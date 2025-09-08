Tras el alegato de la fiscalía y el pedido de declarar culpable al ex juez Walter Bento por una larga lista de delitos, esta semana comenzará la segunda parte de las exposiciones finales en el juicio por coimas en la justicia federal, etapa que se extenderá por varios meses.

Se trata de los alegatos de la defensa, los cuales empezarán a escucharse este miércoles por la mañana en el edificio de Tribunales Federales.

Días atrás, cada uno de los letrados que asiste a los 28 imputados que tiene hoy el juicio, recibió la notificación de la lista de turnos para alegar.

De esta forma se supo que los últimos en exponer serán, justamente, los abogados de Walter Bento. Tras los alegatos de la defensa, el tribunal podría pasar a deliberar para dictar sentencia.

Semana agitada en el juicio contra Walter Bento: qué pasará

Luego de varios meses de alegato de la fiscalía, ahora será el turno de la defensa. Fuentes judiciales dijeron que será el momento “clave” del debate, debido a que la mayoría de los sospechosos están sumamente complicados, por lo que este será el momento para que la defensa intente mejorar la situación procesal de estos.

Gretel Diamante, Eliana Beatriz Ratta y María Carolina Pereyra, jueza, juicio walter bento.jpg Momento de definiciones en el juicio contra Walter Bento. Foto: Yemel Fil

Justamente en su alegato, la fiscalía pidió que sean declarados culpables 25 de los 28 imputados. Sólo zafó uno de los hijos de Bento, Luciano, Octavio Billi y Leandro Cirot.

Además de estos, todos fueron declarados culpables por la totalidad o mayoría de delitos que llegaron a juicio. Por ende, varios de estos arriesgan una condena a varios años de cárcel.

En el caso de Walter Bento, la fiscal María Gloria André solicitó que se lo condene por tener responsabilidad penal en los delitos de asociación ilícita (como jefe), cohecho pasivo agravado por 11 hechos, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por ser funcionario público, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

Además, requirió que también sea declara culpable su pareja, Marta Boiza, por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica, como así también el otro de sus hijos, Nahuel, por lavado de activos.