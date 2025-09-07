Las reacciones en Mendoza tras el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires

La contundente victoria del peronismo (Fuerza Patria) en la provincia de Buenos Aires tuvo fuertes repercusiones a nivel nacional, por la solidez del triunfo electoral y por la cercanía con los comicios parlamentarios nacionales del 26 de octubre , donde se abre un interrogante respecto a la performance de La Libertad Avanza .

Si bien las reacciones fueron apareciendo tímidamente, al transcurrir las horas, dirigentes de Mendoza de diferente pertenencia política se expresaron en redes sociales , principalmente con mensajes hacia el presidente Javier Milei y su gobierno .

Elecciones 2025 Kicillof convocó a Milei a reunirse y dejó un mensaje nacional: "Hay otro camino en Argentina y hoy empezamos a recorrerlo"

Uno de los más llamativos, quizás, fue el de la vicegobernadora Hebe Casado , a quien tiempo atrás se le negó su afiliación a LLA, situación que todavía se mantiene . La dirigente sanrafaelina apeló a un hashtag que viene utilizando últimamente, para marcar sus diferencias con la conducción violeta (provincial y nacional): " #TeLoDije" .

" Delegar la política a las personas equivocadas trae consecuencias . Destratar a quienes quieren un país mejor también. Reciclar lo peor del pasado no es bueno. Están a tiempo de hacer lo correcto . Se los dice alguien apartidaria. Saludos cordiales", posteó la segunda del Ejecutivo provincial, aludiendo a muchas de los acontecimiento que ha afrontado personalmente.

También se expidió el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Julio Cobos, uno de los líderes de ese partido que más ha cuestionado la gestión libertaria desde sus inicios. "No alcanza con eslóganes de campaña: la ciudadanía espera resultados. El Gobierno bajó la inflación, pero a costa de una fuerte recesión, pérdida del poder adquisitivo e intervención cambiaria con reservas del BCRA. El mercado lo percibe y se ve en la suba del riesgo país", planteó el exvicepresidente.

El también exgobernador evaluó que la propia Casa Rosada nacionalizó una elección provincial, por lo tanto el análisis debe hacerse bajo esos términos. "La derrota obliga a replantear la política económica: no sólo pensar en lo financiero, sino en la producción, el desarrollo y el trabajo", postuló.

En cuanto a los efectos de los comicios, Cobos señaló que el oficialismo nacional debe "rever su relación con la oposición y buscar consensos en temas clave que ha desconocido: jubilaciones, obra pública, discapacidad, universidades, respeto al federalismo y un Presupuesto Nacional". Una postura que el radical sostiene desde su banca en la cámara baja hace tiempo, que lo llevó a enfrentarse al Ejecutivo provincial y a Alfredo Cornejo, aliado de Milei en Mendoza.

"La errada estrategia electoral oficialista dividió al PRO, a la UCR y a la propia Libertad Avanza, pero terminó uniendo al peronismo. El resultado se vio en las urnas y es un mensaje claro también para Cambia Mendoza, que deberá afrontar esta realidad en las próximas elecciones", sentenció.

Respecto al cornejismo, en Casa de Gobierno reinó el "silenzio stampa", más allá de algunas consideraciones en off. Muchas de ellas, críticas hacia la estrategia electoral elegida en Mendoza. El primer mandatario, a diferencia de otros de sus pares, optó por no expedirse en sus redes.

Alfredo Cornejo, Javier Milei, visista Mendoza septiembre 2024.jfif Alfredo Cornejo optó por el silencio tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Del espectro libertario, solo el diputado nacional (y candidato a renovar banca en octubre por el frente LLA + CM) Álvaro Martínez, planteó que el resultado de las urnas bonaerenses "nos deja una enseñanza: corregir errores y redoblar esfuerzos". Sin embargo, se mostró optimista a futuro: "Perder una batalla no es perder la guerra. Vamos a seguir con el cambio profundo que le prometimos a los argentinos. En octubre la libertad avanza, y vamos a ganar".

Qué dijo el peronismo mendocino sobre el triunfo en provincia de Buenos Aires

En cuanto al peronismo, se expidieron algunas de sus principales figuras. Por el lado de los intendentes, el maipucino Matías Stevanato felicitó puntualmente a Kicillof y Sergio Massa, evitando mencionar a Cristina Fernández Kirchner o algún referente de La Cámpora. "Gracias al trabajo colectivo logramos la unidad, el camino indispensable para esta victoria. Este es un gran paso para poner un límite al gobierno nacional", escribió uno de los dirigentes justicialistas que suena como candidato a gobernador en 2027.

"Estos resultados demuestran que la esperanza sigue intacta y que la Justicia Social siempre está por encima del odio", sumó el diputado nacional Adolfo Bermejo. En la misma sintonía se expresó su compañero de banca Martín Aveiro, uno de los principales "kicillofistas" de Mendoza, quien remarcó que "el triunfo confirma que la mejor campaña es la gestión". "Ante el abandono nacional, la ciudadanía eligió cercanía y trabajo real. Menos violencia verbal, más gestión y empatía", cerró.

También se manifestó el primer candidato a diputado nacional por "Fuerza Justicialista" en Mendoza y presidente del Partido Justicialista, Emir Félix, quien puntualizó que la elección bonaerense "es la clara muestra del descontento de la población con el ajuste, la pérdida de empleo, la falta de rumbo económico y la violencia". "Los argentinos están tomando nota de la crueldad del gobierno nacional y lo hacen saber en las urnas. El Presidente debe actuar con responsabilidad y modificar inmediatamente el rumbo. En Mendoza sumamos fuerzas para ponerle un límite a Milei", completó el sanrafaelino, en referencia al proceso de unidad que también se desarrolló en la Provincia.

Del lado del kirchnerismo, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti retuiteó la publicación de Cristina, junto a la frase "el 26 de octubre más que nunca". Más enfática fue la candidata a diputada nacional para esos comicios, Marisa Uceda, quien postuló que "el pueblo habló en PBA: Fuerza Patria gana porque la gente se cansó de los gritos, de perder laburo, de que se metan con médicos y docentes, de que el sueldo no alcance y de que castiguen a los jubilados".

"El 26 de octubre vamos a ponerle un límite a este gobierno de crueles en todo el país. PD: Los clavos úsenlos para hacer la obra pública que han dejado abandonada en todo el país", sentenció, en relación a la frase que había lanzado Javier Milei en campaña, respecto a que estos comicios servirían para "poner el último clavo en el cajón del kirchnerismo". Una definición que claramente hoy quedó obsoleta.