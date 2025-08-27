Mirás las vergonzosas imágenes

Cruce entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine en Diputados: escándalo durante el informe de Guillermo Francos

Marcela Pagano y Lilia Lemoine volvieron a cruzarse en la Cámara baja durante la exposición del Jefe de Gabinete. El episodio desató un clima de tensión y la sesión debió interrumpirse.

Escandaloso cruce entre Pagano y Lemoine en el Congreso

Escandaloso cruce entre Pagano y Lemoine en el Congreso

Foto: NA
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#POLÍTICA | La sesión de la Cámara de Diputados se vio interrumpida por un cruce entre Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) y Marcela Pagano (Coherencia). La libertaria interrumpió a Pagano durante la exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, generando un impasse que duró varios minutos. Lemoine se acercó a Pagano, gesticulando, murmurando y filmándola con su celular mientras intentaba distraerla. Pagano pidió al presidente de la Cámara, Martín Menem, que interviniera para poder continuar su discurso sin interrupciones. Otros diputados, como Lourdes Arrieta, también filmaron la escena mientras Lemoine seguía con su actitud provocadora. El desconcierto se mantuvo incluso cuando Francos afirmó que no tenía problema en esperar mientras la discusión continuaba. La situación generó reacciones cruzadas: pedidos de cuarto intermedio, reproches entre legisladores y comentarios polémicos de varios diputados y diputadas sobre la conducta de sus colegas. Una sesión que se volvió viral por su caos y confrontación abierta. Más información en sitioandino.com #Argentina #CámaradeDiputados #conflicto #Legislativas"

Mientras Pagano comenzaba a hablar, Lemoine se paró delante de ella tapándola, lo que generó protestas y llamados de atención de la presidencia. Aunque en un momento se corrió, nunca volvió a sentarse y varias veces repitió la acción.

Lee además
Lourdes Arrieta, Carlos DAlessandro, Marcela Pagano, Gerardo González.
Congreso

En disconformidad con LLA, diputados de Mendoza, San Luis, Buenos Aires y Formosa armaron un nuevo bloque
Cómo votar en el extranjero en las elecciones 2025. Foto: @Argenesp.
Argentinos en el exterior

Cómo votar en el extranjero en las elecciones 2025
Embed - Diputada Pagano, Marcela Marina - COHERENCIA - Sesión Informativa 27-08-2025

El escandaloso cruce entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine en Diputados

El clima se desbordó cuando diputados de distintos bloques reclamaron que Lemoine se sentara, algo que su compañera Nadia Márquez rechazó: “Siempre nos paramos en ese ingreso; no le puedo pedir a la diputada que se siente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/1960810409067151406&partner=&hide_thread=false

El exlibertario Oscar Zago pidió un cuarto intermedio al considerar que la situación era un “escándalo”, mientras la propia Lemoine y la mendocina Lourdes Arrieta se grababan mutuamente con sus celulares.

Embed - Jefe de Gabinete de Ministros Francos, Guillermo - 1er Bloque de Respuestas - Sesión Informativa 27

En medio de ese caos, otros legisladores reclamaron al presidente de la Cámara, Martín Menem, que interviniera. Entre ellos estuvo Fernando Carbajal, a quien luego acusaron de insultar a la diputada Lorena Villaverde, algo que negó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/M_Campagnoli/status/1960747426811105600&partner=&hide_thread=false

Las preguntas de Marcela Pagano y las respuestas de Guillermo Francos

Más allá del cruce, Pagano aprovechó para plantear fuertes preguntas vinculadas a las denuncias de supuestas coimas en el área de Discapacidad. Apuntó a la planta de empleados de la Jefatura de Gabinete y al rol del secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, a quien vinculó con su paso por la SIDE y con la investigación del caso Nisman.

También preguntó por el subsecretario Víctor Hugo Armelino y si ambos habían tenido alguna participación en los audios que comprometen a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marcelampagano/status/1960776403328078011&partner=&hide_thread=false

Con tono paciente, Francos defendió la trayectoria de Vila y Armelino. “Es uno de los mejores especialistas en inteligencia que tiene el país, por eso lo convoqué”, afirmó.

Sobre los vínculos con el caso Nisman, aclaró que no tenía detalles de su intervención y enfatizó: “Conozco perfectamente la honorabilidad de quienes trabajan en mi dependencia”.

Pidió, además, que si había cuestionamientos concretos se le hicieran llegar por escrito para poder responderlos de manera formal.

Temas
Seguí leyendo

Obras en Mendoza: cuáles financia la Nación, cuáles frenó y qué provincias imitaron el modelo de las rutas

Mendoza adhiere a la Ley de Transparencia Fiscal: impuestos deberán detallarse en facturas

Lugones rompió el silencio tras las denuncias en Discapacidad: "No hay contratos irregulares"

Milei negó las acusaciones de Spagnuolo y anunció acciones judiciales

De qué se tratan los Bonos Verdes que emitirá la Municipalidad de Godoy Cruz

Atacaron con piedras a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora

Elecciones 2025: cuál es la función de un diputado en la Argentina

Por la causa YPF, la Argentina pidió frenar el pedido de comunicaciones entre funcionarios nacionales

LO QUE SE LEE AHORA
Agredieron a Javier Milei durante una caravana en Lomas de Zamora
Tensión

Atacaron con piedras a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora

Las Más Leídas

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
Llega la tormenta de Santa Rosa

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará.
Para tener en cuenta

Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3299 del miércoles 27 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3299 del miércoles 27 de agosto

Te Puede Interesar

Casa Rosada reportó las obras que ejecuta en Mendoza y aquellas que frenó en territorio provincial video
Informe de gestión de Guillermo Francos

Obras en Mendoza: cuáles financia la Nación, cuáles frenó y qué provincias imitaron el modelo de las rutas

Por Facundo La Rosa
Controladores aéreos cancelaron el paro tras concretar un acuerdo con la Nación
Negociación

Controladores aéreos cancelaron el paro tras llegar a un acuerdo con la Nación

Por Sitio Andino Economía
Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Por Cristian Pérez Barceló