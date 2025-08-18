Elecciones 2025 en Mendoza: quiénes dejan sus bancas y los candidatos que buscan un lugar

Los legisladores que terminan su mandato y los nombres que competirán en estas elecciones 2025 para sucederlos.

Este vuelve a ser un año electoral clave para la provincia de Mendoza . Con las listas ya definidas, te contamos cuáles son los legisladores que finalizan su mandato y quiénes intentarán ocupar esas bancas a partir de diciembre tras los resultados de las elecciones 2025 .

En esta oportunidad, se renuevan 24 diputados y 19 senadores provinciales , además de cargos nacionales y la mitad de los Concejos Deliberantes en los 18 departamentos. Al igual que en 2023, los comicios se realizarán con doble sistema de Boleta Única de Papel: la provincial y la nacional, que debutará este año.

Por Mendoza, en la Cámara de Diputados de la Nación terminan sus períodos Adolfo Bermejo (PJ), Julio Cobos (UCR), Álvaro Martínez (LLA), Liliana Paponet (PJ) y Pamela Verasay (UCR) .

Los espacios políticos ya definieron quiénes buscarán sucederlos. En el oficialismo, la UCR apuesta a mantener la banca de Verasay, mientras que el peronismo apostó por la unidad, y encabeza la lista el presiedente del PJ, Emir Félix. Por su parte, La Libertad Avanza , que sorprendió en 2023 con tres de los cinco diputados electos, buscará consolidar su representación en el Congreso pero en alianza con la UCR: el candidato elegido para encabezar la lista es el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, que se salió de las filas radicales para sumarse a Las Fuerzas del Cielo.

En el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza apuestan a quedarse con tres de las cinco bancas.

Quiénes dejan sus bancas en Mendoza

En la Cámara de Diputados de Mendoza, por la UCR terminan mandato Cecilia Rodríguez, Jorge López, Evelin Pérez, Mauricio Di Césare, Daniel Llaver, Giuliana Díaz, Claudia Salas, Ricardo Tribiño, Flavia Dalmau, Gisela Valdez y José Manuel Vílchez.

Por el PJ, dejan sus bancas Gustavo Perret, Valentina Morán, Juan Pablo Gulino, Natalia Vicencio, Roxana Escudero y Julio Villafañe.

También vencen los mandatos de Emanuel Fugazzotto (Partido Verde), Mauricio Torres (Hacer por Mendoza), José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos), Gabriel Vilche (Unión PRO), Guillermo Mosso y Enrique Thomas (PRO Libertad) y Laura Balsells Miró (PRO).

En el caso del Senado provincial, por la UCR se despiden María Ana, Alejandro Diumenjo, Ángela Floridia, Abel Freidemberg, Martín Kerchner, Claudia Najul, Jésica Laferte, Fernanda Sabadín y Mariana Zlobec.

En el PJ, los que finalizan su período son Alejandra Barro, Adriana Cano, Mercedes Derrache, Cristina Gómez, Helio Perviú, Pedro Serra y Gerardo Vaquer.

Por La Unión Mendocina, vencen los mandatos de Valentín González y Gabriel Pradines.

Se renuevan 24 diputados y 19 senadores provinciales.

