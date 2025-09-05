demoras en el tránsito

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave

Un peatón de 50 años lucha por su vida. El accidente vial ocurrió en el Acceso Este, frente al Mendoza Shopping.

Por Sitio Andino Policiales

Un grave accidente vial ocurrió este viernes en el Acceso Este, mano al Este, a la altura del Mendoza Shopping, Guaymallén. Un hombre de unos 50 años fue atropellado cuando intentaba cruzar la vía rápida y permanece en estado crítico, según confirmaron fuentes oficiales.

El incidente ocurrió cuando el hombre intentaba cruzar la calzada, y fue violentamente impactado por una camioneta marca Fiorino.

En el lugar trabajaron cinco móviles policiales y una ambulancia de alta complejidad que asistió al herido. Fuentes confirmaron, que el hombre se encuentra “en delicado estado de salud” y fue trasladado al Hospital Central.

El hecho obligó a generar un desvío en la zona, lo que provocó importantes demoras en el tránsito del Acceso Este.

El vehiculo quedó detenido justo en el sitio señalado por una “estrella amarilla” en el asfalto, símbolo que recuerda a otra víctima fatal. Lo que aumenta la conmoción es que, a pocos metros del lugar del atropello, se encuentra una pasarela peatonal que conecta ambas manos del Acceso Este.

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave

