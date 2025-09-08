cuarta víctima fatal en el fin de semana

Falleció un joven que estaba grave tras un accidente vial en San Martín

Un joven de 19 años que estaba grave tras un accidente vial en San Martín, falleció en las últimas horas en el hospital Perrupato.

Tristeza por la muerte de Inti Moreno, tras un accidente vial.&nbsp;

Tristeza por la muerte de Inti Moreno, tras un accidente vial. 

 Por Pablo Segura

Un joven de 19 años que permanecía internado en grave estado tras protagonizar un accidente vial en San Martín falleció este domingo en el hospital Perrupato, elevando a cuatro las víctimas fatales durante el fin de semana producto de siniestros ocurridos en los últimos días.

La víctima fatal fue identificada como Inti Moreno (19), quien había sufrido un grave accidente vial el lunes pasado en el este provincial.

Lee además
El joven de 28 años chocó contra una estructura vial
Murió en el lugar

Accidente vial en Maipú: un joven murió tras perder el control de su motocicleta
Imagen ilustrativa
Circulaba sin casco

Trágico accidente vial en San Carlos: atropelló a un ciclista, lo mató y se dio a la fuga

Desde ese momento, Moreno permanecía internado en terapia intensiva en el hospital Alfredo Ítalo Perrupato y, lamentablemente, este domingo se confirmó el deceso.

Falleció un joven que estaba grave tras un accidente vial en San Martín

El accidente vial en cuestión ocurrió en horas de la tarde del lunes 1 de septiembre. Fue en el carril Centro, a la altura del cruce con Martínez, en San Martín.

Accidente fatal San Martín 06-09-25
El sábado pasado, en otro accidente vial ocurrido en San Martín, falleció una joven de 17 años.

El sábado pasado, en otro accidente vial ocurrido en San Martín, falleció una joven de 17 años.

Por allí circulaba el joven, a bordo de una moto Gilera 150 cc y de sur a norte, cuando por causas que se intentan esclarecer chocó de atrás a un camión cisterna que transportaba vino.

Como consecuencia del impacto, Moreno sufrió heridas de suma gravedad y debió ser asistido de urgencia. Por esto fue derivado al hospital Perrupato, donde quedó internado en terapia intensiva.

En ese lugar estuvo peleando por su vida durante una semana, hasta que lamentablemente falleció en la tarde de este domingo.

La muerte de Moreno fue la cuarta en el fin de semana como consecuencia de accidentes de tránsito. Esto porque entre sábado y domingo hubo tres siniestros que dejaron víctimas fatales.

Justamente en el este ocurrió uno de esos hechos, cuando falleció una joven de 17 años tras otro choque entre una moto y un camión.

A este accidente se le sumó el deceso de un ciclista en San Carlos y la muerte de un hombre de 38 años tras un choque en Maipú.

Temas
Seguí leyendo

Una joven murió tras ser embestida por un camión al caerse de una moto en San Martín

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave

En el ingreso a la Ciudad de Mendoza: cruzó en rojo, chocó una moto y se fugó

Se quedó dormida y causó un choque en cadena en Maipú

Un menor quedó internado en grave estado tras ser atropellado al bajar del micro en Luján

Falleció el joven que estaba grave tras un terrible choque en San Rafael

Trece heridos tras un accidente vial entre colectivos en pleno centro

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un accidente en Tunuyán y está grave

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Críticas a la gestión Milei, el denominador común en las primeras reacciones en Mendoza
Elecciones 2025

Las reacciones en Mendoza tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino
Trabajo

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino

Un incendio en la feria de Guaymallén fue provocado por dos personas
Impactantes imágenes

Confirmaron que el incendio en la feria de Guaymallén fue intencional

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo del Quini 6 de este domingo 7 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3302 del domingo 7 de septiembre

Te Puede Interesar

El dólar se dispara tras la derrota de LLA: a cuánto cotiza en los bancos
ELECCIONES 2025

El dólar se dispara tras la derrota de LLA: a cuánto cotiza en los bancos

Por Sitio Andino Economía
La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abre días críticos para los mercados.
Mercados y elecciones

La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abre días críticos para los mercados

Por Marcelo López Álvarez
Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un accidente en Tunuyán y está grave

Por Pablo Segura