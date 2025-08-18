Elecciones 2025 en Mendoza: quiénes dejan sus bancas y los candidatos que buscan un lugar

En esta oportunidad, se renuevan 24 diputados y 19 senadores provinciales, además de cargos nacionales y la mitad de los Concejos Deliberantes en los 18 departamentos. Al igual que en 2023, los comicios se realizarán con doble sistema de Boleta Única de Papel: la provincial y la nacional, que debutará este año.
Por Mendoza, en la Cámara de Diputados de la Nación terminan sus períodos Adolfo Bermejo (PJ), Julio Cobos (UCR), Álvaro Martínez (LLA), Liliana Paponet (PJ) y Pamela Verasay (UCR).
diputados nacionales por mendoza.jpg
Dejan su banca Adolfo Bermejo, Julio Cobos, Pamela Verasay, Álvaro Martínez y Liliana Paponet. Los candidatos a sucederlos en estas elecciones 2025.
Los espacios políticos ya definieron quiénes buscarán sucederlos. En el oficialismo, la UCR apuesta a mantener la banca de Verasay, mientras que el peronismo apostó por la unidad, y encabeza la lista el presiedente del PJ, Emir Félix. Por su parte, La Libertad Avanza, que sorprendió en 2023 con tres de los cinco diputados electos, buscará consolidar su representación en el Congreso pero en alianza con la UCR: el candidato elegido para encabezar la lista es el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, que se salió de las filas radicales para sumarse a Las Fuerzas del Cielo.
En el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza apuestan a quedarse con tres de las cinco bancas.
Quiénes dejan sus bancas en Mendoza
En la Cámara de Diputados de Mendoza, por la UCR terminan mandato Cecilia Rodríguez, Jorge López, Evelin Pérez, Mauricio Di Césare, Daniel Llaver, Giuliana Díaz, Claudia Salas, Ricardo Tribiño, Flavia Dalmau, Gisela Valdez y José Manuel Vílchez.
Por el PJ, dejan sus bancas Gustavo Perret, Valentina Morán, Juan Pablo Gulino, Natalia Vicencio, Roxana Escudero y Julio Villafañe.
También vencen los mandatos de Emanuel Fugazzotto (Partido Verde), Mauricio Torres (Hacer por Mendoza), José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos), Gabriel Vilche (Unión PRO), Guillermo Mosso y Enrique Thomas (PRO Libertad) y Laura Balsells Miró (PRO).
En el caso del Senado provincial, por la UCR se despiden María Ana, Alejandro Diumenjo, Ángela Floridia, Abel Freidemberg, Martín Kerchner, Claudia Najul, Jésica Laferte, Fernanda Sabadín y Mariana Zlobec.
En el PJ, los que finalizan su período son Alejandra Barro, Adriana Cano, Mercedes Derrache, Cristina Gómez, Helio Perviú, Pedro Serra y Gerardo Vaquer.
Por La Unión Mendocina, vencen los mandatos de Valentín González y Gabriel Pradines.
Diputados Mendoza 2024 06.jfif
Se renuevan 24 diputados y 19 senadores provinciales.
Foto: Prensa Legislatura
Quiénes son los candidatos para estas elecciones 2025