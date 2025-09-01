internados en el schestakow

El estado de salud de los jóvenes heridos tras el terrible accidente vial en San Rafael

Dos de los tres jóvenes heridos en el terrible accidente vial en San Rafael continúan internados. Uno de ellos está muy grave.

Terrible accidente vial en pleno San Rafael.&nbsp;

 Por Pablo Segura

El terrible accidente vial que sorprendió a todo San Rafael este fin de semana, en el cual hubo un control de alcoholemia positivo, dejó a tres jóvenes gravemente heridos, entre ellos, un chico de 21 años que está internado en terapia intensiva del hospital Teodoro J. Schestakow.

Los tres jóvenes que se llevaron la peor parte del siniestro ocurrido en la madrugada de este domingo en San Rafael, fueron internados de inmediato, aunque uno de ellos es quien reviste mayor gravedad.

Se trata de un chico de 21 años, de apellido Inostroza, quien permanece internado en gravísimo estado. Incluso, algunas fuentes consultadas por este diario indicaron que su cuadro es “crítico”.

Junto a él viajaba Valentino Pacifici (22), quien sufrió fracturas varias y también quedó internado. En tanto que el conductor, Matías De La Llana (21) sufrió politraumatismos y tras permanecer algunas horas en el hospital, quedó en calidad de aprehendido.

Es que este joven arrojó resultado positivo en el control de alcoholemia y es considerado responsable absoluto del accidente vial.

El accidente vial ocurrió a las 5 de este domingo cuando un VW Sirocco chocó brutalmente a una VW Amarok que estaba estacionada y luego a un Fiat Palio en el que viajaban dos mujeres. Las féminas, milagrosamente, resultaron ilesas.

Choque San Rafael heridos
El accidente vial ocurrió en la madrugada de este domingo, en San Rafael.

El impacto fue tan violento que los dos coches embestidos quedaron a varios metros de distancia del lugar del choque.

Los tres jóvenes que viajaban en el Sirocco fueron quienes se llevaron la peor parte. Luego, al realizarle el control de alcoholemia al conductor, se estableció que el sujeto manejaba con 0.96 gramos de alcohol en sangre.

Se cree que lo hacía a alta velocidad y producto de esto perdió el dominio del coche, para luego embestir a los autos mencionados.

El accidente vial es investigado por la justicia, desde donde ordenaron la aprehensión de De La Llana. A la espera de la evolución de sus amigos, los investigadores reúnen informes para definir la imputación contra el joven conductor.

