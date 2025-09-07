Videos: confirmaron que el incendio en la feria de Guaymallén fue intencional

Un incendio en la feria de Guaymallén fue provocado por dos personas

Durante la tarde del sábado, un incendio en Guaymallén puso en alerta a los vecinos. El fuego afectó a cuatro galpones del Mercado Cooperativo y las cámaras de seguridad registraron a dos personas que provocaron el incendio de manera intencional . Por estas horas, aún continúa saliendo humo de los galpones.

El suceso tuvo lugar a las 19:45 horas del sábado, cuando varios vecinos dieron aviso de las grandes llamas de fuego . Tras el aviso, arribaron dotaciones de Bomberos Voluntarios del Cuartel Central, Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Barriales; además de personal de la Policía de Mendoza, Defensa Civil y apoyo hídrico del Municipio, para controlar las llamas.

Videos Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

La conocida "feria de Guaymallén" fue escenario de un incendio de grandes dimensiones que ocasionó graves daños en cuatro galpones. El operativo fue amplio y requirió apoyo logístico por la magnitud del siniestro. En la zona se creó un perímetro para no entorpecer las tareas de los equipos de emergencia .

Durante la tarde del sábado, un incendio en Guaymallén puso en alerta a los vecinos

A raíz del desmoronamiento de una estructura, una bombero de 38 años del Cuartel Central resultó herida y debió ser asistida por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El incidente ocurrió en el sector norte, donde se derrumbó un techo y provocó la caída de un portón metálico de cuatro metros por 2,5m, el cual se precipitó sobre la auxiliar .

La mujer fue diagnosticada con politraumatismos por aplastamiento y fue trasladada al Hospital del Carmen, donde fue dada de alta médica tras las curaciones correspondientes.

Desde Defensa Civil informaron que los daños fueron totales en los cuatro galpones. El reporte:

Galpón 1: daños en una cámara frigorífica, un autoelevador y mercaderías varias.

Galpón 2: tres autoelevadores y pallets vacíos.

Galpón 3: dos camiones, dos autoelevadores, mercaderías varias y una cámara de frío.

Galpón 4: dos autoelevadores, una cámara frigorífica, mercaderías varias y bobinas de papel.

Minutos antes de la medianoche, se indicó que finalizaron las tareas de Bomberos, por lo tanto el incendio quedó extinguido. Solo una cuadrilla de Guaymallén quedó activa, con labores de enfriamiento y guardia de ceniza.

incendio, guaymallén Desde Defensa Civil informaron que los daños fueron totales en los cuatro galpones Foto: Carla Canizzaro

El incendio habría sido provocado intencionalmente

Las primeras actuaciones quedaron a cargo del ayudante fiscal Rafael Amadei, quien ordenó los peritajes a cargo de la Unidad Investigativa Departamental y la División de Delitos Tecnológicos.

Las cámaras de seguridad internas detectaron a dos hombres iniciando el fuego, quienes luego huyeron saltando una medianera. Hasta el momento no han sido identificados ni detenidos. Son buscados intensamente.