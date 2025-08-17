Elecciones 2025: los nombres que competirán por una banca en el Congreso y la Legislatura de Mendoza

Los nombres que competirán por una banca en el Congreso y la Legislatura en las elecciones 2025.

Por Cecilia Zabala







A horas de finalizarse el plazo de presentación de listas en la Justicia Electoral para estas elecciones 2025, ya se conocieron a los principales nombres que encabezarán las listas para el Congreso de la Nación y la Legislatura de la provincia de Mendoza en los comicios del próximo 26 de octubre.

Este domingo 17 de agosto a las 23.59 se vence el plazo de presentación de candidaturas y quedaron oficializadas ocho fuerzas que competirán en Mendoza.

En juego están cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, 24 escaños de diputados provinciales y 19 de senadores. Además, en 12 departamentos se elegirán concejales, mientras que en Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael esa votación se realizará el 22 de febrero de 2026.

A continuación, el detalle de los candidatos de cada espacio político.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza Diputados Nacionales Luis Alfonso Petri Pamela Fernanda Verasay Álvaro Martínez María Julieta Metral Asensio Mauricio Oscar Pinti Clop Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1956771095450726816&partner=&hide_thread=false Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con… pic.twitter.com/MPIKWVZTI1 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 16, 2025 Senadores Provinciales Primer Distrito Patricia Sánchez Lucas Fosco Segundo Distrito Néstor Majul Alejandra Carina Gómez Tercer Distrito Martín Kerchner Tomba Macarena Soledad D´Ambrogio Cuarto Distrito Leonardo Yapur María Carolina Loparco Diputados Provinciales Primer Distrito Julián SadofschI María Inés Ramos Segundo Distrito Griselda Petri Pablo Castro Tercer Distrito Melisa Martínez Malanca Carlos Federico Palazzo Cuarto Distrito Alejandra Torti Nicolás de Pedro Buttini Frente Fuerza Justicialista Diputados Nacionales Emir Félix Marisa Uceda Matías Stevanato Senadores provinciales Primer Distrito Adriana Cano Gustavo Valls Segundo Distrito Luis Novillo María Luz Llorens Tercer Distrito Omar ParisI Alejandra Pantas Cuarto Distrito Pedro Serra Liliana Paponet Diputados Provinciales Primer Distrito Lucas Ilardo Lidia Quintana Segundo Distrito Matías Montes Juana Moreno Tercer Distrito Julio Villafañe Valeria Encinas Cuarto Distrito Gustavo Perret Alejandra Barro Frente de Izquierda - Unidad Frente Verde Diputados Nacionales Mario Vadillo Belén Bobba Dugas Chappel Senadores Provinciales Primer Distrito Ricardo García Segundo Distrito Manuel Verfaguer Tercer Distrito Ernesto Mancinelli Cuarto Distrito Fabiola Carrión Diputados Provinciales Primer Distrito Emanuel Fugazzotto Segundo Distrito Alejandro Verón Tercer Distrito Florencia Galvani Cuarto Distrito Martín Palma Frente Libertario Demócrata Diputados Nacionales Gabriel Sottile Mariel Maestri Gastón Pescarmona Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pdemocrata/status/1957211160140267770&partner=&hide_thread=false



Te contamos quiénes son nuestros candidatos para competir en las elecciones de Octubre:



@GabrielSottile y @MarielMaestri encabezan la lista de Diputados Nacionales. pic.twitter.com/cN5tGqWI5W — Partido Demócrata Mendoza (@pdemocrata) August 17, 2025 Senadores Provinciales Primer Distrito Pedro García Espetxe Segundo Distrito Damián Córdoba Tercer Distrito Cristian Cuatrocchi Cuarto Distrito Carlos Lagos Diputados Provinciales Primer Distrito Catalina Garay Lima Segundo Distrito Fabián Bello Tercer Distrito Hugo Gottardini Cuarto Distrito Martín Marcianesi Protectora Diputados Nacionales Carolina Jacky Sebastián Zelada Senadores Provinciales Primer Distrito Daniel Orozco Cecilia Pérez Segundo Distrito Mario Prospitti Estela Arrieta Tercer Distrito Pablo Cazabán Luciana Arenas Cuarto Distrito Jolanta Lucero Mateo Mata Diputados Provinciales Primer Distrito José Luis Ramón Lucía Ramos Segundo Distrito Moises Nasiff Ernestina Varela Tercer Distrito Alberto Pont Nancy Peralta Cuarto Distrito Alec Juliao María Fernanda Lucero Provincias Unidas Diputados Nacionales Jorge Difonso Flavia Manoni Jorge Palero Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mnvadillo/status/1957230606040838562&partner=&hide_thread=false Soy candidato a Diputado Nacional por el Frente Verde.

Mi único compromiso es con vos, el ciudadano de a pie.



Basta de tarifazos, impuestos que vacían tu bolsillo y curros como la RTO.

Mientras Milei y Cornejo ajustan a jubilados, discapacitados y familias, nosotros defendemos a… pic.twitter.com/mrX0lWqqbp — Mario Vadillo (@mnvadillo) August 17, 2025 Senadores Provinciales Primer Distrito Federico Abalos Segundo Distrito Daniel Disero Tercer Distrito Vanesa Riera Cuarto Distrito Cecilia Bielli Diputados Provinciales Primer Distrito Roberto Righi Segundo Distrito Gerardo Santarelli Tercer Distrito Laura Balsells Miró Cuarto Distrito Gustavo Majstruk Frente de Izquierda - Unidad Diputados nacionales Micaela Blanco Minoli Nicolás Fernández Marta Bernabeu Nicolás Cortez Julieta Uceda Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MicaBlancoMinol/status/1957198872343715934&partner=&hide_thread=false Enorme orgullo las listas del Frente de Izquierda, integradas por decenas de trabajadoras y trabajadores, jóvenes estudiantes y referentes de distintos sectores: el movimiento ambiental, de mujeres y diversidades, estudiantil, de derechos humanos, artístico y cultural. pic.twitter.com/rhjnJ8CrHz — Micaela Blanco Minoli (@MicaBlancoMinol) August 17, 2025 Senadores provinciales Primer Distrito Marcia Marianetti Sergio Morán Segundo Distrito Martín Rodríguez Verónica Paiz Tercer Distrito Rafael Sosa Marina Quiroga Cuarto Distrito Hernán Pujol María Justina Correa Diputados provinciales Primer Distrito Lautaro Jiménez Noelia Barbeito Segundo Distrito Tupac Coletti Roumec Daniela Luna Tercer Distrito Cecilia Soria Ramiro Gorigoitia Cuarto Distrito Lihuen Albornoz Antúnez Edgard Sotorres Partido de los Jubilados Diputados Nacionales Sin candidatos Senadores Provinciales Primer Distrito Bruno Oropel Romina Venegas Segundo Distrito Juan Pablo Baro Lorena Pereyra Tercer Distrito Carlos Samudio Adriana Calderón Cuarto Distrito Luis Ghisleni Sofía Venegas Diputados Provinciales Primer Distrito Carlos Zalazar Elizabeth Rojas Segundo Distrito Isabel Grosso Salvador Buenasorte Tercer Distrito Daniel Oscar Sueño Mónica Riquelme Cuarto Distrito Laura Carrasco Yunez Daniel Alejandro Barcudi