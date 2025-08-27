Cruce entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine en Diputados: escándalo durante el informe de Guillermo Francos

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#POLÍTICA | La sesión de la Cámara de Diputados se vio interrumpida por un cruce entre Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) y Marcela Pagano (Coherencia). La libertaria interrumpió a Pagano durante la exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, generando un impasse que duró varios minutos. Lemoine se acercó a Pagano, gesticulando, murmurando y filmándola con su celular mientras intentaba distraerla. Pagano pidió al presidente de la Cámara, Martín Menem, que interviniera para poder continuar su discurso sin interrupciones. Otros diputados, como Lourdes Arrieta, también filmaron la escena mientras Lemoine seguía con su actitud provocadora. El desconcierto se mantuvo incluso cuando Francos afirmó que no tenía problema en esperar mientras la discusión continuaba. La situación generó reacciones cruzadas: pedidos de cuarto intermedio, reproches entre legisladores y comentarios polémicos de varios diputados y diputadas sobre la conducta de sus colegas. Una sesión que se volvió viral por su caos y confrontación abierta. Más información en sitioandino.com #Argentina #CámaradeDiputados #conflicto #Legislativas"
Mientras Pagano comenzaba a hablar, Lemoine se paró delante de ella tapándola, lo que generó protestas y llamados de atención de la presidencia. Aunque en un momento se corrió, nunca volvió a sentarse y varias veces repitió la acción.
El escandaloso cruce entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine en Diputados
El clima se desbordó cuando diputados de distintos bloques reclamaron que Lemoine se sentara, algo que su compañera Nadia Márquez rechazó: “Siempre nos paramos en ese ingreso; no le puedo pedir a la diputada que se siente”.
No se escucha bien pero decía algo como que estaría bueno qur explique qué hace viviendo en "La Isla"... cómo con su sueldo de diputada puede comprarse una casa de 1.5 millones de dólares... o su pareja. Asesor de Leopoldo Moreau, socio de Grabois y Castrobianchi. Los vecinos ya… https://t.co/yNZWAp9mwJpic.twitter.com/w9q75ejpIf
El exlibertario Oscar Zago pidió un cuarto intermedio al considerar que la situación era un “escándalo”, mientras la propia Lemoine y la mendocina Lourdes Arrieta se grababan mutuamente con sus celulares.
Embed - Jefe de Gabinete de Ministros Francos, Guillermo - 1er Bloque de Respuestas - Sesión Informativa 27
En medio de ese caos, otros legisladores reclamaron al presidente de la Cámara, Martín Menem, que interviniera. Entre ellos estuvo Fernando Carbajal, a quien luego acusaron de insultar a la diputada Lorena Villaverde, algo que negó.
Las preguntas de Marcela Pagano y las respuestas de Guillermo Francos
Más allá del cruce, Pagano aprovechó para plantear fuertes preguntas vinculadas a las denuncias de supuestas coimas en el área de Discapacidad. Apuntó a la planta de empleados de la Jefatura de Gabinete y al rol del secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, a quien vinculó con su paso por la SIDE y con la investigación del caso Nisman.
También preguntó por el subsecretario Víctor Hugo Armelino y si ambos habían tenido alguna participación en los audios que comprometen a la Agencia Nacional de Discapacidad.