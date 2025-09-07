Elecciones 2025

Axel Kicillof se mostró confiado: "Es una elección muy importante; es el momento de la verdad"

El gobernador bonaerense indicó que “en las urnas se expresa una vocación y un futuro que se desea” y pidió al gobierno nacional "escuchar a las urnas". Video.

El mandatario votó pasadas las 10.30

Foto: Prensa Provincia de Buenos Aires
Por Sitio Andino Política

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto después de las 10.30 en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata. Emocionado -al tratarse de la primera vez que su hijo mayor, León, sufragaba-, el mandatario se mostró confiado en obtener un buen resultado.

Es una elección muy importante ”, marcó y agregó, acerca de los resultados: “Hay muchos análisis para hacer; después veremos la representatividad en el Concejo Deliberante y en la Legislatura”.

Los ciudadanos pueden acceder al padrón definitivo de manera online, a través de un trámite rápido, sencillo y sin costo
Ya está disponible

Elecciones 2025 en Provincia de Buenos Aires: dónde voto
“Es el momento de la verdad; es una elección que va a requerir una interpretación, pero la primera tiene que ver con lo que está ocurriendo en el país con la política nacional”, analizó.

En cuanto a las demoras que se registraron al inicio de la jornada electoral, aseguró que la situación fue normalizada, y sobre las expectativas respecto a la participación ciudadana, pidió a la población que “vote a conciencia”. En ese sentido, indicó que “en las urnas se expresa una vocación y un futuro que se desea”.

Limitado por la veda electoral, Kicillof destacó que "es un día soleado como para que se exprese el pueblo de la Provincia de Buenos Aires", al borde de decir “un día peronista”, aunque lo advirtió antes de cometer el furcio.

Al referirse al gobierno nacional, su contrincante en estos comicios en el distrito bonaerense, dijo que "tiene que estar atento y escuchar las urnas" y que "nosotros también tenemos que escuchar a la gente".

Nos jugamos todo, 17 millones de bonaerenses se juegan hoy cómo sigue esta historia", concluyó.

Elecciones 2025 en provincia de Buenos Aires: a qué hora se conocerán los resultados

El gobierno bonaerense afirmó que la elección se desarrolla sin incidentes: "Todo marcha con normalidad", aafirmó el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, quien señaló que no se registraron incidentes.

Hubo demoras en varios centros de votación por falta de autoridades. Hay 32 mil efectivos de la policía bonaerense y 5.300 agentes de las fuerzas federales asignados al operativo.

Por su parte, el ministro de Gobierno Carlos Bianco pidió a la ciudadanía que ejerza su derecho al voto. "Esperamos que se exprese la mayor parte del pueblo bonaerense posible porque eso le da mayor legitimidad a los resultados", sostuvo.

En cuanto a los resultados, informó que los guarismos empiecen a conocer a partir de las 21. Se espera un escrutinio ágil.

