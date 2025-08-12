La expedición científica del Conicet volvió a tierra firme con resultados históricos Foto: NA

Tras la expedición, el equipo de científicos del Conicet llegó al puerto de Buenos Aires y celebraron los resultados de la campaña científica Argentina y el interés que despertó en el público. Daniel Lauretta, investigador y jefe de la expedición Talud Continental IV, habló sobre las metas que superó la histórica expedición.

Las metas que superó la expedición científica del Conicet En diálogo con medios nacionales, Lauretta afirmó: "Estamos muy contentos, nuestro objetivo era comunicar y transmitir lo que hacemos todos los días en el laboratorio. El convenio que hizo el CONICET con el buque nos permitió poder hacer eso, y la fórmula que tenemos es increíble. El equipo de trabajo también fue muy bueno y les gustó esto de interactuar con la gente”.

Embed - Lance 63.1 Mar Del Plata Canyon | SOI Divestream 826 - PART 2 En este sentido, el investigador señaló que la expedición superó ampliamente las metas que habían planteado al inicio: “Nuestro objetivo era llegar a 1.000 personas y llegamos a 92.000. Creo que todo hizo que la gente se enganchara, estamos muy contentos por eso”.

Próximos pasos para la investigación Sin embargo, manifestó que esta solo fue la primera parte de un gran trabajo que continuará su desarrollo. “Es el trabajo de campo y ahora vienen meses de trabajo de laboratorio, con lupa. Hay que ver si se puede exhibir algo de lo recolectado, tal vez se pueda hacer algo transitorio”.

Tras la expedición, el equipo de científicos del Conicet llegó al puerto de Buenos Aires y celebraron los resultados Finalmente, reveló que, aunque tenían una idea previa de lo que iban a encontrar, se llevaron muchas sorpresas: "Había muchas cosas que no sabíamos que existían. Al tener la cámara y el proyector nos íbamos sorprendiendo con lo que veíamos, al igual que ustedes".