Murió en el lugar

Accidente vial en Maipú: un joven murió tras perder el control de su motocicleta

Un accidente vial en Maipú terminó con la vida de un joven de 28 años que perdió el control de su motocicleta y chocó contra una estructura.

El joven de 28 años chocó contra una estructura vial

El joven de 28 años chocó contra una estructura vial

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cómo fue el trágico accidente vial que se cobró la vida de un joven en Maipú

El hecho ocurrió alrededor de la 1.15 en la intersección de calles Juan Castelli y Presidente Domingo Faustino Sarmiento. Según informó la Comisaría 54°, la víctima fatal fue identificada como Carlos Samuel Domínguez, quien circulaba a bordo de una motocicleta Triumph 500 cc que le había sido prestada por su amigo, un hombre de 45 años de nacionalidad chilena.

Lee además
Imagen ilustrativa
Circulaba sin casco

Trágico accidente vial en San Carlos: atropelló a un ciclista, lo mató y se dio a la fuga
Al conductor del camión se le realizó dosaje de alcohol y dio negativo
Tragedia fatal

Una joven murió tras ser embestida por un camión al caerse de una moto en San Martín
Ambulancia.jpeg
El violento choque provocó que saliera despedido varios metros, quedando sin vida en el lugar

El violento choque provocó que saliera despedido varios metros, quedando sin vida en el lugar

De acuerdo con las primeras pericias, Domínguez se desplazaba en sentido este-oeste por calle Sarmiento cuando, al no advertir un lomo de burro, perdió el dominio del rodado y terminó impactando contra los caños amarillos que delimitan un zanjón de la calzada. El violento choque provocó que saliera despedido varios metros, quedando sin vida en el lugar. La motocicleta fue hallada a unos 150 metros de distancia.

Al lugar arribó personal policial junto con el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes constataron el deceso. En tanto, efectivos de Policía Científica realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

Temas
Seguí leyendo

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave

En el ingreso a la Ciudad de Mendoza: cruzó en rojo, chocó una moto y se fugó

Se quedó dormida y causó un choque en cadena en Maipú

Un menor quedó internado en grave estado tras ser atropellado al bajar del micro en Luján

Falleció el joven que estaba grave tras un terrible choque en San Rafael

Trece heridos tras un accidente vial entre colectivos en pleno centro

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

LO QUE SE LEE AHORA
imagenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de guaymallen
Videos

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

Las Más Leídas

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén
Videos

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza:  quiénes pueden ingresar.
Salud

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza: quiénes pueden ingresar

Operativo en Lavalle termina con el secuestro de cocaína rumbo a San Juan
Intervino la Justicia Federal

Los emboscaron camino a San Juan y cayeron con varios kilos de cocaína

Incertidumbre por la serie de pasaportes impresos con fallas
Documentación con errores

Miles de pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si tu documento está afectado y qué hacer

La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó sus candidatos en el departamento sureño video
Elecciones 2025

Sin la candidata"foránea", Cambia Mendoza presentó su lista para el Concejo de Malargüe

Te Puede Interesar

El episodio ocurrió en el interior de una vivienda de Cuadro La Estación
Grave hecho

Agredió a su pareja embarazada, intentó matarse y fue detenido en Tunuyán

Por Sitio Andino Policiales
El resultado de la elección de este domingo en Buenos Aires es clave para el gobierno de Javier Milei. 
análisis

Elecciones 2025: por qué el resultado en provincia de Buenos Aires será clave para Mendoza

Por Cecilia Zabala
Franco Colapinto dio su mejor esfuerzo.
automovilismo

Franco Colapinto 17° en el GP de Italia 2025 en Monza; ganó Verstappen y McLaren completó el podio

Por Sitio Andino Deportes