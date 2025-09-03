Falleció el joven que estaba grave tras un terrible choque en San Rafael

El joven que permanecía internado en San Rafael en gravísimo estado de salud tras protagonizar un accidente vial, falleció esta madrugada, confirmaron desde el hospital Schestakow, en tanto que uno de sus amigos continúa internado, aunque con una buena evolución y fuera de peligro.

Se trata de Mateo Inostroza (21) , quien se había llevado la peor parte del terrible accidente vial ocurrido en la madrugada del domingo en pleno San Rafael, cuando un VW Sirocco en el que viajaban tres jóvenes embistió a dos vehículos, uno de estos estacionado.

Iniciativa verde San Rafael: estudiantes y municipio trabajan juntos en la plantación de árboles

Geología y Minería en San Rafael Salinas del Diamante: historia, sal de mesa y exploración de litio en el sur mendocino

El accidente vial ocurrió a las 5 de este domingo cuando un VW Sirocco chocó brutalmente a una VW Amarok que estaba estacionada y luego a un Fiat Palio en el que viajaban dos mujeres. Las féminas, milagrosamente, resultaron ilesas.

accidente multiple en san rafael 1

El impacto fue tan violento que los dos coches embestidos quedaron a varios metros de distancia del lugar del choque.

Los tres jóvenes que viajaban en el Sirocco fueron quienes se llevaron la peor parte. Luego, al realizarle el control de alcoholemia al conductor, se estableció que el sujeto manejaba con 0.96 gramos de alcohol en sangre.

Se cree que lo hacía a alta velocidad y producto de esto perdió el dominio del coche, para luego embestir a los autos mencionados.

Justamente este martes, la justicia había imputado a De La Llana, pero ahora la causa sufrirá un cambio de calificación y quedará como un “homicidio culposo”.