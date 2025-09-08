Zonda y ascenso de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este lunes 8 de septiembre en Mendoza

Conocé el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza. Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Sociedad







La semana arranca con ascenso de la temperatura y poca nubosidad en el llano, pero con la presencia del viento Zonda desde las primeras horas del día en distintos puntos de la provincia de Mendoza. Así lo indican los pronósticos del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional.

Según los reportes para este lunes, el cielo se presentará seminublado en el Sur, mientras que en el resto del llano estará despejado. En la cordillera se prevé nubosidad variable con algunas precipitaciones leves hacia la noche.

En la alta montaña se prevé nubosidad variable y, a partir de las 22 se registrarán precipitaciones leves en el Sur, extendiéndose hacia la madrugada del martes.

La temperatura promedio en el llano será de 20 grados centígrados en su máxima; en tanto que las mínimas rondarán los 3°C en el Valle de Uco y Malargüe, y los 6°C en el resto de la zona Sur y Norte.

Viento Zona en Mendoza este lunes 8 de septiembre: a qué zonas afectará El viento Zonda comenzará temprano, desde las 5 de la mañana, afectando cordillera y Sur del Valle de Uco. Hacia las 11 se intensificará en Malargüe .

Desde las 14 y hasta las 21, el fenómeno alcanzará el Sur de Malargüe y el Valle de Uspallata, con mayor presencia en el Sur provincial. Además, de manera simultánea, viento sur a norte entre las 11 y las 19 afectará de forma leve al Sur, Este y Gran Mendoza. El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Martes 9 de septiembre : jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura . Habrá viento Zonda más intenso en Malargüe desde el mediodía , con ráfagas de hasta 45 km/h , que también afectará al Valle de Uco y Valle de Uspallata hasta las 19 . La máxima alcanzará los 24°C y la mínima será de 9°C .

Miércoles 10 de septiembre: el pronóstico anticipa Zonda en la madrugada, seguido por el ingreso de viento sur intenso (45 a 50 km/h) desde las 9 de la mañana en el Sur, que se extenderá hacia el Norte y Este desde las 11. En la alta montaña Sur se esperan nevadas importantes desde la noche del martes hasta media mañana del miércoles.