Elecciones 2025: cuánto cobra un senador en la Argentina.

El 26 de octubre se realizarán las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza donde se elegirán 5 diputados para el Congreso de la Nación Argentina , además de legisladores provinciales, y concejales en doce departamentos. En otros distritos también votarán senadores nacionales. Cuánto cobra un senador en el país.

En los próximos comicios, la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego renovarán miembros del Senado . En el resto de las provincias, las listas a nivel nacional solo contarán con candidatos a la Cámara baja, tal es el caso de Mendoza.

Esto debido a que los senadores no se eligen todos en simultáneo , sino que se renueva en un tercio cada dos años. Los senadores son 72 en total , distribuidos en tres por cada distrito : corresponden dos bancas al partido mayoritario y una al que le sigue en cantidad de votos obtenidos. Cumplen un mandato de seis años y pueden ser reelectos indefinidamente.

Desde abril de 2024, tras un acuerdo entre oficialismo y oposición, el Senado resolvió modificar la forma de calcular las dietas de sus miembros. El nuevo esquema establece que los haberes se actualicen según el valor de los módulos utilizados para fijar los salarios de los empleados del Congreso.

De esta manera, el sueldo de un senador quedó conformado por 2.500 módulos de dieta, más 1.000 en concepto de gastos de representación y 500 por desarraigo, lo que totaliza 4.000 módulos.

La última paritaria de los trabajadores legislativos estableció incrementos de 1,3% en junio, julio y agosto, junto con un bono de $25.000 para cada uno de esos meses, más un aumento del 1,2% en septiembre, octubre y noviembre, sumado a otro bono remunerativo de $20.000 por mes. En total, el acumulado llega a 7,52%.

Con estas subas, el valor del módulo se ubica en $2.554. Al multiplicarse por los 4.000 que integran la dieta, el salario bruto de un senador supera los $10,2 millones. A esa cifra deben aplicarse los descuentos de ley, como Ganancias, lo que reduce el monto en mano que percibirán los legisladores hacia diciembre.

Ley ómnibus, camara de diputados nacion, congreso de la nacion.jpg Foto: AFP

La función de un senador en la Argentina

El Congreso Nacional está integrado por el Senado de la Nación Argentina y la Cámara de Diputados.

Los senadores tienen funciones específicas establecidas por la Constitución Nacional, tales como: realizar juicios políticos, autorizar declaraciones de estado de sitio en caso de ataque exterior, impulsar ley de coparticipación federal de impuestos o prestar acuerdo para la designación de magistrados judiciales, ministros plenipotenciarios, encargados de negocios y de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y funcionarios de determinadas reparticiones

Qué se vota en la provincia de Mendoza

El 26 de octubre se realizarán las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza para elegir representantes para el Congreso de la Nación Argentina y para la Legislatura. Los mendocinos elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales.

Además se votarán concejales en los departamentos de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.