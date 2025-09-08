EN ROJO

Mercado en tensión: fuerte caída de acciones y bonos tras la derrota de LLA en Buenos Aires

El mercado financiero inició la semana en baja. Las acciones en Wall Street y bonos en dólares cayeron tras la derrota oficialista en las elecciones 2025.

En Wall Street, los papeles de las empresas locales registraron retrocesos significativos, encabezados por el Grupo Financiero Galicia (GGAL -15%), seguido por Edenor (EDN -13%), BBVA Argentina (BBAR -13%), Pampa Energía (PAMP -13%), Supervielle (SUPV -12,8%) y Banco Macro (BMA -12,24%).

El mal clima se extendió a otras compañías de peso, como Transportadora de Gas del Sur (TGS -11%), YPF (-10,41%), Loma Negra (LOMA -10%), Vista Energy (VIST -9,77%) y Central Puerto (CEPU -8,5%), todas con pérdidas de dos dígitos que reflejan la desconfianza de los inversores.

Los bonos en dólares, también en rojo

La presión también se trasladó a los bonos en dólares, que profundizaron la tendencia bajista. El Global 2035 retrocedió hasta un 8%, mientras que el Global 2041 y el Global 2046 acompañaron con descensos similares. En consecuencia, el riesgo país, medido por el índice de J.P. Morgan, volvió a superar la barrera de los 1.000 puntos básicos, encendiendo nuevas alertas en los mercados/ Ámbito Financiero

