10 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Gobierno Nacional

Los ministros del Gobierno nacional aumentaron sus salarios: cuánto cobrarán los funcionarios

Luego del descongelamiento del salario, percibieron un incremento de más del 120% en lo que va del año.

Los ministros del Gobierno nacional aumentaron sus salarios más del 100%: cuánto cobran los funcionarios.

Los ministros del Gobierno nacional aumentaron sus salarios más del 100%: cuánto cobran los funcionarios.

Foto: Oficina del Presidente de la República Argentina
Por Sitio Andino Política

Luego de que el presidente Javier Milei levantara el congelamiento de los salarios del Gabinete del Gobierno nacional, los ministros y secretarios incrementaron sus sueldos en más del 120% en lo que va del año. Cuánto cobran los funcionarios y las autoridades del Ejecutivo.

Desde el inicio de la gestión libertaria, los haberes se mantuvieron sin cambios, una política que tomó Milei para dar una señal de austeridad, pero que con el paso del tiempo generó tensiones dentro de Casa Rosada por tener la misma condición salarial desde el 2023. Después de dos años, el mandatario autorizó ajustes para los miembros del gabinete. Esto se oficializó a través del Boletín Oficial el 2 de enero de 2026, en medio del receso de verano, con el DNU 931/2025.

Lee además
Milei propone cambios en la ley de manejo del fuego y reabre el debate por tierras incendiadas

Por qué el Gobierno incluyó la ley de incencios forestales en el proyecto de propiedad privada
La escribana de Manuel Adorni explicó cómo fue la compra de los departamentos y aportó documentación. Foto: NA.

Qué declaró la escribana de Manuel Adorni sobre la compra de los departamentos del funcionario

La justificación para el aumento fue la pérdida del poder adquisitivo y en la necesidad de retener cuadros técnicos ante la creciente brecha con los sueldos del sector privado. En ese sentido, el Gobierno argumentó en este entonces que el congelamiento complicó el armado de equipos estratégicos, ya que muchos profesionales de áreas clave rechazaban los cargos debido a la baja remuneración en comparación con las de las empresas.

Cuánto aumentaron los salarios de los ministros del Gobierno nacional

Tras la autorización de Milei, los ministros, secretarios y subsecretarios incrementaron sus salarios un 98,9% en enero, en comparación con el mismo mes de 2024, y en mayo la mejora llegará al 123%, según datos de La Nación.

Estos sueldos recibieron una actualización equivalente al porcentaje acumulado en la paritaria de los trabajadores del Estado, establecido por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Desde el Gobierno aclararon que aún continúan por debajo de la inflación acumulada.

Cuánto cobran los funcionarios del Gobierno nacional

De esta manera, los salarios (bruto) quedaron de la siguiente manera:

  • Ministros: pasó de $3.584.006 a $7.129.501 (enero) y a $8.020.866 (mayo).
  • Secretarios: de $3.282.709 a $6.530.145 (enero) y $7.346.575 (mayo).
  • Subsecretarios: de $2.981.513 a $5.930.989 (enero) y $6.672.510 (mayo).

Los salarios mensuales de las autoridades del Ejecutivo no se han modificado. El Presidente percibe $4.066.018, mientras que la Vicepresidenta cobra $3.764.820.

image

Los salarios en la Argentina

En el país, el Salario Mínimo Vital y Móvil de abril de este año está fijado en $357.800 mensuales. De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares que mide el INDEC, durante el último cuatrimestre de 2025 el promedio de ingresos para la población ocupada fue de $1.068.540, mientras que el ingreso mediano -que equivale al 50% de las personas ocupadas- rondó los $800.000.

En tanto, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), elaborado por la Subsecretaría de Seguridad Social, que detalla el sueldo promedio sujeto a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de los trabajadores bajo relación de dependencia que fueron declarados en forma continua durante los últimos 13 meses, tanto en el sector público como en el privado, que se ubicó en $1.646.344 para enero de 2026.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno nacional va por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada: qué cambios propone

Ya podés anotarte en los vouchers educativos 2026: fecha límite y requisitos

El Gobierno enviará una nueva Ley de Salud Mental y busca cambiar criterios de intervención

Adelanto de coparticipación: Mendoza lo usará para cubrir deuda y aliviar la caja

El Gobierno reactiva los vouchers educativos: quiénes pueden acceder en 2026

Qué dijo Luis Caputo sobre los créditos que funcionarios tomaron del Banco Nación

El Gobierno oficializó el adelanto de coparticipación y Mendoza queda entre las provincias alcanzadas

"Me sorprende que esto lo venía craneando desde 2021": Javier Milei denuncia complot de Victoria Villarruel

LO QUE SE LEE AHORA
Drástica caída de los recursos provinciales en el primer trimestre del año.

En números: la fuerte caída de la recaudación que complica a Mendoza y la obliga a buscar financiamiento

Las Más Leídas

Reinas de la Vendimia: el gasto extra que afrontan las soberanas por vivir en el interior.

Reinas: el gasto extra de vivir lejos del Gran Mendoza

La agresión ocurrió en la manzana 24 del barrio San Martín, en el oeste de la Ciudad de Mendoza. 

Salvaje ataque a tiros a una casa en Ciudad: una mujer herida

Video: iba en contramano por la Lateral del Acceso Este, chocó y, herida, le robaron

Video impactante: chocó en contramano por la lateral del Acceso Este, quedó inconsciente y le robaron todo

Murió Michael Patrick, actor de Game of Throne tras una dura enfermedad

Luto en Game of Thrones: murió un querido actor a los 35 años tras un dura enfermedad

Quiénes pueden sacar un crédito hipotecario y cuánto te presta el banco según tu sueldo

Casa propia: cuánto tenés que ganar para acceder a un crédito en el Banco Nación