Hidrocarburos: Mendoza convoca a doce áreas de exploración en el nuevo plan de licitación continua

El gobernador Alfredo Cornejo anunció este lunes la licitación de doce áreas hidrocarburíferas bajo el nuevo Pliego Modelo 2025 , un esquema que busca dar mayor dinamismo a la política energética provincial .

En un mensaje en redes sociales, el mandatario recordó el compromiso asumido el 1º de mayo en la Asamblea Legislativa y destacó que, además de esas áreas, se abrirá un nuevo pliego con cinco concesiones de explotación .

Desarrollo y Economía Energía, minería, y concentración: balance del RIGI en Argentina

Sur mendocino Omar Félix llamó a defender la producción y el trabajo del campo

“Hoy no solo estamos cumpliendo con ese compromiso, sino que además, en las próximas semanas se abrirá un nuevo pliego que incluye cinco áreas de explotación ”, sumó el mandatario.

Se trata del cumplimiento de un anuncio que había realizado Cornejo el pasado 1º de Mayo , en su discurso ante la asamblea legislativa, cuando remarcó que Mendoza logró crecer en producción de petróleo convencional durante 2024, con más de 20,6 millones de barriles acumulados.

Quiero anunciar la licitación de 12 áreas hidrocarburíferas bajo el nuevo Pliego Modelo 2025. El 1° de mayo nos comprometimos a licitar 12 áreas de exploración y 3 de explotación. Hoy no solo estamos cumpliendo con ese compromiso, sino que además, en las próximas semanas se… pic.twitter.com/pxXufVlm9k

Entonces, anticipó que en 2025 se lanzaría una nueva licitación para doce áreas de exploración y tres de explotación, en continuidad con las adjudicaciones que ya se habían realizado bajo el sistema de licitación continua.

Licitación de nuevas áreas de exploración de hidrocarburos en Mendoza

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, formalizó la novedad en la XV Exposición Internacional del Petróleo en Buenos Aires, donde explicó que el Pliego Modelo 2025 incorpora mayor flexibilidad normativa, seguridad jurídica y estímulos para atraer capitales.

Latorre resaltó que dos de las áreas ya recibieron manifestaciones privadas de interés, lo que otorga dinamismo al proceso y abre la posibilidad de incorporar nuevas reservas a corto y mediano plazo.

Jimena Latorre AOG petróleo 2025 Jimena Latorre el nuevo proceso licitatorio para activar inversiones en áreas hidrocarburíferas. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Las doce áreas incluidas en el llamado a licitación

Según la información oficial, el Departamento Técnico de Hidrocarburos individualizó las zonas libres de interés, mientras que el área de Geología elaboró los informes correspondientes.

Las áreas en concurso son:

Atuel Exploración Norte

Atuel Exploración Sur

Boleadero

Calmuco

Chachahuen Norte

CN III Norte

Los Parlamentos

Puesto Pozo Cercado Occidental

Ranquil Norte

Río Atuel

Sierra Azul Sur

Zampal

Hattrick Energy S.A.S. ejecutó un TEA (Acuerdo de Evaluación Técnica) en Atuel Exploración Sur, con una inversión de USD325.000, obteniendo derecho de preferencia en la licitación, mientras que Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) presentó una iniciativa privada en Río Atuel, declarada de interés público, con una propuesta de USD2,98 millones.

Nuevo esquema y beneficios

Latorre subrayó que el nuevo marco se alinea con las modificaciones de la Ley Bases, permitiendo que el piso de regalías del 5% varíe según la inversión y el modelo de negocio propuesto.

“Queremos que, en casos de pozos no activos, las regalías puedan llegar a cero y se incrementen recién cuando esos pozos generen producción. Con un esfuerzo conjunto entre sector público y privado podemos reactivar más de 3.000 pozos inactivos en la provincia”, señaló.

La ministra señaló que el nuevo marco regulatorio elimina el canon por renta extraordinaria y el canon extraordinario de producción, además de permitir acuerdos de evaluación técnica e iniciativas privadas que aceleran la adjudicación.

“Queremos que Mendoza sea protagonista en el escenario energético nacional e internacional. La producción de hidrocarburos es una prioridad”, aseguró Cornejo en su publicación.