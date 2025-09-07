Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Conocé los resultados del Telekino 2392 del domingo 7 de septiembre de 2025. Revisá tu cartón y mirá si ganaste el juego.

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

El Telekino de este domingo 7 de septiembre sortea, en su edición 2392 en Argentina, un pozo de $1.900.000.000, un viaje a Río de Janeiro para dos personas, un auto 0 kilómetro y una casa estilo americana.

Este sorteo, que se llevará adelante a las 17.15 (transmisión por la TV Pública), pone en juego también cinco premios de $1.700.000 al número del cartón. Conocé todos los resultados y números ganadores para controlar tu cartón y también para revisar el Rekino.

Lee además
telekino: resultados y numeros ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto
Qué determinaron las autoridades fronterizas respecto al Paso Pehuenche este domingo 7 de septiembre
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 7 de septiembre

Cabe recordar que solo se pagarán premios a aquellos tenedores de cupones ganadores que presenten los mismos al momento del cobro.

Resultados del Telekino 2392 del domingo 7 de septiembre

  • Color de cartón: verde

Resultados del REKINO 2392 del domingo 7 de septiembre

Premios con el número de cartón de Telekino

Se llevarán $1.700.000 cada uno

Quiniela de mendoza, juegos de azar, resultados, telekino
Conocé los resultados del sorteo del Telekino de este domingo 7 de septiembre.

Conocé los resultados del sorteo del Telekino de este domingo 7 de septiembre.

¿Qué es el Telekino?

El Telekino es un popular juego familiar de lotería organizado desde 2022 por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires (previamente lo administró la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán), creado en abril de 1992.

Consiste en la extracción individual, desde un bolillero o aparato de sorteo, sin reposición, de quince bolillas de entre una serie de veinticinco, numeradas en forma correlativa desde el 1 (uno) al 25, ambos inclusive, las que se habrán introducido previamente en el citado bolillero.

¿Cómo se juega al Telekino?

Cada cartón tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25. Se realiza un sorteo semanal en el que se extraen 15 bolillas, mediante las cuales se determinará si hubo ganador con 15 aciertos, quien se llevará el pozo máximo.

De no haberlo, el pozo queda vacante y se buscarán ganadores con 14 y de no resultar ningún ganador se buscarán los que hayan obtenido 13, y así sucesivamente hasta llegar a 11. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

¿Qué es el Rekino y cómo se juega?

Por otro lado, en la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, pero estos sirven para participar de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del Telekino.

El Rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

¿Qué otros premios otorga el Telekino?

Además de los sorteos de la modalidad Telekino y Rekino, semanalmente se sortean con el número de cartón distintos premios como casas, autos, electrodomésticos, viajes y premios en efectivo. De este sorteo participan sólo los cartones vendidos por lo que todas las semanas hay ganadores.

¿Cuándo se sortea el Telekino?

El Telekino se sortea todos los domingos a las 17.15 y puede seguirse en vivo por la TV Pública o desde el streaming oficial del juego.

¿Cómo hacer para cobrar el Telekino?

Sólo se pagarán premios a aquellos tenedores de cupones ganadores que presenten los mismos al momento del cobro.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (15 y 14 aciertos).

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.

Cabe recordar que el premio sufrirá una retención impositiva, que representa el 31% del 90% del total de premio.

Temas
Seguí leyendo

La violencia escolar en Mendoza: cómo se aborda y previene una problemática que alarma

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 7 de septiembre

Hoy se celebra el Día del Trabajador Metalúrgico en Argentina: historia y motivo de su celebración

Sube la temperatura, Zonda y nevadas: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo

Falleció Rosa Roisinblit, histórica referente de Abuelas de Plaza de Mayo

Educación refuerza la salud mental en adolescentes: iniciativas de apoyo en escuelas

Miles de pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si tu documento está afectado y qué hacer

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza: quiénes pueden ingresar

LO QUE SE LEE AHORA
Se espera una jornada agradable este domingo 7 de septiembre en Mendoza
El clima

Sube la temperatura, Zonda y nevadas: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo

Las Más Leídas

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén
Videos

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza:  quiénes pueden ingresar.
Salud

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza: quiénes pueden ingresar

Operativo en Lavalle termina con el secuestro de cocaína rumbo a San Juan
Intervino la Justicia Federal

Los emboscaron camino a San Juan y cayeron con varios kilos de cocaína

Incertidumbre por la serie de pasaportes impresos con fallas
Documentación con errores

Miles de pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si tu documento está afectado y qué hacer

La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó sus candidatos en el departamento sureño video
Elecciones 2025

Sin la candidata"foránea", Cambia Mendoza presentó su lista para el Concejo de Malargüe

Te Puede Interesar

El episodio ocurrió en el interior de una vivienda de Cuadro La Estación
Grave hecho

Agredió a su pareja embarazada, intentó matarse y fue detenido en Tunuyán

Por Sitio Andino Policiales
El resultado de la elección de este domingo en Buenos Aires es clave para el gobierno de Javier Milei. 
análisis

Elecciones 2025: por qué el resultado en provincia de Buenos Aires será clave para Mendoza

Por Cecilia Zabala
Franco Colapinto dio su mejor esfuerzo.
automovilismo

Franco Colapinto 17° en el GP de Italia 2025 en Monza; ganó Verstappen y McLaren completó el podio

Por Sitio Andino Deportes