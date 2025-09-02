Alcohol al volante

San Rafael: imputaron al joven que manejaba alcoholizado y provocó un violento choque

El conductor de 21 años, identificado como Matías de La Llana, fue imputado por lesiones gravísimas luego de protagonizar un choque múltiple en San Rafael.

San Rafael: imputaron al joven que manejaba alcoholizado y provocó un violento choque

San Rafael: imputaron al joven que manejaba alcoholizado y provocó un violento choque

 Por Cristian Pérez Barceló

El joven de 21 años, que protagonizó un trágico accidente vial en el departamento de San Rafael, fue imputado por lesiones gravísimas este martes. La fiscal de tránsito, Florencia De Diego, halló responsable del accidente a Matías de La Llana, en principio sin dolo.

Lee además
Terrible accidente vial en pleno San Rafael. 
internados en el schestakow

El estado de salud de los jóvenes heridos tras el terrible accidente vial en San Rafael
Un joven de 27 años fue sancionado por conducir alcoholizado en Luján de Cuyo
Alcohol al volante

Manejaba alcoholizado, chocó contra un auto en Luján de Cuyo y resultó herido
Embed

Terrible accidente vial en San Rafael

El accidente se registró alrededor de las 5 de la madrugada en Avenida Yrigoyen, en el departamento de San Rafael. El siniestro tuvo como protagonista a un VW Sirocco conducido por un joven de 21 años, quien circulaba acompañado de dos personas más.

Antes de llegar a calle W. Lencinas, el vehículo impactó contra una Volkswagen Amarok que se encontraba estacionada sobre la calzada, con su frente hacia el Este por Av. Yrigoyen. El fuerte golpe provocó que la camioneta volcara y, en su recorrido, colisionara a su vez con un Fiat Palio que esperaba el semáforo en dirección en la misma dirección. En este vehículo, viajaban tres mujeres.

image
El accidente vial se registró alrededor de las 5 de la madrugada en Avenida Yrigoyen de San Rafael.

El accidente vial se registró alrededor de las 5 de la madrugada en Avenida Yrigoyen de San Rafael.

Como consecuencia del accidente vial, una de las víctimas sufrió traumatismo de cráneo severo y debió ser trasladada de urgencia al hospital en una ambulancia. Minutos después, una segunda unidad del Servicio de Emergencias asistió a otra persona con fractura de fémur izquierdo.

Según la información oficial, de La Llana dio positivo en el test de alcoholemia, con un resultado de 0,96 gramos por litro de alcohol en sangre.

Embed - Noticiero Andino on Instagram: "#Policiales | Imputaron por lesiones gravísimas a joven que provocó un grave accidente en san rafael El joven de 21 años Matías de La Llana fue imputado este martes por lesiones gravísimas tras protagonizar un trágico accidente vial en San Rafael. La fiscal de tránsito Florencia De Diego lo halló responsable en principio sin dolo. El siniestro ocurrió en la madrugada del domingo y quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron aportadas a la Justicia. Tres vehículos estuvieron involucrados y tres personas resultaron hospitalizadas. Una de las víctimas sufrió traumatismo de cráneo severo y debió ser trasladada de urgencia, mientras que otra persona presentó fractura de fémur izquierdo. Según la información oficial, de La Llana dio positivo en el test de alcoholemia, con 0,96 g/l de alcohol en sangre. #SanRafael #AccidenteVial #Alcoholemia #Justicia #Mendoza #Tránsito #Emergencias #Noticias#"

Temas
Seguí leyendo

Brutal choque múltiple en San Rafael por alcoholemia positiva: hay lesionados

Accidente vial en Luján de Cuyo: una mujer murió tras ser atropellada por un auto

Grave accidente vial con un colectivo en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Accidente vial en Luján de Cuyo: un adolescente resultó herido tras ser atropellado por un colectivo

Grave accidente vial complicó el tránsito en plena Ciudad de Mendoza

Milagro en Guaymallén: llevaban a su hijo al Notti, volcaron y se salvaron

Maipú: definieron la imputación para el anciano que atropelló y mató

Trágico accidente vial de un motociclista en Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén

Las Más Leídas

Advierten que crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad.
SITUACIÓN COMPLEJA

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador
INVERSIÓN

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

El agresor, de 23 años, fue detenido y trasladado a sede policial
Operativo

Una mujer logró sobrevivir a un intento de femicidio en Godoy Cruz

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

Te Puede Interesar

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén

Por Carla Canizzaro
San Rafael: imputaron al joven que manejaba alcoholizado y provocó un violento choque
Alcohol al volante

San Rafael: imputaron al joven que manejaba alcoholizado y provocó un violento choque

Por Cristian Pérez Barceló
Cuándo se tratará en el recinto el proyecto del Gobierno de Mendoza de reforma del Estatuto del Empleado Público.
Legislatura

Cuándo se tratará el proyecto del Gobierno de Mendoza que reforma el Estatuto del Empleado Público

Por Florencia Martinez del Rio