Falleció un joven que estaba grave tras un accidente vial en San Martín

Un joven de 19 años que permanecía internado en grave estado tras protagonizar un accidente vial en San Martín falleció este domingo en el hospital Perrupato, elevando a cuatro las víctimas fatales durante el fin de semana producto de siniestros ocurridos en los últimos días.

La víctima fatal fue identificada como Inti Moreno (19), quien había sufrido un grave accidente vial el lunes pasado en el este provincial.

Desde ese momento, Moreno permanecía internado en terapia intensiva en el hospital Alfredo Ítalo Perrupato y, lamentablemente, este domingo se confirmó el deceso.

El accidente vial en cuestión ocurrió en horas de la tarde del lunes 1 de septiembre. Fue en el carril Centro, a la altura del cruce con Martínez, en San Martín.

El sábado pasado, en otro accidente vial ocurrido en San Martín, falleció una joven de 17 años.

Por allí circulaba el joven, a bordo de una moto Gilera 150 cc y de sur a norte, cuando por causas que se intentan esclarecer chocó de atrás a un camión cisterna que transportaba vino.

Como consecuencia del impacto, Moreno sufrió heridas de suma gravedad y debió ser asistido de urgencia. Por esto fue derivado al hospital Perrupato, donde quedó internado en terapia intensiva.

En ese lugar estuvo peleando por su vida durante una semana, hasta que lamentablemente falleció en la tarde de este domingo.

La muerte de Moreno fue la cuarta en el fin de semana como consecuencia de accidentes de tránsito. Esto porque entre sábado y domingo hubo tres siniestros que dejaron víctimas fatales.

Justamente en el este ocurrió uno de esos hechos, cuando falleció una joven de 17 años tras otro choque entre una moto y un camión.

A este accidente se le sumó el deceso de un ciclista en San Carlos y la muerte de un hombre de 38 años tras un choque en Maipú.