Quiénes son los candidatos para estas elecciones 2025

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Diputados Nacionales

Luis Alfonso Petri

Pamela Fernanda Verasay

Álvaro Martínez

María Julieta Metral Asensio

Mauricio Oscar Pinti Clop

Senadores Provinciales

Primer Distrito

Patricia Sánchez

Lucas Fosco

Segundo Distrito

Néstor Majul

Alejandra Carina Gómez

Tercer Distrito

Martín Kerchner Tomba

Macarena Soledad D´Ambrogio

Cuarto Distrito

Leonardo Yapur

María Carolina Loparco

Diputados Provinciales

Primer Distrito

Julián SadofschI

María Inés Ramos

Segundo Distrito

Griselda Petri

Pablo Castro

Tercer Distrito

Melisa Martínez Malanca

Carlos Federico Palazzo

Cuarto Distrito

Alejandra Torti

Nicolás de Pedro Buttini

Frente Fuerza Justicialista

Diputados Nacionales

Emir Félix

Marisa Uceda

Matías Stevanato

Senadores provinciales

Primer Distrito

Adriana Cano

Gustavo Valls

Segundo Distrito

Luis Novillo

María Luz Llorens

Tercer Distrito

Omar ParisI

Alejandra Pantas

Cuarto Distrito

Pedro Serra

Liliana Paponet

Diputados Provinciales

Primer Distrito

Lucas Ilardo

Lidia Quintana

Segundo Distrito

Matías Montes

Juana Moreno

Tercer Distrito

Julio Villafañe

Valeria Encinas

Cuarto Distrito

Gustavo Perret

Alejandra Barro

Frente Verde

Diputados Nacionales

Mario Vadillo

Belén Bobba

Dugas Chappel

Senadores Provinciales

Primer Distrito

Ricardo García

Segundo Distrito

Manuel Verfaguer

Tercer Distrito

Ernesto Mancinelli

Cuarto Distrito

Fabiola Carrión

Diputados Provinciales

Primer Distrito

Emanuel Fugazzotto

Segundo Distrito

Alejandro Verón

Tercer Distrito

Florencia Galvani

Cuarto Distrito

Martín Palma

Frente Libertario Demócrata

Diputados Nacionales

Gabriel Sottile

Mariel Maestri

Gastón Pescarmona

Senadores Provinciales

Primer Distrito

Pedro García Espetxe

Segundo Distrito

Damián Córdoba

Tercer Distrito

Cristian Cuatrocchi

Cuarto Distrito

Carlos Lagos

Diputados Provinciales

Primer Distrito

Catalina Garay Lima

Segundo Distrito

Fabián Bello

Tercer Distrito

Hugo Gottardini

Cuarto Distrito

Martín Marcianesi

Protectora

Diputados Nacionales

Carolina Jacky

Sebastián Zelada

Senadores Provinciales

Primer Distrito

Daniel Orozco

Cecilia Pérez

Segundo Distrito

Mario Prospitti

Estela Arrieta

Tercer Distrito

Pablo Cazabán

Luciana Arenas

Cuarto Distrito

Jolanta Lucero

Mateo Mata

Diputados Provinciales

Primer Distrito

José Luis Ramón

Lucía Ramos

Segundo Distrito

Moises Nasiff

Ernestina Varela

Tercer Distrito

Alberto Pont

Nancy Peralta

Cuarto Distrito

Alec Juliao

María Fernanda Lucero

Provincias Unidas

Diputados Nacionales

Jorge Difonso

Flavia Manoni

Jorge Palero

Senadores Provinciales

Primer Distrito

Federico Abalos

Segundo Distrito

Daniel Disero

Tercer Distrito

Vanesa Riera

Cuarto Distrito

Cecilia Bielli

Diputados Provinciales

Primer Distrito

Roberto Righi

Segundo Distrito

Gerardo Santarelli

Tercer Distrito

Laura Balsells Miró

Cuarto Distrito

Gustavo Majstruk

Frente de Izquierda - Unidad

Diputados nacionales

Micaela Blanco Minoli

Nicolás Fernández

Marta Bernabeu

Nicolás Cortez

Julieta Uceda

Senadores provinciales

Primer Distrito

Marcia Marianetti

Sergio Morán

Segundo Distrito

Martín Rodríguez

Verónica Paiz

Tercer Distrito

Rafael Sosa

Marina Quiroga

Cuarto Distrito

Hernán Pujol

María Justina Correa

Diputados provinciales

Primer Distrito

Lautaro Jiménez

Noelia Barbeito

Segundo Distrito

Tupac Coletti Roumec

Daniela Luna

Tercer Distrito

Cecilia Soria

Ramiro Gorigoitia

Cuarto Distrito

Lihuen Albornoz Antúnez

Edgard Sotorres

Partido de los Jubilados

Diputados Nacionales

Sin candidatos

Senadores Provinciales

Primer Distrito

Bruno Oropel

Romina Venegas

Segundo Distrito

Juan Pablo Baro

Lorena Pereyra

Tercer Distrito

Carlos Samudio

Adriana Calderón

Cuarto Distrito

Luis Ghisleni

Sofía Venegas

Diputados Provinciales

Primer Distrito

Carlos Zalazar

Elizabeth Rojas

Segundo Distrito

Isabel Grosso

Salvador Buenasorte

Tercer Distrito

Daniel Oscar Sueño

Mónica Riquelme

Cuarto Distrito

Laura Carrasco Yunez

Daniel Alejandro Barcudi