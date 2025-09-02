San Rafael: imputaron al joven que manejaba alcoholizado y provocó un violento choque

El joven de 21 años, que protagonizó un trágico accidente vial en el departamento de San Rafael, fue imputado por lesiones gravísimas este martes. La fiscal de tránsito, Florencia De Diego, halló responsable del accidente a Matías de La Llana, en principio sin dolo.
El accidente se registró alrededor de las 5 de la madrugada en Avenida Yrigoyen, en el departamento de San Rafael. El siniestro tuvo como protagonista a un VW Sirocco conducido por un joven de 21 años, quien circulaba acompañado de dos personas más.
Antes de llegar a calle W. Lencinas, el vehículo impactó contra una Volkswagen Amarok que se encontraba estacionada sobre la calzada, con su frente hacia el Este por Av. Yrigoyen. El fuerte golpe provocó que la camioneta volcara y, en su recorrido, colisionara a su vez con un Fiat Palio que esperaba el semáforo en dirección en la misma dirección. En este vehículo, viajaban tres mujeres.
Según la información oficial, de La Llana dio positivo en el test de alcoholemia, con un resultado de 0,96 gramos por litro de alcohol en sangre.
