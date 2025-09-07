Elecciones 2025

Axel Kicillof convocó a Milei a reunirse y dejó un mensaje nacional: "Hay otro camino en Argentina y hoy empezamos a recorrerlo"

El gobernador se posicionó como la antítesis de Javier Milei y ponderó el modelo de esa provincia como un "escudo para defender y proteger a nuestro pueblo" del gobierno nacional. Convocó a ampliar al peronismo.

El mandatario bonaerense habló en La Plata tras el triunfo electoral

Foto: NA

Tras agradecer a la dirigencia, militancia, candidatos y principales figuras del movimiento —Cristina Kirchner ("injustamente detenida", dijo), Sergio Massa y Juan Grabois, entre ellos—, el mandatario bonaerense destacó que en las urnas se logró "una victoria aplastante".

“Esto no es un búnker, es una fiesta popular”

Kicillof describió la jornada como “un intervalo de alegría reparadora y necesaria”, pese al contexto económico: “Sé muy bien que nuestro pueblo la está pasando mal, pero con una boleta logramos ponerle freno a este gobierno de Milei”, expresó.

También remarcó que la provincia se conduce con una lógica distinta a la Nación: “El gobierno de la Provincia es un escudo y una red para defender y proteger a nuestro pueblo”, señaló.

Axel Kicillof, elecciones provincia buenos aires 07-09-25 (02)
Axel Kicillof, el gran ganador de las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires.

Mensajes de Axel Kicillof a Javier Milei y críticas a la gestión nacional

El mandatario advirtió que el resultado obliga a la Casa Rosada a cambiar de rumbo:

  • “Las urnas le dijeron que no se puede frenar la obra pública”.

  • “No se le puede pegar a los jubilados ni abandonar a las personas con discapacidad”.

  • “No se puede desfinanciar la salud, la ciencia ni la educación”.

  • “El pueblo te dio una orden: no podés gobernar para las corporaciones y los que más tienen, goberná para el pueblo”.

“Ganamos sin odio ni insultos”

En otro tramo de su discurso, Kicillof destacó que el resultado se alcanzó sin caer en la confrontación verbal: “Ganamos sin utilizar el insulto ni el lenguaje de odio que quieren poner de moda. Cuando uno tiene razón no hace falta faltar el respeto ni gritar”, afirmó.

Además, aclaró que la victoria no busca desestabilizar: “Los que están desequilibrando la economía son los que gobiernan la Nación”, dijo, y pidió ocuparse de “los más vulnerables”.

La convocatoria de Axel Kicillof al resto de los gobernadores y el pedido a Milei

Kicillof llamó a la unidad del peronismo y más allá de sus fronteras, asegurando que “ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir sumando fuerzas” ajenas al movimiento justicialista.

También adelantó que trabajará con gobernadores de otras provincias frente a las políticas nacionales: “El bonaerense es un pueblo solidario, gobierne quien gobierne”.

Finalmente, envió un mensaje al Presidente: “Es imperioso reunirnos, soy autoridad de una provincia donde vive el 40% de los argentinos. Espero mañana el llamado: tené el coraje y la valentía para ponerte de acuerdo”.

El mensaje de Cristina Kirchner en los festejos de Fuerza Patria

Previo al discurso del mandatario, en el escenario se escuchó un mensaje grabado de Cristina Fernández de Kirchner, desde su departamento de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. "Saludo al pueblo de mi querida Provincia de Buenos Aires en esta jornada realmente histórica, en la que decidimos ponerle un limite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos: los que lo votaron y los que no", analizó la expresidenta.

"Espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura como él lo hace. Tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de PBA, que representa el 40% de la población a nivel nacional. Este resultado me llena de orgullo y de una inmensa responsabilidad por esta patria que tanto amamos", sintetizó la dirigente peronista.

