia Social". "El Estado presente es una estafa en favor de los políticos chorros", afirmó. Y planteó que "el kirchnerismo es especialista en generar ciudadanos de segunda".

"La única propuesta que tiene el kirchnerismo es romper el modelo de Milei", manifestó el líder libertario, quien aseguró que "hay que liberar a la provincia de esta secta kirchnerista", aseguró.

"Ellos no creen en la gente ni en la democracia, porque se dieron cuenta que la gente ya no cree en ellos", indicó. Y remarcó: "Están dispuestos a hacer fraude en lo que sea, por eso tenemos que estar dispuestos a luchar a capa y espada".

En el cierre, destacó que "no hay medias tintas ni terceras vías en este camino: tenemos que decir kirchnerismo nunca más y la única alternativa es La Libertad Avanza". "Tenemos que volver a hacer a Argentina grande otra vez", completó, en referencia al slogan de campaña del norteamericano Donald Trump.

El discurso completo de Javier Milei

