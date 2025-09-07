Axel Kicillof se mostró confiado: "Es una elección muy importante; es el momento de la verdad"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof , emitió su voto después de las 10.30 en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata. Emocionado -al tratarse de la primera vez que su hijo mayor, León, sufragaba-, el mandatario se mostró confiado en obtener un buen resultado .

“ Es una elección muy importante ”, marcó y agregó, acerca de los resultados: “Hay muchos análisis para hacer; después veremos la representatividad en el Concejo Deliberante y en la Legislatura”.

“Es el momento de la verdad; es una elección que va a requerir una interpretación , pero la primera tiene que ver con lo que está ocurriendo en el país con la política nacional ”, analizó.

#Elecciones2025 | ¡AXEL KICILLOF VOTÓ EN LA PLATA! Confiado y emocionado por la primera votación de su hijo León, destacó la importancia de los comicios para reflejar la voluntad ciudadana en el Concejo y la Legislatura.

En cuanto a las demoras que se registraron al inicio de la jornada electoral, aseguró que la situación fue normalizada , y sobre las expectativas respecto a la participación ciudadana, pidió a la población que “vote a conciencia” . En ese sentido, indicó que “ en las urnas se expresa una vocación y un futuro que se desea ”.

Limitado por la veda electoral, Kicillof destacó que "es un día soleado como para que se exprese el pueblo de la Provincia de Buenos Aires", al borde de decir “un día peronista”, aunque lo advirtió antes de cometer el furcio.

Al referirse al gobierno nacional, su contrincante en estos comicios en el distrito bonaerense, dijo que "tiene que estar atento y escuchar las urnas" y que "nosotros también tenemos que escuchar a la gente".

“Nos jugamos todo, 17 millones de bonaerenses se juegan hoy cómo sigue esta historia", concluyó.

Voté en la Escuela Superior de Sanidad de La Plata, donde al igual que en toda la provincia se vive un día muy importante para los bonaerenses que tienen la oportunidad de expresarse en las urnas.

Participemos de este gran acto democrático con tranquilidad y en paz.



— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 7, 2025

El gobierno bonaerense afirmó que la elección se desarrolla sin incidentes: "Todo marcha con normalidad", aafirmó el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, quien señaló que no se registraron incidentes.

Hubo demoras en varios centros de votación por falta de autoridades. Hay 32 mil efectivos de la policía bonaerense y 5.300 agentes de las fuerzas federales asignados al operativo.

Por su parte, el ministro de Gobierno Carlos Bianco pidió a la ciudadanía que ejerza su derecho al voto. "Esperamos que se exprese la mayor parte del pueblo bonaerense posible porque eso le da mayor legitimidad a los resultados", sostuvo.

En cuanto a los resultados, informó que los guarismos empiecen a conocer a partir de las 21. Se espera un escrutinio ágil.