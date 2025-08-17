Elecciones 2025: los nombres que competirán por una banca en el Congreso y la Legislatura de Mendoza

A horas de finalizarse el plazo de presentación de listas en la Justicia Electoral para estas elecciones 2025, ya se conocieron a los principales nombres que encabezarán las listas para el Congreso de la Nación y la Legislatura de la provincia de Mendoza en los comicios del próximo 26 de octubre.
Este domingo 17 de agosto a las 23.59 se vence el plazo de presentación de candidaturas y quedaron oficializadas ocho fuerzas que competirán en Mendoza.
En juego están cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, 24 escaños de diputados provinciales y 19 de senadores. Además, en 12 departamentos se elegirán concejales, mientras que en Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael esa votación se realizará el 22 de febrero de 2026.
A continuación, el detalle de los candidatos de cada espacio político.
Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con… pic.twitter.com/MPIKWVZTI1
Enorme orgullo las listas del Frente de Izquierda, integradas por decenas de trabajadoras y trabajadores, jóvenes estudiantes y referentes de distintos sectores: el movimiento ambiental, de mujeres y diversidades, estudiantil, de derechos humanos, artístico y cultural. pic.twitter.com/rhjnJ8CrHz