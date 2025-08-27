Cruce entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine en Diputados: escándalo durante el informe de Guillermo Francos

La presentación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos , en Diputados quedó opacada por un nuevo enfrentamiento entre las libertarias Marcela Pagano y Lilia Lemoine . El episodio ocurrió cuando la exoficialista realizó su primera intervención como miembro del bloque Coherencia.

Mientras Pagano comenzaba a hablar, Lemoine se paró delante de ella tapándola , lo que generó protestas y llamados de atención de la presidencia . Aunque en un momento se corrió, nunca volvió a sentarse y varias veces repitió la acción .

El clima se desbordó cuando diputados de distintos bloques reclamaron que Lemoine se sentara , algo que su compañera Nadia Márquez rechazó: “Siempre nos paramos en ese ingreso; no le puedo pedir a la diputada que se siente ”.

El exlibertario Oscar Zago pidió un cuarto intermedio al considerar que la situación era un “escándalo” , mientras la propia Lemoine y la mendocina Lourdes Arrieta se grababan mutuamente con sus celulares.

En medio de ese caos, otros legisladores reclamaron al presidente de la Cámara, Martín Menem, que interviniera. Entre ellos estuvo Fernando Carbajal, a quien luego acusaron de insultar a la diputada Lorena Villaverde, algo que negó.

Las preguntas de Marcela Pagano y las respuestas de Guillermo Francos

Más allá del cruce, Pagano aprovechó para plantear fuertes preguntas vinculadas a las denuncias de supuestas coimas en el área de Discapacidad. Apuntó a la planta de empleados de la Jefatura de Gabinete y al rol del secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, a quien vinculó con su paso por la SIDE y con la investigación del caso Nisman.

También preguntó por el subsecretario Víctor Hugo Armelino y si ambos habían tenido alguna participación en los audios que comprometen a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Con tono paciente, Francos defendió la trayectoria de Vila y Armelino. “Es uno de los mejores especialistas en inteligencia que tiene el país, por eso lo convoqué”, afirmó.

Sobre los vínculos con el caso Nisman, aclaró que no tenía detalles de su intervención y enfatizó: “Conozco perfectamente la honorabilidad de quienes trabajan en mi dependencia”.

Pidió, además, que si había cuestionamientos concretos se le hicieran llegar por escrito para poder responderlos de manera formal.