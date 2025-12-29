Javier Milei aumentaría el sueldo a su Gabinete: cuánto cobran el Presidente y los ministros.

El presidente Javier Milei autorizaría antes de fin de año un aumento en el salario para los miembros del Gabinete , tras dos años de congelamiento. La medida alcanzaría a los principales cargos de la Casa Rosada . De cuánto es el sueldo actual del mandatario y de los funcionarios .

Desde el inicio de la gestión libertaria, los haberes en el Poder Ejecutivo se mantuvieron sin cambios, una política que tomó Milei para dar una señal de austeridad, pero que generó tensiones dentro de Casa Rosada por tener la misma condición salarial desde el 2023.

Ahora, se supo que en el Gobierno nacional preparía un decreto para iniciar el 2026 con una mejora en las remuneraciones para la planta jerárquica del Estado , es decir al Presidente , la Vicepresidenta , los ministros , los secretarios y subsecretarios .

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Capital Humano, los salarios mensuales (bruto) de las autoridades del Ejecutivo son los siguientes:

Presidente : $4.066.018.

: $4.066.018. Vicepresidenta : $3.764.820.

: $3.764.820. Ministro : $3.584.006.

: $3.584.006. Secretario : $3.282.709.

: $3.282.709. Subsecretario: $2.981.513.

Las cifras reflejan una diferencia con respecto a los salarios del resto de los poderes estatales. Un diputado nacional percibe alrededor de $6 millones, mientras que un senador, unos $9 millones. A su vez, según el informe de la escala salarial vigente a partir de noviembre de 2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un juez del máximo tribunal cobra un básico de $9 millones.

En tanto, el Salario Mínimo Vital y Móvil -a diciembre de este año- en la Argentina es de $334.800. En enero será incrementado a $341.000 y, en febrero, a $346.800.

Los argumentos de la Casa Rosada

El decreto que se publicaría en los próximos días, según publicó NA fue pulido por la mesa chica del Ejecutivo, integrada por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Manuel Adorni, quienes impulsan esta medida superado el calendario electoral de octubre, cumpliendo con el compromiso que el mandatario había asumido con su Gabinete.

La justificaron para el aumento está en la pérdida del poder adquisitivo, estimada en un 60% desde la llegada de la gestión libertaria, y en la necesidad de retener cuadros técnicos ante la creciente brecha con los sueldos del sector privado. En ese sentido, el Gobierno argumenta que el congelamiento complicó el armado de equipos estratégicos, ya que muchos profesionales de áreas clave rechazaban los cargos debido a la baja remuneración en comparación con las de las empresas.