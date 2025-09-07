Accidente vial en Maipú: un joven murió tras perder el control de su motocicleta

El joven de 28 años chocó contra una estructura vial Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cómo fue el trágico accidente vial que se cobró la vida de un joven en Maipú El hecho ocurrió alrededor de la 1.15 en la intersección de calles Juan Castelli y Presidente Domingo Faustino Sarmiento. Según informó la Comisaría 54°, la víctima fatal fue identificada como Carlos Samuel Domínguez, quien circulaba a bordo de una motocicleta Triumph 500 cc que le había sido prestada por su amigo, un hombre de 45 años de nacionalidad chilena.

Ambulancia.jpeg El violento choque provocó que saliera despedido varios metros, quedando sin vida en el lugar De acuerdo con las primeras pericias, Domínguez se desplazaba en sentido este-oeste por calle Sarmiento cuando, al no advertir un lomo de burro, perdió el dominio del rodado y terminó impactando contra los caños amarillos que delimitan un zanjón de la calzada. El violento choque provocó que saliera despedido varios metros, quedando sin vida en el lugar. La motocicleta fue hallada a unos 150 metros de distancia.

Al lugar arribó personal policial junto con el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes constataron el deceso. En tanto, efectivos de Policía Científica realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.