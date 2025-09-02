San Rafael: imputaron al joven que manejaba alcoholizado y provocó un violento choque

El joven de 21 años, que protagonizó un trágico accidente vial en el departamento de San Rafael, fue imputado por l esiones gravísimas este martes. La fiscal de tránsito, Florencia De Diego , halló responsable del accidente a Matías de La Llana, en principio sin dolo.

El trágico suceso ocurrió durante la madrugada de este domingo , cuyas imágenes fueron obtenidas por Televisión Andina de la cámara de seguridad de un local comercial y fueron aportadas a la Justicia. El grave accidente involucró a tres vehículos y dejó como saldo tres personas hospitalizadas.

internados en el schestakow El estado de salud de los jóvenes heridos tras el terrible accidente vial en San Rafael

El accidente se registró alrededor de las 5 de la madrugada en Avenida Yrigoyen, en el departamento de San Rafael. El siniestro tuvo como protagonista a un VW Sirocco conducido por un joven de 21 años, quien circulaba acompañado de dos personas más .

Antes de llegar a calle W. Lencinas, e l vehículo impactó contra una Volkswagen Amarok que se encontraba estacionada sobre la calzada, con su frente hacia el Este por Av. Yrigoyen. El fuerte golpe provocó que la camioneta volcara y, en su recorrido, colisionara a su vez con un Fiat Palio que esperaba el semáforo en dirección en la misma dirección. En este vehículo, viajaban tres mujeres.

image El accidente vial se registró alrededor de las 5 de la madrugada en Avenida Yrigoyen de San Rafael.

Como consecuencia del accidente vial, una de las víctimas sufrió traumatismo de cráneo severo y debió ser trasladada de urgencia al hospital en una ambulancia. Minutos después, una segunda unidad del Servicio de Emergencias asistió a otra persona con fractura de fémur izquierdo.

Según la información oficial, de La Llana dio positivo en el test de alcoholemia, con un resultado de 0,96 gramos por litro de alcohol en sangre.