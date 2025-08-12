Cómo seguirá la investigación

La expedición científica del Conicet volvió a tierra firme con resultados históricos

Daniel Lauretta, investigador del Conicet y jefe de la expedición, expresó que la campaña científica superó ampliamente las expectativas del equipo.

La expedición científica del Conicet volvió a tierra firme con resultados históricos

La expedición científica del Conicet volvió a tierra firme con resultados históricos

Foto: NA
Por Sitio Andino Sociedad

Tras la expedición, el equipo de científicos del Conicet llegó al puerto de Buenos Aires y celebraron los resultados de la campaña científica Argentina y el interés que despertó en el público. Daniel Lauretta, investigador y jefe de la expedición Talud Continental IV, habló sobre las metas que superó la histórica expedición.

Las metas que superó la expedición científica del Conicet

En diálogo con medios nacionales, Lauretta afirmó: "Estamos muy contentos, nuestro objetivo era comunicar y transmitir lo que hacemos todos los días en el laboratorio. El convenio que hizo el CONICET con el buque nos permitió poder hacer eso, y la fórmula que tenemos es increíble. El equipo de trabajo también fue muy bueno y les gustó esto de interactuar con la gente”.

Lee además
Científicos estudian una planta que crece en Mendoza con potencial para inhibir el crecimiento tumoral
Conicet

Científicos estudian una planta que crece en Mendoza con potencial para inhibir el crecimiento tumoral
El barco desde el cual se transmite  el streaming sensación del CONICET frente a Mar del Plata
Ajuste y Motosierra

La ciencia argentina en picada: más de 4 mil empleos perdidos en 19 meses
Embed - Lance 63.1 Mar Del Plata Canyon | SOI Divestream 826 - PART 2

En este sentido, el investigador señaló que la expedición superó ampliamente las metas que habían planteado al inicio: “Nuestro objetivo era llegar a 1.000 personas y llegamos a 92.000. Creo que todo hizo que la gente se enganchara, estamos muy contentos por eso”.

Próximos pasos para la investigación

Sin embargo, manifestó que esta solo fue la primera parte de un gran trabajo que continuará su desarrollo. “Es el trabajo de campo y ahora vienen meses de trabajo de laboratorio, con lupa. Hay que ver si se puede exhibir algo de lo recolectado, tal vez se pueda hacer algo transitorio”.

conicet, ciencia
Tras la expedición, el equipo de científicos del Conicet llegó al puerto de Buenos Aires y celebraron los resultados

Tras la expedición, el equipo de científicos del Conicet llegó al puerto de Buenos Aires y celebraron los resultados

Finalmente, reveló que, aunque tenían una idea previa de lo que iban a encontrar, se llevaron muchas sorpresas: “Había muchas cosas que no sabíamos que existían. Al tener la cámara y el proyector nos íbamos sorprendiendo con lo que veíamos, al igual que ustedes”.

Temas
Seguí leyendo

Así fue la última transmisión por streaming de la misión del CONICET en Mar del Plata

Quiénes están detrás de la expedición científica del Conicet que atrapó el interés de miles de argentinos

El Conicet va al paro contra el Gobierno Nacional en medio del furor por el streaming submarino

Aumentan las pensiones honoríficas a veteranos de Malvinas de Mendoza: cuánto percibirán

Quién es el influencer del vino nominado a un premio internacional

Fentanilo contaminado: ya son más de 90 las víctimas fatales

Vouchers Educativos: por qué pueden rechazar tu inscripción y qué hacer

Confirman brote de listeriosis en Argentina: qué es y cómo prevenir el contagio

LO QUE SE LEE AHORA
Confirman brote de listeriosis en Argentina: qué es y cómo prevenir el contagio.
Para saber

Confirman brote de listeriosis en Argentina: qué es y cómo prevenir el contagio

Las Más Leídas

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina
Música y TV

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza

Depósito a plazo fijo y rendimientos digitales: qué banco ofrece mejor ganancia a 30 días
AHORROS

Depósito a plazo fijo y rendimientos digitales: qué banco ofrece mejor ganancia a 30 días

Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Te Puede Interesar

Dólar tarjeta: por qué el Gobierno lo mantiene pese al fin del cepo ¿Cómo zafar del impuesto?
Dólar e Impuestos

Dólar tarjeta: por qué el Gobierno lo mantiene pese al fin del cepo ¿Cómo zafar del impuesto?

Por Marcelo López Álvarez
El Congreso avanza con la investigación sobre Javier y Karina Milei video
Congreso nacional

Investigación cripto $Libra: otra movida de la oposición en el Congreso incomoda a Milei

Por Sitio Andino Política
Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael
Iba sin sirenas

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael

Por Sitio Andino Policiales