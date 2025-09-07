Axel Kicillof convocó a Milei a reunirse y dejó un mensaje nacional: "Hay otro camino en Argentina y hoy empezamos a recorrerlo"

Luego de que Javier Milei hablara desde el búnker libertario y anunciara una continuidad del rumbo económico, pero cambios en la estrategia política, el gran ganador de la noche en las elecciones de la provincia de Buenos Aires , el gobernador Axel Kicillof , festejó el triunfo de Fuerza Patria junto a la militancia y dirigencia peronista.

Tras agradecer a la dirigencia, militancia, candidatos y principales figuras del movimiento — Cristina Kirchner ("injustamente detenida", dijo), Sergio Massa y Juan Grabois, entre ellos —, el mandatario bonaerense destacó que en las urnas se logró "una victoria aplastante" .

Elecciones legislativas El peronismo arrasó en provincia de Buenos Aires: Kicillof se fortalece y Milei recibe un duro golpe

Elecciones bonaerenses Euforia en el kicillofismo: "Hoy la Provincia le puso un freno al modelo de Javier Milei"

Kicillof describió la jornada como “un intervalo de alegría reparadora y necesaria” , pese al contexto económico: “Sé muy bien que nuestro pueblo la está pasando mal, pero con una boleta logramos ponerle freno a este gobierno de Milei” , expresó.

También remarcó que la provincia se conduce con una lógica distinta a la Nación: “El gobierno de la Provincia es un escudo y una red para defender y proteger a nuestro pueblo” , señaló.

Axel Kicillof, elecciones provincia buenos aires 07-09-25 (02) Axel Kicillof, el gran ganador de las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires. Foto: NA

Mensajes de Axel Kicillof a Javier Milei y críticas a la gestión nacional

El mandatario advirtió que el resultado obliga a la Casa Rosada a cambiar de rumbo:

“Las urnas le dijeron que no se puede frenar la obra pública” .

“No se le puede pegar a los jubilados ni abandonar a las personas con discapacidad” .

“No se puede desfinanciar la salud, la ciencia ni la educación” .

“El pueblo te dio una orden: no podés gobernar para las corporaciones y los que más tienen, goberná para el pueblo”.

“Ganamos sin odio ni insultos”

En otro tramo de su discurso, Kicillof destacó que el resultado se alcanzó sin caer en la confrontación verbal: “Ganamos sin utilizar el insulto ni el lenguaje de odio que quieren poner de moda. Cuando uno tiene razón no hace falta faltar el respeto ni gritar”, afirmó.

Además, aclaró que la victoria no busca desestabilizar: “Los que están desequilibrando la economía son los que gobiernan la Nación”, dijo, y pidió ocuparse de “los más vulnerables”.

Embed

La convocatoria de Axel Kicillof al resto de los gobernadores y el pedido a Milei

Kicillof llamó a la unidad del peronismo y más allá de sus fronteras, asegurando que “ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir sumando fuerzas” ajenas al movimiento justicialista.

También adelantó que trabajará con gobernadores de otras provincias frente a las políticas nacionales: “El bonaerense es un pueblo solidario, gobierne quien gobierne”.

Finalmente, envió un mensaje al Presidente: “Es imperioso reunirnos, soy autoridad de una provincia donde vive el 40% de los argentinos. Espero mañana el llamado: tené el coraje y la valentía para ponerte de acuerdo”.

El mensaje de Cristina Kirchner en los festejos de Fuerza Patria

Previo al discurso del mandatario, en el escenario se escuchó un mensaje grabado de Cristina Fernández de Kirchner, desde su departamento de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. "Saludo al pueblo de mi querida Provincia de Buenos Aires en esta jornada realmente histórica, en la que decidimos ponerle un limite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos: los que lo votaron y los que no", analizó la expresidenta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1964841149740261515&partner=&hide_thread=false ¿Viste Milei?...



Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis.



Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco.



Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 8, 2025

"Espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura como él lo hace. Tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de PBA, que representa el 40% de la población a nivel nacional. Este resultado me llena de orgullo y de una inmensa responsabilidad por esta patria que tanto amamos", sintetizó la dirigente peronista.