Así será la Boleta Única con las que se votará en las elecciones 2025 en Mendoza

La Junta Electoral de la provincia de Mendoza oficializó el modelo de Boleta Única para las elecciones 2025 de octubre.

Aprobaron el modelo de boleta única que se utilizará en la provincia de Mendoza en las elecciones 2025.

Aprobaron el modelo de boleta única que se utilizará en la provincia de Mendoza en las elecciones 2025.

 Por Florencia Martinez del Rio

La H. Junta Electoral de la provincia de Mendoza aprobó este jueves el modelo de Boleta Única que se utilizará en las elecciones 2025 del próximo 26 de octubre para elegir candidatos provinciales y municipales. En las escuelas también habrá otra boleta para votar a nivel nacional.

El organismo dispuso que el diseño provincial "siga un criterio similar al de la boleta nacional", para intentar "brindar mayor claridad a los electores y facilitar la tarea de las autoridades de mesa".

De este modo, las boletas para cargos provinciales y municipales tendrán:

  • Fondo en color y el logo del partido en el encabezado.
  • Casillero para optar por lista completa.
  • Los cargos de senadores, diputados y concejales en las respectivas columnas.
boleta unica
La Junta Electoral de la provincia de Mendoza aprobó el modelo de Boleta Única que se utilizará en las elecciones de octubre.

La Junta Electoral de la provincia de Mendoza aprobó el modelo de Boleta Única que se utilizará en las elecciones de octubre.

Asimismo, la Junta Electoral informó que el orden de aparición de frentes y partidos políticos en las boletas locales se establecerá conforme al sorteo nacional.

Los frentes provinciales y departamentales se ubicarán a la derecha de la boleta, manteniendo la secuencia establecida en el sorteo nacional. Si se tratase de más de un partido, se sorteará el lugar continuo a la derecha.

Elecciones 2025 en Mendoza: qué y cómo se vota

Estas elecciones se realizarán en conjunto con las nacionales, ya que así las convocó el gobernador Alfredo Cornejo. En estos comicios se elegirán 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales, repartidos entre las cuatro secciones que agrupa los departamentos. Además, los mendocinos votarán por 5 diputados nacionales

A su vez, se elegirá la mitad de los concejales en la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe. En el resto, votarán cargos municipales el 22 de febrero de 2026.

Se votará con Boleta Única de Papel (BUP) y los votantes encontrarán doble urna, una para los candidatos nacionales y otra para los provinciales, con distintos diseños.

La otra boleta única con la que se votará

Cada elector recibirá dos boletas: una nacional, para elegir diputados nacionales, y otra provincial, que acaba de oficializar la Junta Electoral, para elegir senadores, diputados provinciales y concejales municipales, si corresponde. La boleta nacional tendrá una fotografía del primer candidato en el centro y casilleros para marcar la opción.

boleta única nacional
Modelo boleta única nacional.

Modelo boleta única nacional.

Los frentes que competirán en las elecciones 2025 de la provincia de Mendoza

Ocho son los frentes y partidos que competirán en las elecciones legislativas de octubre: La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, Fuerza Justicialista Mendoza, Frente Verde, Alianza Provincias Unidas, Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), Protectora Fuerza Política, Frente Libertario Demócrata y Partido de los Jubilados.

