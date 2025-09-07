La autocrítica de Javier Milei: "De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores"

Con amplia diferencia, Fuerza Patria se impuso en las elecciones legislativas 2025 de Buenos Aires y se posiciono con una diferencia de alrededor de 15 puntos porcentuales . Los resultados son por demás adversos para el presidente Javier Milei , desde el búnker de La Libertad Avanza (LLA) prometió corregir "todos los errores" de su administración.

El mandatario arribó al búnker ubicado en Gonnet, La Plata, junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . Allí los esperaban candidatos seccionales, militantes y parte de su gabinete, entre ellos Santiago Caputo , los ministros Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación) y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio .

Pasadas las 21 horas, los resultados del escrutinio provisorio indicaron que el oficialismo provincial consiguió una amplia diferencia en las urnas . Para entonces, el desconcierto que se sentía desde algunas horas antes entre los presentes ya no se podía ocultar. Exceptuado de ello queda el ministro de Economía, Luis Caputo , quien no dio el presente en el escenario durante la alocución del libertario.

En el escenario del búnker de LLA, Milei estuvo acompañado por su hermana, Karina Milei, y su gabinete.

En el discurso post derrota, Javier Milei admitió que revisarían cuestiones vinculadas a la estrategia política, no así en materia económica, la cual aseveró que "profundizará" y "no nos moveremos ni un milímetro".

En rigor, sus primera palabras fueron para reconocer que sufrieron una "clara derrota". "Si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados y hoy no han sido positivos. Tuvimos un revés electoral y hay que aceptarlo", precisó.

"Naturalmente, a medida que vayamos completando los resultados, tendrá lugar un profundo análisis de datos, lo que llevará a corregir aquellas cosas en las que nos hemos equivocado. No hay opción de repetir los errores de cara al futuro", prometió el libertario.

"El rumbo no solo se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más", expresó Javier Milei desde el búnker de LLA.

Esto, cabe destacar, sería en el campo de lo político, puesto que Milei reafirmó que sus medidas económicas serán defendidas "con uñas y dientes", especialmente lo referido al equilibrio fiscal. "El rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir manteniendo una fuerte restricción monetaria; vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos y vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación", enumeró.

Luis Petri, Santiago Caputo y Mario Lugones, durante el discurso de Javier Milei.

Luego, destacó que continuarán "redoblando esfuerzos y mejorando nuestra política de capital humano; dando su lucha contra la inseguridad; a mantener las reformas en el plano del andamiaje legal de la Argentina" y manteniendo la "profundización de los vínculos con el mundo".

Tras la derrota frente a Fuerza Patria, Milei apuntó contra el peronismo

Las elecciones legislativas 2025 en provincia de Buenos Aires dejaron un contundente triunfo del peronismo, que se presentó como "Fuerza Patria". Los resultados del escrutinio provisorio, que se difundieron a las 21, son categóricos: 47,05 por ciento para Fuerza Patria, contra 33,83% para La Libertad Avanza, con el 91,24% de mesas escrutadas hacia las 22:30 horas.

El batacazo tomó por sorpresa a los libertarios, cuyo líder, Javier Milei, precisó que da cuenta de "un desempeño [del justicialismo] en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutiva".

Luego, explicó: "Han puesto [en estos comicios] todo el aparato peronista que manejan desde hace más de 40 años de manera muy eficiente. Por lo tanto, tal como veníamos señalando, esto iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos. Hicieron la mejor elección posible porque estaban en juego sus cargos y sus distritos. Este es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre, en las elecciones nacionales", completó.