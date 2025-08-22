El presidente de La Libertad Avanza resiste a Hebe Casado: por qué no la quiere afiliar

La vicegobernadora Hebe Casado sigue sin estar afiliada al partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza. Luego de que pegara un portazo al PRO, la vice de Alfredo Cornejo intentó sumarte a las filas libertarias, algo que todavía no logro.

El presidente de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano , es quien debe "ingresar" la ficha de afiliación que Casado presentó en mayo . Y él admitió su decisión de no hacerlo.

Claramente, su decisión fue abritraria y no una cuestión de tiempos ya que -por ejemplo- con la confirmación de Luis Petri como cabeza de lista de candidatos a diputados nacionales por la alianza Cambia Mendoza y La Libertad Avanza ; y el pase de Álvaro Martínez , ex PRO que ahora figura en tercer lugar; sus afiliaciones a LLA se concretaron de manera fugaz.

Sobre esto, Correa Llano explicó: "En el caso de Luis, él forma parte del Gobierno Nacional desde un principio y, como siempre lo transmitimos, es natural, al igual que ocurrió con Patricia Bullrich. También Álvaro, que ya formaba parte del bloque de La Libertad Avanza , hoy integra la lista y su afiliación al partido se formalizó".

Así lo señaló este martes tras participar de la presentación de los candidatos a diputados nacionales de LLA+CM.

Presentación candidato, alianza, cambia mendoza, la libertad avanza, alvaro martinez, facundo correa llanos, pamela verasay Este jueves la vicegobernadora Hebe Casado y el titular de LLA, Facundo Correa Llano, estuvieron juntos en el acto de presentación de candidatos a diputados nacionales. Foto: Yemel Fil

Por qué resiste la afiliación de Hebe Casado

El libertario explicó que la afiliación de Hebe Casado, está en stand by: "Hoy ella representa institucionalmente y forma parte de Cambia Mendoza, del gobierno provincial. Entendemos que ese es el camino que debe seguir", dijo Correa Llano dejando en claro la diferencia entre LLA y CM; pese a la alianza electoral

Según el presidente del partido, estas decisiones buscan mantener la coherencia interna del espacio mientras se sostiene la alianza con Cambia Mendoza, considerada la opción más estratégica para la provincia.

Presentación candidato, alianza, cambia mendoza, la libertad avanza, facundo correa llano Facundo Correa Llano, presidente de LLA, resiste la incorporación de Hebe Casado a su partido. Foto: Yemel Fil

Por qué Hebe Casado se fue del PRO

La decisión de la vice de desafiliarse del PRO se dio tras la salida de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, enemistada con Mauricio Macri. Mientras que en la provincia de Mendoza la situación del partido era de una interna feroz entre el sector de Casado y el de Gabriel Pradines (macrista), que le ganó la interna a la vicegobernadora.