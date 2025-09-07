¿Qué se vota en las elecciones 2025 en Mendoza?

Los mendocinos volveremos a las urnas para las elecciones 2025 , en un escenario distinto al de los últimos comicios. Con la suspensión de las PASO, las listas se definieron directamente dentro de los partidos , en medio de fuertes negociaciones y roscas políticas.

El gobernador Alfredo Cornejo estableció que la provincia de Mendoza irá a elecciones generales el mismo día que los comicios nacionales: el domingo 26 de octubre de 2025 . La medida busca simplificar el cronograma electoral y reducir costos.

Ya está disponible

Ya está disponible Elecciones 2025 en Provincia de Buenos Aires: dónde voto

Elecciones 2025 Kicillof se mostró confiado: "Es una elección muy importante; es el momento de la verdad"

Ese día se votará en concurrencia con las elecciones nacionales , con doble urna y el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) .

4 Senadores y 5 Diputados por la Cuarta Sección Electoral (San Rafael, General Alvear y Malargüe).

4 Senadores y 5 Diputados por la Tercera Sección Electoral (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato).

5 Senadores y 6 Diputados por la Segunda Sección Electoral (San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz).

6 Senadores Provinciales Titulares y 8 Diputados Provinciales Titulares por la Primera Sección Electoral (Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle)

24 diputados y 19 senadores provinciales , distribuidos en los cuatro distritos electorales:

La mitad de los concejales en 12 departamentos: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.

En los municipios que desdoblaron, las elecciones locales se realizarán el 22 de febrero de 2026 (Rivadavia, San Rafael, Maipú, Santa Rosa, La Paz y Luján de Cuyo).

Estos legisladores asumirán en reemplazo de quienes finalizan sus mandatos el 30 de abril de 2026. Además, en los 18 departamentos de la provincia se renovará la mitad de los concejales.

Cómo será la boleta única

Cada elector recibirá dos boletas:

Nacional , para diputados nacionales (con foto del primer candidato y casilleros de opción).

Provincial, para senadores, diputados y concejales (con nombres completos, casillero de lista completa y diseño dividido en tercios: logo partidario, foto y detalles de postulación).

Pero al tratarse de categorías distintas, habrá dos urnas.

Boleta Única Papel, Argentina, Elecciones 2025, modelo borrador En las elecciones 2025, en la provincia de Mendoza, se votará con doble Boleta Única Papel. Foto: Imagen generada por Chat GPT

Los frentes y partidos que competirán

Tras semanas de tensiones, finalmente quedaron conformadas ocho propuestas para las elecciones legislativas. Entre ellas se destacan: