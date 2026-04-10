Los ministros del Gobierno nacional aumentaron sus salarios: cuánto cobrarán los funcionarios

Luego de que el presidente Javier Milei levantara el congelamiento de los salarios del Gabinete del Gobierno nacional , los ministros y secretarios incrementaron sus sueldos en más del 120% en lo que va del año. Cuánto cobran los funcionarios y las autoridades del Ejecutivo.

Desde el inicio de la gestión libertaria, los haberes se mantuvieron sin cambios, una política que tomó Milei para dar una señal de austeridad, pero que con el paso del tiempo generó tensiones dentro de Casa Rosada por tener la misma condición salarial desde el 2023. Después de dos años, el mandatario autorizó ajustes para los miembros del gabinete. Esto se oficializó a través del Boletín Oficial el 2 de enero de 2026, en medio del receso de verano, con el DNU 931/2025.

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La justificación para el aumento fue la pérdida del poder adquisitivo y en la necesidad de retener cuadros técnicos ante la creciente brecha con los sueldos del sector privado . En ese sentido, el Gobierno argumentó en este entonces que el congelamiento complicó el armado de equipos estratégicos, ya que muchos profesionales de áreas clave rechazaban los cargos debido a la baja remuneración en comparación con las de las empresas.

Tras la autorización de Milei, los ministros, secretarios y subsecretarios incrementaron sus salarios un 98,9% en enero, en comparación con el mismo mes de 2024, y en mayo la mejora llegará al 123% , según datos de La Nación.

Estos sueldos recibieron una actualización equivalente al porcentaje acumulado en la paritaria de los trabajadores del Estado, establecido por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Desde el Gobierno aclararon que aún continúan por debajo de la inflación acumulada.

Cuánto cobran los funcionarios del Gobierno nacional

De esta manera, los salarios (bruto) quedaron de la siguiente manera:

Ministros: pasó de $3.584.006 a $7.129.501 (enero) y a $8.020.866 (mayo).

pasó de $3.584.006 a $7.129.501 (enero) y a (mayo). Secretarios: de $3.282.709 a $6.530.145 (enero) y $7.346.575 (mayo).

de $3.282.709 a $6.530.145 (enero) y (mayo). Subsecretarios: de $2.981.513 a $5.930.989 (enero) y $6.672.510 (mayo).

Los salarios mensuales de las autoridades del Ejecutivo no se han modificado. El Presidente percibe $4.066.018, mientras que la Vicepresidenta cobra $3.764.820.

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Los salarios en la Argentina

En el país, el Salario Mínimo Vital y Móvil de abril de este año está fijado en $357.800 mensuales. De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares que mide el INDEC, durante el último cuatrimestre de 2025 el promedio de ingresos para la población ocupada fue de $1.068.540, mientras que el ingreso mediano -que equivale al 50% de las personas ocupadas- rondó los $800.000.

En tanto, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), elaborado por la Subsecretaría de Seguridad Social, que detalla el sueldo promedio sujeto a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de los trabajadores bajo relación de dependencia que fueron declarados en forma continua durante los últimos 13 meses, tanto en el sector público como en el privado, que se ubicó en $1.646.344 para enero de 2026.