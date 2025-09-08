Coimas en la justicia federal

Semana agitada en el juicio contra Walter Bento: qué pasará

Esta semana habrá novedades en el juicio contra el ex juez Walter Bento y otros 27 imputados. Te contamos todos los detalles.

Walter Bento está cerca de recibir una condena a varios años de cárcel.&nbsp;

Walter Bento está cerca de recibir una condena a varios años de cárcel. 

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

Tras el alegato de la fiscalía y el pedido de declarar culpable al ex juez Walter Bento por una larga lista de delitos, esta semana comenzará la segunda parte de las exposiciones finales en el juicio por coimas en la justicia federal, etapa que se extenderá por varios meses.

Se trata de los alegatos de la defensa, los cuales empezarán a escucharse este miércoles por la mañana en el edificio de Tribunales Federales.

Lee además
La defensa de Walter Bento será la última en alegar en el juicio.  video
coimas en la justicia federal

Cómo continúa el juicio a Walter Bento tras el alegato de la fiscalía
Complicado. Walter Bento arriesga una pena a varios años de cárcel. 
alegatos

La fiscalía pidió que Walter Bento sea declarado culpable de todos los delitos acusados

Días atrás, cada uno de los letrados que asiste a los 28 imputados que tiene hoy el juicio, recibió la notificación de la lista de turnos para alegar.

De esta forma se supo que los últimos en exponer serán, justamente, los abogados de Walter Bento. Tras los alegatos de la defensa, el tribunal podría pasar a deliberar para dictar sentencia.

Semana agitada en el juicio contra Walter Bento: qué pasará

Luego de varios meses de alegato de la fiscalía, ahora será el turno de la defensa. Fuentes judiciales dijeron que será el momento “clave” del debate, debido a que la mayoría de los sospechosos están sumamente complicados, por lo que este será el momento para que la defensa intente mejorar la situación procesal de estos.

Gretel Diamante, Eliana Beatriz Ratta y María Carolina Pereyra, jueza, juicio walter bento.jpg
Momento de definiciones en el juicio contra Walter Bento.

Momento de definiciones en el juicio contra Walter Bento.

Justamente en su alegato, la fiscalía pidió que sean declarados culpables 25 de los 28 imputados. Sólo zafó uno de los hijos de Bento, Luciano, Octavio Billi y Leandro Cirot.

Además de estos, todos fueron declarados culpables por la totalidad o mayoría de delitos que llegaron a juicio. Por ende, varios de estos arriesgan una condena a varios años de cárcel.

En el caso de Walter Bento, la fiscal María Gloria André solicitó que se lo condene por tener responsabilidad penal en los delitos de asociación ilícita (como jefe), cohecho pasivo agravado por 11 hechos, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por ser funcionario público, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

Además, requirió que también sea declara culpable su pareja, Marta Boiza, por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica, como así también el otro de sus hijos, Nahuel, por lavado de activos.

Temas
Seguí leyendo

Un conocido referente empresarial sufrió un accidente en Tunuyán y está grave

Falleció un joven que estaba grave tras un accidente vial en San Martín

Múltiples detenciones, droga secuestrada y autos robados en patrullajes en el Gran Mendoza

Confirmaron que el incendio en la feria de Guaymallén fue intencional

Agredió a su pareja embarazada, intentó matarse y fue detenido en Tunuyán

Accidente vial en Maipú: un joven murió tras perder el control de su motocicleta

Trágico accidente vial en San Carlos: atropelló a un ciclista, lo mató y se dio a la fuga

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un accidente en Tunuyán y está grave

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Críticas a la gestión Milei, el denominador común en las primeras reacciones en Mendoza
Elecciones 2025

Las reacciones en Mendoza tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino
Trabajo

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino

Un incendio en la feria de Guaymallén fue provocado por dos personas
Impactantes imágenes

Confirmaron que el incendio en la feria de Guaymallén fue intencional

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo del Quini 6 de este domingo 7 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3302 del domingo 7 de septiembre

Te Puede Interesar

El dólar se dispara tras la derrota de LLA: a cuánto cotiza en los bancos
ELECCIONES 2025

El dólar se dispara tras la derrota de LLA: a cuánto cotiza en los bancos

Por Sitio Andino Economía
La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abre días críticos para los mercados.
Mercados y elecciones

La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abre días críticos para los mercados

Por Marcelo López Álvarez
Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un accidente en Tunuyán y está grave

Por Pablo Segura