Elecciones 2025: los nombres que competirán por una banca en el Congreso y la Legislatura de Mendoza

En las elecciones 2025 se renovarán bancas en el Congreso y la Legislatura: conocé quiénes encabezan las listas en Mendoza.

Los nombres que competirán por una banca en el Congreso y la Legislatura en las elecciones 2025.
Los nombres que competirán por una banca en el Congreso y la Legislatura en las elecciones 2025.
Por Cecilia Zabala

A horas de finalizarse el plazo de presentación de listas en la Justicia Electoral para estas elecciones 2025, ya se conocieron a los principales nombres que encabezarán las listas para el Congreso de la Nación y la Legislatura de la provincia de Mendoza en los comicios del próximo 26 de octubre.

Este domingo 17 de agosto a las 23.59 se vence el plazo de presentación de candidaturas y quedaron oficializadas ocho fuerzas que competirán en Mendoza.

En juego están cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, 24 escaños de diputados provinciales y 19 de senadores. Además, en 12 departamentos se elegirán concejales, mientras que en Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael esa votación se realizará el 22 de febrero de 2026.

A continuación, el detalle de los candidatos de cada espacio político.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Diputados Nacionales

Luis Alfonso Petri

Pamela Fernanda Verasay

Álvaro Martínez

María Julieta Metral Asensio

Mauricio Oscar Pinti Clop

Senadores Provinciales

Primer Distrito

Patricia Sánchez

Lucas Fosco

Segundo Distrito

Néstor Majul

Alejandra Carina Gómez

Tercer Distrito

Martín Kerchner Tomba

Macarena Soledad D´Ambrogio

Cuarto Distrito

Leonardo Yapur

María Carolina Loparco

Diputados Provinciales

Primer Distrito

Julián SadofschI

María Inés Ramos

Segundo Distrito

Griselda Petri

Pablo Castro

Tercer Distrito

Melisa Martínez Malanca

Carlos Federico Palazzo

Cuarto Distrito

Alejandra Torti

Nicolás de Pedro Buttini

Frente Fuerza Justicialista

Diputados Nacionales

Emir Félix

Marisa Uceda

Matías Stevanato

Senadores provinciales

Primer Distrito

Adriana Cano

Gustavo Valls

Segundo Distrito

Luis Novillo

María Luz Llorens

Tercer Distrito

Omar ParisI

Alejandra Pantas

Cuarto Distrito

Pedro Serra

Liliana Paponet

Diputados Provinciales

Primer Distrito

Lucas Ilardo

Lidia Quintana

Segundo Distrito

Matías Montes

Juana Moreno

Tercer Distrito

Julio Villafañe

Valeria Encinas

Cuarto Distrito

Gustavo Perret

Alejandra Barro

Frente de Izquierda - Unidad

Frente Verde

Diputados Nacionales

Mario Vadillo

Belén Bobba

Dugas Chappel

Senadores Provinciales

Primer Distrito

Ricardo García

Segundo Distrito

Manuel Verfaguer

Tercer Distrito

Ernesto Mancinelli

Cuarto Distrito

Fabiola Carrión

Diputados Provinciales

Primer Distrito

Emanuel Fugazzotto

Segundo Distrito

Alejandro Verón

Tercer Distrito

Florencia Galvani

Cuarto Distrito

Martín Palma

Frente Libertario Demócrata

Diputados Nacionales

Gabriel Sottile

Mariel Maestri

Gastón Pescarmona

Senadores Provinciales

Primer Distrito

Pedro García Espetxe

Segundo Distrito

Damián Córdoba

Tercer Distrito

Cristian Cuatrocchi

Cuarto Distrito

Carlos Lagos

Diputados Provinciales

Primer Distrito

Catalina Garay Lima

Segundo Distrito

Fabián Bello

Tercer Distrito

Hugo Gottardini

Cuarto Distrito

Martín Marcianesi

Protectora

Diputados Nacionales

Carolina Jacky

Sebastián Zelada

Senadores Provinciales

Primer Distrito

Daniel Orozco

Cecilia Pérez

Segundo Distrito

Mario Prospitti

Estela Arrieta

Tercer Distrito

Pablo Cazabán

Luciana Arenas

Cuarto Distrito

Jolanta Lucero

Mateo Mata

Diputados Provinciales

Primer Distrito

José Luis Ramón

Lucía Ramos

Segundo Distrito

Moises Nasiff

Ernestina Varela

Tercer Distrito

Alberto Pont

Nancy Peralta

Cuarto Distrito

Alec Juliao

María Fernanda Lucero

Provincias Unidas

Diputados Nacionales

Jorge Difonso

Flavia Manoni

Jorge Palero

Senadores Provinciales

Primer Distrito

Federico Abalos

Segundo Distrito

Daniel Disero

Tercer Distrito

Vanesa Riera

Cuarto Distrito

Cecilia Bielli

Diputados Provinciales

Primer Distrito

Roberto Righi

Segundo Distrito

Gerardo Santarelli

Tercer Distrito

Laura Balsells Miró

Cuarto Distrito

Gustavo Majstruk

Frente de Izquierda - Unidad

Diputados nacionales

Micaela Blanco Minoli

Nicolás Fernández

Marta Bernabeu

Nicolás Cortez

Julieta Uceda

Senadores provinciales

Primer Distrito

Marcia Marianetti

Sergio Morán

Segundo Distrito

Martín Rodríguez

Verónica Paiz

Tercer Distrito

Rafael Sosa

Marina Quiroga

Cuarto Distrito

Hernán Pujol

María Justina Correa

Diputados provinciales

Primer Distrito

Lautaro Jiménez

Noelia Barbeito

Segundo Distrito

Tupac Coletti Roumec

Daniela Luna

Tercer Distrito

Cecilia Soria

Ramiro Gorigoitia

Cuarto Distrito

Lihuen Albornoz Antúnez

Edgard Sotorres

Partido de los Jubilados

Diputados Nacionales

Sin candidatos

Senadores Provinciales

Primer Distrito

Bruno Oropel

Romina Venegas

Segundo Distrito

Juan Pablo Baro

Lorena Pereyra

Tercer Distrito

Carlos Samudio

Adriana Calderón

Cuarto Distrito

Luis Ghisleni

Sofía Venegas

Diputados Provinciales

Primer Distrito

Carlos Zalazar

Elizabeth Rojas

Segundo Distrito

Isabel Grosso

Salvador Buenasorte

Tercer Distrito

Daniel Oscar Sueño

Mónica Riquelme

Cuarto Distrito

Laura Carrasco Yunez

Daniel Alejandro Barcudi

