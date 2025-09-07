en detalle

¿Qué se vota en las elecciones 2025 en Mendoza?

Las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza serán el mismo día que los comicios nacionales: el domingo 26 de octubre. Te contamos qué y cómo se vota.

¿Qué se vota en las elecciones 2025 en Mendoza?

¿Qué se vota en las elecciones 2025 en Mendoza?

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

Los mendocinos volveremos a las urnas para las elecciones 2025, en un escenario distinto al de los últimos comicios. Con la suspensión de las PASO, las listas se definieron directamente dentro de los partidos, en medio de fuertes negociaciones y roscas políticas.

El gobernador Alfredo Cornejo estableció que la provincia de Mendoza irá a elecciones generales el mismo día que los comicios nacionales: el domingo 26 de octubre de 2025. La medida busca simplificar el cronograma electoral y reducir costos.

Lee además
El mandatario votó pasadas las 10.30
Elecciones 2025

Kicillof se mostró confiado: "Es una elección muy importante; es el momento de la verdad"
Los ciudadanos pueden acceder al padrón definitivo de manera online, a través de un trámite rápido, sencillo y sin costo
Ya está disponible

Elecciones 2025 en Provincia de Buenos Aires: dónde voto

Los cargos en disputa son:

  • 5 diputados nacionales.

  • 24 diputados y 19 senadores provinciales, distribuidos en los cuatro distritos electorales:

    • 6 Senadores Provinciales Titulares y 8 Diputados Provinciales Titulares por la Primera Sección Electoral (Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle)

    • 5 Senadores y 6 Diputados por la Segunda Sección Electoral (San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz).

    • 4 Senadores y 5 Diputados por la Tercera Sección Electoral (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato).

    • 4 Senadores y 5 Diputados por la Cuarta Sección Electoral (San Rafael, General Alvear y Malargüe).

  • La mitad de los concejales en 12 departamentos: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.

    • En los municipios que desdoblaron, las elecciones locales se realizarán el 22 de febrero de 2026 (Rivadavia, San Rafael, Maipú, Santa Rosa, La Paz y Luján de Cuyo).

    Estos legisladores asumirán en reemplazo de quienes finalizan sus mandatos el 30 de abril de 2026. Además, en los 18 departamentos de la provincia se renovará la mitad de los concejales.

    Cómo será la boleta única

    Cada elector recibirá dos boletas:

    • Nacional, para diputados nacionales (con foto del primer candidato y casilleros de opción).

    • Provincial, para senadores, diputados y concejales (con nombres completos, casillero de lista completa y diseño dividido en tercios: logo partidario, foto y detalles de postulación).

    Pero al tratarse de categorías distintas, habrá dos urnas.

    Boleta Única Papel, Argentina, Elecciones 2025, modelo borrador
    En las elecciones 2025, en la provincia de Mendoza, se votará con doble Boleta Única Papel.

    En las elecciones 2025, en la provincia de Mendoza, se votará con doble Boleta Única Papel.

    Los frentes y partidos que competirán

    Tras semanas de tensiones, finalmente quedaron conformadas ocho propuestas para las elecciones legislativas. Entre ellas se destacan:

    • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, con Luis Petri a la cabeza.

    • Fuerza Justicialista Mendoza, que logró la unidad con Emir Félix como primer candidato.

    • Frente Verde, con Mario Vadillo como referente.

    • Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, con Micaela Blanco Minoli.

    • Alianza Provincias Unidas – Defendamos Mendoza, integrada por sectores peronistas, socialistas, radicales díscolos, la CC-ARI y el PRO, con Jorge Difonso al frente.

    • Frente Libertario Demócrata, de corte liberal, con José Gabriel Sottile.

    • Protectora Fuerza Política, del diputado José Luis Ramón y Daniel Orozco, con Carolina Jacky como candidata.

    • Partido de los Jubilados, que solo presentará listas provinciales.

    Temas
    Seguí leyendo

    Elecciones 2025: por qué el resultado en provincia de Buenos Aires será clave para Mendoza

    Elecciones 2025: diputados y senadores que van a renovar banca en Mendoza

    Elecciones en provincia de Buenos Aires: Milei y Kicillof se juegan más que bancas en la Legislatura

    Sin la candidata"foránea", Cambia Mendoza presentó su lista para el Concejo de Malargüe

    El intendente que "se pasó de bando" presentó sus candidatos junto al cornejismo

    Elecciones en La Paz: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

    Petri inició la campaña formal en Mendoza: "El 26 de octubre vamos a ganar"

    A días de las elecciones en Provincia de Buenos Aires, el riesgo país superó los 900 puntos

    LO QUE SE LEE AHORA
    Elecciones 2025: diputados y senadores que van a renovar banca.
    Legislatura

    Elecciones 2025: diputados y senadores que van a renovar banca en Mendoza

    Las Más Leídas

    Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén
    Videos

    Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

    Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza:  quiénes pueden ingresar.
    Salud

    Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza: quiénes pueden ingresar

    Operativo en Lavalle termina con el secuestro de cocaína rumbo a San Juan
    Intervino la Justicia Federal

    Los emboscaron camino a San Juan y cayeron con varios kilos de cocaína

    Incertidumbre por la serie de pasaportes impresos con fallas
    Documentación con errores

    Miles de pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si tu documento está afectado y qué hacer

    Al conductor del camión se le realizó dosaje de alcohol y dio negativo
    Tragedia fatal

    Una joven murió tras ser embestida por un camión al caerse de una moto en San Martín

    Te Puede Interesar

    El mandatario votó pasadas las 10.30
    Elecciones 2025

    Kicillof se mostró confiado: "Es una elección muy importante; es el momento de la verdad"

    Por Sitio Andino Política
    El episodio ocurrió en el interior de una vivienda de Cuadro La Estación
    Grave hecho

    Agredió a su pareja embarazada, intentó matarse y fue detenido en Tunuyán

    Por Sitio Andino Policiales
    Franco Colapinto dio su mejor esfuerzo.
    automovilismo

    Franco Colapinto 17° en el GP de Italia 2025 en Monza; ganó Verstappen y McLaren completó el podio

    Por Sitio Andino Deportes