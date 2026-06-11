YPF apuesta a retener talento con una recompra millonaria de acciones

El directorio de YPF aprobó un programa de recompra de acciones propias por hasta 38.468 millones de pesos (equivalentes a aproximadamente 26,8 millones de dólares al tipo de cambio oficial mayorista) con destino exclusivo a planes de compensación en acciones para su personal. La decisión fue comunicada formalmente a la Comisión Nacional de Valores , a Bolsas y Mercados Argentinos y a A3 Mercados .

La operación se financia con una reserva constituida por resolución de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de abril de 2026, la misma que aprobó los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2025. YPF informó que dispone de la liquidez suficiente para ejecutar el programa sin comprometer su solvencia.

Según lo informado por la agencia especializada Bloomberg, los precios máximos fijados para las adquisiciones son de 108.160 pesos por acción en el mercado local y de 72,95 dólares por ADR en la Bolsa de Nueva York . El programa tendrá una duración de noventa días corridos (prorrogable) desde su publicación oficial, con un límite diario que no podrá superar el 25% del volumen promedio de operaciones de los noventa días hábiles anteriores.

Los programas de recompra orientados a la compensación del personal directivo y clave son una práctica extendida entre las grandes compañías que cotizan en Wall Street . La lógica de este tipo de operaciones es la de alinear los incentivos de los directivos y jerárquicos con el desempeño bursátil de largo plazo de las compañías: al recibir acciones de la empresa como parte de su remuneración, los ejecutivos y empleados estratégicos quedan vinculados de manera directa a la creación de valor para el accionista.

En el caso de YPF, según se informó, esta estrategia adquiere particular relevancia en un momento en que la empresa avanza en un ambicioso plan de expansión en Vaca Muerta y enfrenta una competencia creciente por talento especializado en el sector de hidrocarburos no convencionales.

Un ejemplo de la capacidad de los equipos de YPF es la gran cantidad de empresas creadas por ex directivos y técnicos de la compañía estatal que hoy están operando exitosamente tanto en Vaca Muerta como en pozos de maduros de petróleo convencional. La recompra, en ese contexto, opera menos como una señal financiera tradicional y más como un instrumento de política de recursos humanos.

Si bien la operación no tiene el mismo efecto que un programa de recompra clásico, dado que los títulos serán distribuidos a empleados y podrían eventualmente ser vendidos en el mercado, en el corto plazo agrega algo más de “presión compradora” sobre las acciones de la compañía.

image YPF lanzó una recompra de acciones que luego serán utilizadas para programas de compensación y retención de su personal jerárquico y técnico profesional

El split accionario, en el horizonte inmediato

El programa de recompra se ejecutará en paralelo a la implementación de un split accionario aprobado por la misma asamblea de abril. La modificación del valor nominal de cada acción de diez a un peso implica que, por cada título existente, se emitirán diez nuevos, multiplicando por diez la cantidad de acciones en circulación.

Al 3 de junio de 2026, YPF registraba 392.075.056 acciones en circulación totalmente integradas, descontadas las 1.237.737 que la compañía ya mantenía en cartera. Si el split se concreta antes del vencimiento del programa de recompra (lo que las fechas hacen probable), el precio máximo de adquisición se ajustará de manera automática y proporcional, sin alterar el monto total comprometido ni el porcentaje de capital involucrado. Esta cláusula de ajuste automático elimina la necesidad de una nueva resolución del directorio ante el cambio en la estructura accionaria.

Los splits accionarios no modifican el valor económico de una empresa ni la participación relativa de sus accionistas, pero suelen mejorar la liquidez del título al reducir el precio unitario de cada acción, facilitando el acceso de inversores minoristas.

Un año de recuperación sostenida

La decisión se produce en un contexto de recuperación bursátil para YPF. La acción que cotiza tanto en Bolsas y Mercados Argentinos como en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo YPF acumulaba al cierre de la semana una suba del 49,6% en lo que va del año, en línea con el desempeño general del sector energético argentino e internacional.

El CEO de la compañía, Horacio Marín, había señalado recientemente la posibilidad de retomar la distribución de dividendos, una señal que el mercado interpretó como indicativa de la solidez financiera de la empresa.