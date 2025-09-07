¿Qué se vota en las elecciones 2025 en Mendoza?

Por Cecilia Zabala 7 de septiembre de 2025 - 08:18
Los mendocinos volveremos a las urnas para las
, en un escenario distinto al de los últimos comicios. Con la suspensión de las PASO, las listas se definieron directamente dentro de los elecciones 2025 partidos, en medio de fuertes negociaciones y roscas políticas.
El gobernador
Alfredo Cornejo estableció que la irá a elecciones generales el mismo día que los comicios nacionales: el provincia de Mendoza domingo 26 de octubre de 2025. La medida busca simplificar el cronograma electoral y reducir costos.
Qué se elige en la provincia de la provincia de Mendoza
Ese día se votará en
concurrencia con las elecciones nacionales, con doble urna y el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).
La
mitad de los concejales en 12 departamentos: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.
En los municipios que desdoblaron, las elecciones locales se realizarán el
22 de febrero de 2026 (Rivadavia, San Rafael, Maipú, Santa Rosa, La Paz y Luján de Cuyo).
Estos legisladores asumirán en reemplazo de quienes finalizan sus mandatos el 30 de abril de 2026. Además, en los 18 departamentos de la provincia se renovará la mitad de los concejales. Cómo será la boleta única
Cada elector recibirá dos boletas:
Nacional, para diputados nacionales (con foto del primer candidato y casilleros de opción).
Provincial, para senadores, diputados y concejales (con nombres completos, casillero de lista completa y diseño dividido en tercios: logo partidario, foto y detalles de postulación).
Pero al tratarse de categorías distintas, habrá dos urnas.
Los frentes y partidos que competirán
Tras semanas de tensiones, finalmente quedaron conformadas
ocho propuestas para las elecciones legislativas. Entre ellas se destacan: Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, con Luis Petri a la cabeza.
Fuerza Justicialista Mendoza, que logró la unidad con Emir Félix como primer candidato.
Frente Verde, con Mario Vadillo como referente.
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, con Micaela Blanco Minoli.
Alianza Provincias Unidas – Defendamos Mendoza, integrada por sectores peronistas, socialistas, radicales díscolos, la CC-ARI y el PRO, con Jorge Difonso al frente.
Frente Libertario Demócrata, de corte liberal, con José Gabriel Sottile.
Protectora Fuerza Política, del diputado José Luis Ramón y Daniel Orozco, con Carolina Jacky como candidata.
Partido de los Jubilados, que solo presentará listas provinciales.