Inversiones

Hidrocarburos: Mendoza convoca a doce áreas de exploración en el nuevo plan de licitación continua

Cornejo anunció que se concursarán doce áreas hidrocarburíferas y adelantó que en las próximas semanas se sumarán otras cinco concesiones de explotación.

Licitan nuevas áreas hidrocarburíferas en Mendoza

Licitan nuevas áreas hidrocarburíferas en Mendoza

Foto: AFP

En un mensaje en redes sociales, el mandatario recordó el compromiso asumido el 1º de mayo en la Asamblea Legislativa y destacó que, además de esas áreas, se abrirá un nuevo pliego con cinco concesiones de explotación.

Lee además
Omar Félix llamó a defender la producción y el trabajo del campo video
Sur mendocino

Omar Félix llamó a defender la producción y el trabajo del campo
energia, mineria, y concentracion: balance del rigi en argentina
Desarrollo y Economía

Energía, minería, y concentración: balance del RIGI en Argentina

“Hoy no solo estamos cumpliendo con ese compromiso, sino que además, en las próximas semanas se abrirá un nuevo pliego que incluye cinco áreas de explotación”, sumó el mandatario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1965132742154424467&partner=&hide_thread=false

Se trata del cumplimiento de un anuncio que había realizado Cornejo el pasado 1º de Mayo, en su discurso ante la asamblea legislativa, cuando remarcó que Mendoza logró crecer en producción de petróleo convencional durante 2024, con más de 20,6 millones de barriles acumulados.

Entonces, anticipó que en 2025 se lanzaría una nueva licitación para doce áreas de exploración y tres de explotación, en continuidad con las adjudicaciones que ya se habían realizado bajo el sistema de licitación continua.

Licitación de nuevas áreas de exploración de hidrocarburos en Mendoza

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, formalizó la novedad en la XV Exposición Internacional del Petróleo en Buenos Aires, donde explicó que el Pliego Modelo 2025 incorpora mayor flexibilidad normativa, seguridad jurídica y estímulos para atraer capitales.

Latorre resaltó que dos de las áreas ya recibieron manifestaciones privadas de interés, lo que otorga dinamismo al proceso y abre la posibilidad de incorporar nuevas reservas a corto y mediano plazo.

Jimena Latorre AOG petróleo 2025
Jimena Latorre el nuevo proceso licitatorio para activar inversiones en &aacute;reas hidrocarbur&iacute;feras.

Jimena Latorre el nuevo proceso licitatorio para activar inversiones en áreas hidrocarburíferas.

Las doce áreas incluidas en el llamado a licitación

Según la información oficial, el Departamento Técnico de Hidrocarburos individualizó las zonas libres de interés, mientras que el área de Geología elaboró los informes correspondientes.

Las áreas en concurso son:

  • Atuel Exploración Norte
  • Atuel Exploración Sur
  • Boleadero
  • Calmuco
  • Chachahuen Norte
  • CN III Norte
  • Los Parlamentos
  • Puesto Pozo Cercado Occidental
  • Ranquil Norte
  • Río Atuel
  • Sierra Azul Sur
  • Zampal

Hattrick Energy S.A.S. ejecutó un TEA (Acuerdo de Evaluación Técnica) en Atuel Exploración Sur, con una inversión de USD325.000, obteniendo derecho de preferencia en la licitación, mientras que Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) presentó una iniciativa privada en Río Atuel, declarada de interés público, con una propuesta de USD2,98 millones.

Nuevo esquema y beneficios

Latorre subrayó que el nuevo marco se alinea con las modificaciones de la Ley Bases, permitiendo que el piso de regalías del 5% varíe según la inversión y el modelo de negocio propuesto.

“Queremos que, en casos de pozos no activos, las regalías puedan llegar a cero y se incrementen recién cuando esos pozos generen producción. Con un esfuerzo conjunto entre sector público y privado podemos reactivar más de 3.000 pozos inactivos en la provincia”, señaló.

La ministra señaló que el nuevo marco regulatorio elimina el canon por renta extraordinaria y el canon extraordinario de producción, además de permitir acuerdos de evaluación técnica e iniciativas privadas que aceleran la adjudicación.

“Queremos que Mendoza sea protagonista en el escenario energético nacional e internacional. La producción de hidrocarburos es una prioridad”, aseguró Cornejo en su publicación.

Temas
Seguí leyendo

El revés bonaerense de Javier Milei en Buenos Aires desata la reacción de Wall Street

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025

Leve desaceleración de la inflación en CABA: de cuánto fue y cómo impactó por rubro

El dólar se dispara tras la derrota de LLA: a cuánto cotiza en los bancos

Suspensiones y caída de ventas: el incierto panorama del comercio en San Rafael

Las mejores promociones bancarias en supermercados, combustibles y ropa en septiembre 2025

Mercado en tensión: fuerte caída de acciones y bonos tras la derrota de LLA en Buenos Aires

La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abre días críticos para los mercados

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025

Las Más Leídas

Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un grave accidente en Tunuyán

Conocé el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza.
El clima

Zonda en algunas zonas y ascenso de la temperatura: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Mauco Cuello está grave tras sufrir una golpiza en Godoy Cruz. 
la víctima está en terapia intensiva

Godoy Cruz: piden ayuda para esclarecer una brutal golpiza a un músico

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025

Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo
WHATSAPP FILOSO

Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo

Te Puede Interesar

Energía, minería, y concentración: balance del RIGI en Argentina
Desarrollo y Economía

Energía, minería, y concentración: balance del RIGI en Argentina

Por Marcelo López Álvarez
Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén. Imagen ilustrativa
En un descampado

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén

Por Sitio Andino Policiales
Licitan nuevas áreas hidrocarburíferas en Mendoza
Inversiones

Hidrocarburos: Mendoza convoca a doce áreas de exploración en el nuevo plan de licitación continua

Por Sitio Andino Economía