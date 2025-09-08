Mercado en tensión: fuerte caída de acciones y bonos tras la derrota de LLA en Buenos Aires

Mercado en tensión: fuerte caída de acciones y bonos tras derrota de LLA en Buenos Aires

En Wall Street, los papeles de las empresas locales registraron retrocesos significativos, encabezados por el Grupo Financiero Galicia (GGAL -15%), seguido por Edenor (EDN -13%), BBVA Argentina (BBAR -13%), Pampa Energía (PAMP -13%), Supervielle (SUPV -12,8%) y Banco Macro (BMA -12,24%).

El mal clima se extendió a otras compañías de peso, como Transportadora de Gas del Sur (TGS -11%), YPF (-10,41%), Loma Negra (LOMA -10%), Vista Energy (VIST -9,77%) y Central Puerto (CEPU -8,5%), todas con pérdidas de dos dígitos que reflejan la desconfianza de los inversores.

Los bonos en dólares, también en rojo La presión también se trasladó a los bonos en dólares, que profundizaron la tendencia bajista. El Global 2035 retrocedió hasta un 8%, mientras que el Global 2041 y el Global 2046 acompañaron con descensos similares. En consecuencia, el riesgo país, medido por el índice de J.P. Morgan, volvió a superar la barrera de los 1.000 puntos básicos, encendiendo nuevas alertas en los mercados/ Ámbito Financiero