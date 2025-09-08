El 26 de octubre se llevarán a cabo elecciones en todo el país. Aquí se elegirán diputados nacionales, diputados y senadores provinciales y concejales (en 12 de los 18 departamentos). En esta oportunidad no se votarán candidatos para el cargo de senador , ya que se renueva cada seis años, algo que sucederá en el 2027.

En Argentina y la provincia de Mendoza se realizarán las elecciones 2025 legislativas -y en algunas provincias, como Corrientes, se eligió gobernador-. Los requisitos para asumir un cargo electivo en el Congreso.

En esta nota te contamos qué se necesita para ser senador en Argentina.

Según la Constitución Nacional, "el Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto", señala el Art. 54.

Los tres senadores nacionales por Mendoza son Rodolfo Suarez (UCR), Mariana Juri (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (PJ).

Cuáles son los requisitos para ser senador nacional

De acuerdo al Artículo 55, "son requisitos para ser elegidos senador: tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella".

Respecto a la renta anual de "dos mil pesos fuertes" es un requisito que formaba parte de la Constitución de 1853 para ser senador y no puede ser convertido directamente a un valor actual en 2025, ya que el peso "fuerte" ya no existe y la moneda actual es el peso argentino, cuyo poder adquisitivo ha variado enormemente.

Para entender el espíritu de la norma, debemos considerar que un peso fuerte era una moneda de alto valor en su época, lo que equivaldría a una renta considerable hoy en día. Era una unidad monetaria de gran valor, de la que se derivaban muchos otros pesos y se referenciaba con respecto al oro.

Sobre el mandato de los senadores

Art. 56.- Los senadores duran seis años en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos electorales cada dos años.

Art. 57.- El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado; pero no tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación.

Art. 58.- El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la Nación.